 Затримано трьох чоловіків, які розклеювали провокативні бігборди в Києві, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Під час відпрацювання, в тому числі вивчення записів камер відеоспостереження, столичні оперативники встановили трьох осіб, які обґрунтовано підозрюються в розміщенні в декількох районах Києва провокаційних плакатів", - йдеться в повідомленні.
Чоловіків доставили в управління поліції для з'ясування обставин.
За фактом розміщення бігбордів розпочато кримінальне провадження за ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України.
Нагадуємо, в ніч з 29 на 30 січня в Києві з'явилися бігборди з фотографією бізнесмена і написом "Росія - наш головний стратегічний партнер" російською мовою. Всього було демонтовано 9 наклейок на 5 бігбордах.