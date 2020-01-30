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Все про:обмін (618) теракт (701) Харків (1607)

 Харківські терористи після обміну оскаржили довічний вирок

Троє засуджених на довічне ув'язнення у справі про теракт, що стався в Харкові біля Палацу Спорту в 2015 році, після обміну утримуваними особами подали апеляції. Вони вимагають скасувати вирок.

Інформацію про це hromadske підтвердив адвокат одного із засуджених Володимира Дворнікова Ігор Нагорний, інформує Цензор.НЕТ.

"Вирок оскаржимо в зв'язку з неповнотою судового розгляду і невідповідністю висновків суду обставинам кримінального провадження", - повідомив Нагорний.

За його словами, аналогічні заяви також подав захист Віктора Тетюцького і Сергія Башликова.

Яким чином засуджені, які перебувають на непідконтрольній Україні території, будуть присутні на судових засіданнях, адвокат не уточнив.

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Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух. Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

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За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

Фрунзенський районний суд Харкова 28 грудня 2019 року засудив до довічного ув'язнення з конфіскацією майна Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцкого і Сергія Башликова - обвинувачених у справі про теракт біля Палацу спорту. Водночас обвинуваченим змінили запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання.

29 грудня 2019 року відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком з Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172840
 
 
 Топ коментарі
 
Они еще и в ЕСЧП иск подадут....да еще и бабла с государства Украина собьют.....все впереди....
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красавцы пенсию им усиленную и охрану от мудаков у власти
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вот вот мудачье у власти трусливое брехливое недотепы... наглые хамовитые и придурковатые по рождению и определению...а было бы как в Моссад или ФСБ Россия или ЦРУ США, МИ- 6 Британия.... во грузом 200 как то не очень и причем не важно в какой ты типа стране...
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Они еще и в ЕСЧП иск подадут....да еще и бабла с государства Украина собьют.....все впереди....
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вот вот мудачье у власти трусливое брехливое недотепы... наглые хамовитые и придурковатые по рождению и определению...а было бы как в Моссад или ФСБ Россия или ЦРУ США, МИ- 6 Британия.... во грузом 200 как то не очень и причем не важно в какой ты типа стране...
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А чем занималсь СОЕВЫЕ УБЛЮДКИ 4 года? Задницы лизали террористам? Или алкаш Югик выпивал с ними ?
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касап, злізь з бутилки, нехай шастать, чемодан - і на парашу.
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Не подскажешь при ком они сидели и получили пожизненные сроки? Бубочка их посадил? Или все-таки бубочка их выпустил на свободу? Как и садистку Терезу. После этого Моника перестал для меня быть не только президентом, но и просто человеком. Мелкое, трусливое и тупое чмо.
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Так цих виродків засудили. Пожиттєво. Помилування не було, а була втеча за сприянням генпрокурора і зєлі. Як вважаєш, скільки зєля і рябошапка отримають за організацію наймассовішої втечі злочинців?
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красавцы пенсию им усиленную и охрану от мудаков у власти
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Відразу у ЄСПЛ пишіть! Ми богаті, ми і цим уродам заплатимо...
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А самое печальное что на всю 37 миллионную воюющую страну не нашлось одного подготовленного снайпера который бы отправил их туда где они по определению должны быть...
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снайпера є, тільки не в умовах засилля 73/43%-них...
Тут дивися ще, щоб тим хлопцям, які вижили після доставки Цемаха на підконтрольну територію - не довелося б в СІЗО сісти...
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Московиты ловят бомжей на Донбассе в обменный фонд, а наши придурки меняют реальных убийц на этих бомжей.
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придурки считают что агентура московитов - придурки...
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Секундочку. Помилування було? Ніт. Була втеча засуджених за сприянням генпрокурора Рябошапки та президента України зеленського. Скільки за втечу дають? Яке ще обжалування вироку?!!!
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я скажу кек--пропою лол--зелеботство какое..перемога квартала и юзика
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Шеколадный барыга зарабатывал на крови(всем известно), так в 13-м году он имел 1,5 лярда доляров, а на конец своей каденции, меньше 0.5 лярда. Итого 1 лярд доляров ушли на на заработки на крови...А наш зелёный голубь мира зарабатывает только на мире, и примирении. Хоть енто и не прилично спрашивать о зарплате, но интересно, сколько за каждого отпущеного убийцу, рашка отстёгивает нашему гаранту ...???
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ОНИ ЕЩЕ ВЕРНУТЬСЯ В ХАРЬКОВ И БУДУТ С УСМЕШКОЙ СМОТРЕТЬ РОДНЫМ ЖЕРТ В ЛИЦО И ГОВОРИТЬ ЧТО СУД НЕ ПРИЗНАЛ ИХ ВИНОВНЫМИ! А КАКАЯ РАЗНИЦА! ЖЕЛАЮ ЗЕЛЕБОБАМ ТОГО ЖЕ САМОГО! ДЕБИЛЫ У ВЛАСТИ САМИ ТОЛКАЮТ ЛЮДЕЙ НА РАДИКАЛЬНЫЕ МЕРЫ! А ***** ТОЛЬКО ТО И НУЖНО ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВВОДА!
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