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 Події, Київські новини
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 Затримано трьох чоловіків, які розклеювали провокативні бігборди в Києві, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники поліції затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у розклеюванні провокативних білбордів у Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Під час відпрацювання, в тому числі вивчення записів камер відеоспостереження, столичні оперативники встановили трьох осіб, які обґрунтовано підозрюються в розміщенні в декількох районах Києва провокаційних плакатів", - йдеться в повідомленні.

Затримано трьох чоловіків, які розклеювали провокативні бігборди в Києві, - Нацполіція 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росія - наш головний стратегічний партнер": у Києві демонтували білборди з пропагандою. ФОТОрепортаж

Затримано трьох чоловіків, які розклеювали провокативні бігборди в Києві, - Нацполіція 02

Чоловіків доставили в управління поліції для з'ясування обставин.

За фактом розміщення бігбордів розпочато кримінальне провадження за ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Паспорт ЕрЕф - заборона: жити в світі, вільно думати і говорити", - білборди, які закликають не отримувати громадянство РФ, з'явилися неподалік КПВВ на Донеччині. ФОТОрепортаж

Нагадуємо, в ніч з 29 на 30 січня в Києві з'явилися бігборди з фотографією бізнесмена і написом "Росія - наш головний стратегічний партнер" російською мовою. Всього було демонтовано 9 наклейок на 5 бігбордах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172837
 
   
 Топ коментарі
 
лишить гражданства и на расию
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Если на билбордах был Коломойский или Медведчук, то это чистая правда и ничего провокативного.
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Катющенко подсуетился и ему нашли стрелочников?
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Обменять.Уже можно украинцев ....на лаптеногих с украинскими паспортами.
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тогда вмєстє со всєй Зє!льоной плєсєнью - всю власть і йєйо "73%" ізбіратєлєй
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Если на билбордах был Коломойский или Медведчук, то это чистая правда и ничего провокативного.
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Какие-то они одинаковые - оба на одно лицо. Братья-близнецы?
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Катющенко подсуетился и ему нашли стрелочников?
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Шо вы блин стрелочников выставляете?! Это обычные роботяги которые даже понятия не имеют, что вешали. Вы найдите тех ублюдков которые платили за это! Отрежте их коки и заставьте сожрать. Вот тогда это будет наказание за убиенных кацапами наших ребят!
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ага, в ОРДЛО тоже стреляют обычные работяги-шахтеры которые понятия не имеют в кого и почему - давайте их простим отпустим. Каждый должен думать что делает и отвечать за свои поступки
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та невже шахтьори?! ти бачив тих шахтьор?!
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сарказм, всех тварей к ответу, начиная от клейщиков раша-пропаганды
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кому бизнемсен так насолил, что его так заказали?
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пальцы в двери - мусора не будут успевать записывать за этими длбебами. а потом таки да, відхерячити - но не спеша...........
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нє віжу прічін задєрживать молодих людєй - оні всьо правільно клєїлі. Тоже самойє клєїт Зє!льона плєсєнь на вєсь мір
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