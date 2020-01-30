 "Нафтогаз" продав $500 млн зі сплаченого "Газпромом" боргу за Стокгольмським арбітражем, - Смолій

Про це повідомив глава Національного банку (НБУ) Яків Смолій під час брифінгу щодо монетарної політики, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.
"За нашими даними, "Нафтогаз" продав $ 500 млн з отриманих $2,9 млрд від "Газпрому", - сказав він.
Гривню від проданої валюти "Нафтогаз" використовував на свої поточні потреби, а також на виплату податків державі.
Смолій додав, що НБУ очікує продажу "Нафтогазом" $ 2,4 млрд, які залишилися з $ 2,9 млрд.
"Очікуємо, що ці кошти вийдуть на ринок і якщо їх не викуплять компанії і банки, яким вони будуть потрібні, то Нацбанк, відповідно, викупить надлишки в золотовалютні резерви для згладжування коливань", - сказав він.
Повідомлялося, що "Нафтогаз" отримав від "Газпрому" $ 2,9 млрд - залишок суми, яку російська компанія мала виплатити за рішенням Стокгольмського арбітражу.
Отже повторю: у бюджеті діра, і Нафтогаз змусили заплатити наперед. Тобто від Нафтогазу у цьому році грошиків не буде. А це вже життя в борг. Шкода мені наступників узеленських...
Ты вообще в курсе, что это наши деньги, которые мы переплатили за газ и отопление раньше (когда газпром впаривал нам газ по завышенной цене), а не чьи то! Эти деньги должны вернуть потребителям, а не засчитывать себе как прибыль и не выписывать премии за получение прибыли
Выход НБУ с продажей валюты оказал свое позитивное воздействие на курс. Продавцы начали активно сбрасывать валюту, опасаясь проседания котировок после "заливок" регулятора, а покупатели стали активнее сбивать ценники и торговаться...
https://minfin.com.ua/currency/mb/
Вот они где её сегодня тратят.