 Затримано трьох чоловіків, які розклеювали провокативні бігборди в Києві, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Під час відпрацювання, в тому числі вивчення записів камер відеоспостереження, столичні оперативники встановили трьох осіб, які обґрунтовано підозрюються в розміщенні в декількох районах Києва провокаційних плакатів", - йдеться в повідомленні.

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Чоловіків доставили в управління поліції для з'ясування обставин.

За фактом розміщення бігбордів розпочато кримінальне провадження за ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України.

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Нагадуємо, в ніч з 29 на 30 січня в Києві з'явилися бігборди з фотографією бізнесмена і написом "Росія - наш головний стратегічний партнер" російською мовою. Всього було демонтовано 9 наклейок на 5 бігбордах.