 Профспілка митниці побудувала лакшері-будинки замість реабілітаційного центру для співробітників – Нефьодов

Про це заявив керівник Митної служби України Максим Нефьодов у ефірі "5 каналу".

Як повідомляє ЗМІ: "На гроші, які збирали із зарплат звичайних митників, відомча профспілка побудувала палаци для керівництва, куди потрапити звичайним працівникам не можна".

За словами Нефьодова, ця ситуація дискредитувала профспілку і в нинішньому вигляді вона повинна припинити свою роботу.

"Я б дуже хотів, щоб старі порядки, коли профспілка де-факто працювала на інтереси вищого керівництва фіскальної служби, залишилися в минулому. Зрештою, це гроші самих митників – це відрахування, які йдуть з їх зарплат, і ці кошти повинні використовуватися на потреби самих митників", – заявив Нефьодов.

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За його словами, результатів розслідування від ДАБІ про те, як профспілка спромоглася звести в Конча-Заспі котеджі для "своїх" – чекають через місяць-півтора.

"Проводиться розслідування, хто ж дозволив, або проявив службову бездіяльність, щоб дозволити там, де повинен бути побудований реабілітаційний центр або котеджі для персоналу, побудувати там якийсь лакшері-будинок з місцями для прислуги, гаражами, басейнами і так далі", – запевнив Нефьодов.

Повернене майно керівник митниці планує реалізувати на відкритому аукціоні.