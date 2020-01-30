 Харківські терористи після обміну оскаржили довічний вирок

Інформацію про це hromadske підтвердив адвокат одного із засуджених Володимира Дворнікова Ігор Нагорний, інформує Цензор.НЕТ.

"Вирок оскаржимо в зв'язку з неповнотою судового розгляду і невідповідністю висновків суду обставинам кримінального провадження", - повідомив Нагорний.

За його словами, аналогічні заяви також подав захист Віктора Тетюцького і Сергія Башликова.

Яким чином засуджені, які перебувають на непідконтрольній Україні території, будуть присутні на судових засіданнях, адвокат не уточнив.

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Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух. Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

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За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

Фрунзенський районний суд Харкова 28 грудня 2019 року засудив до довічного ув'язнення з конфіскацією майна Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцкого і Сергія Башликова - обвинувачених у справі про теракт біля Палацу спорту. Водночас обвинуваченим змінили запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання.

29 грудня 2019 року відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком з Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.