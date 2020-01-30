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 Політика України
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Все про:митниця (654) Конча-Заспа (14) Нефьодов (139)

 Профспілка митниці побудувала лакшері-будинки замість реабілітаційного центру для співробітників – Нефьодов

Державна архітектурно-будівельна інспекція, а потім і Національна поліція, повинні провести розслідування за фактом будівництва елітних котеджів для керівників митниці.

Про це заявив керівник Митної служби України Максим Нефьодов у ефірі "5 каналу".

Як повідомляє ЗМІ: "На гроші, які збирали із зарплат звичайних митників, відомча профспілка побудувала палаци для керівництва, куди потрапити звичайним працівникам не можна".

За словами Нефьодова, ця ситуація дискредитувала профспілку і в нинішньому вигляді вона повинна припинити свою роботу.

"Я б дуже хотів, щоб старі порядки, коли профспілка де-факто працювала на інтереси вищого керівництва фіскальної служби, залишилися в минулому. Зрештою, це гроші самих митників – це відрахування, які йдуть з їх зарплат, і ці кошти повинні використовуватися на потреби самих митників", – заявив Нефьодов.

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За його словами, результатів розслідування від ДАБІ про те, як профспілка спромоглася звести в Конча-Заспі котеджі для "своїх" – чекають через місяць-півтора.

"Проводиться розслідування, хто ж дозволив, або проявив службову бездіяльність, щоб дозволити там, де повинен бути побудований реабілітаційний центр або котеджі для персоналу, побудувати там якийсь лакшері-будинок з місцями для прислуги, гаражами, басейнами і так далі", – запевнив Нефьодов.

Повернене майно керівник митниці планує реалізувати на відкритому аукціоні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172839
 
   
 Топ коментарі
 
а что в лакшери-домах невозможно проходить реабилитацию? ещё как можно Профсоюз таможни построил лакшери-дома вместо реабилитационного центра для сотрудников, - Нефедов - Цензор.НЕТ 7773
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Профсоюз еще тот -- уже живут по новому Профсоюз таможни построил лакшери-дома вместо реабилитационного центра для сотрудников, - Нефедов - Цензор.НЕТ 6493
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Тебе бородатый уже чемодан паковать пора...там под тебя зеленое стадо уже копать начало....
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а что в лакшери-домах невозможно проходить реабилитацию? ещё как можно Профсоюз таможни построил лакшери-дома вместо реабилитационного центра для сотрудников, - Нефедов - Цензор.НЕТ 7773
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Тебе бородатый уже чемодан паковать пора...там под тебя зеленое стадо уже копать начало....
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Не удивлен почемуто что мелкие *********, рядовые таможенники, не могут организовать выборы в свой же профсоюз. Страна в миниатюре.
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Когда я слышу слово "профсоюз", мне становится смешно😷
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Улучшать качество жизни в стране наши чиновники всегда начинают с себя.,
Счастье узкой группы чиновников всегда оплачивается за счет конфискации счастья у большинства...
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Проект "Стена".

Проедешь по Конча-Заспе, Буче, Козину и понимаешь - граница с оккупантами проходит именно здесь, где заборы добротные, глухие и восьмиметровые!!!
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тю...так отнимите у "своих" лакшери и на этой основе сделайте базу отдыха, то бишь реабилитационный центр (а таможенникам нужна реабилитация?)))) ну... или пионер детский лагерь реабилитационный центр...
(как то пионер-лагерь уже не то... хотя в мое детство там было...то))))...)
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А от чего таможенники проходят реабилитацию? У них стрессы от взяток с четырьмя-пятью нулями которые они каждый день получают?
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А в ето время наши раненных и покалеченых бойцов раскидывают по полуразваленным госпиталям где нет самого необходимого даже для лечения не то что реабилитации
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