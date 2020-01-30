 На жодні контакти з РФ українська делегація в ПАРЄ не йшла, - Ясько

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько.
"На жодні контакти з Російською Федерацією наша делегація під час цього візиту не йшла. Звичайно, коли у комітетах і політичних групах піднімаються питання зі сторони РФ – ми відповідаємо на це", - зауважила Ясько.
Оцінюючи результати зимової сесії для нової української делегації, вона зауважила, що "говорити про перемоги не можна, але старт є позитивним".
Ясько також повідомила, що на зимовій сесії Асамблеї члени української делегації зареєстрували три нові ініціативи: дві, пов'язані з екологією; дві – про права жінок.
"Ми будемо встановлювати нові контакти, працювати у політичних групах і комітетах. Ми розуміємо, що не вистачає українського голосу там. Будемо продовжувати доносити свою позицію. Якщо хтось не розуміє цієї позиції, чи не погоджується – переконувати", - розповіла депутатка.
Ясько додала, що далі на українську делегацію очікує велика робота з аналізу зимової сесії та опрацювання стратегії на подальшу діяльність в Асамблеї.
Как думаешь, какие там связи с Кремлем?
Думаешь урка Янык терпел Левочкина за красивые глаза?
Это не кукан. Это взаимный интерес и сотрудничество.
И Левочкины к этим папкам имеют доступ.
Представительница фракции ОПЗЖ Юлия Левочкина поддержала возвращение российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Украинская делегация голосовала в полном составе - свои голоса отдали 12 депутатов. 11 из них голосовали против, но одна представительница Украины поддержала. Это - представительница фракции ОПЗЖ Юлия Левочкина.
Левочкина так же поддержала утверждения новой санкционной процедуры, которая практически уничтожает возможность наложить санкции на Россию, и голосовала против всех (подчеркиваем - всех) украинских поправок к этим документам.
Украину в попытке заблокировать восстановление прав российской делегации поддержали все без иключения члены грузинской, литовской, латвийской делегаций, почти все шведы (без двух - воздержались) и почти все поляки кроме одного воздержавшегося депутата. Вместе с Украиной проголосовали и отдельные депутаты из других стран - один молдаванин, один словак, один турок.
(а левочкина - с*ка!!!) (пардон)
Какие еще вопросы могут поднимать убийцы в комитетах?
Вы еще Чикатилу поставьте вопросы поднимать.
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Цього достатньо для приниження України. Ви все програли.
Какие советы о соблюдении прав человека может давать официальный представитель племени людоедов?
Тем более советы Украине,граждан которых они пытают,похищают для получения выкупа и политического шаантажа,лишив миллионы людей доступа к базовым услугам как то получение пенсий и пособий,образование,медицинское обслуживание,даже в некоторых случаях к питьевой воде?
Это все жесткое глумление над здравым смыслом.
Сообщила журналистам председатель украинской делегации в ПАСЕ.
Камни в почках растворяются...
Зрады нет, нет...
ну.. донести до других членов организации, что Украина возмущена короткой памятью ПАСЕ...
Харьковские террористы убицы совершившие терракт скоро будут оправданы и смогут избираться в ВР.
У нас только жизнь президента и его слуг имеет ценность.
Остальных можно убивать безнаказано.
Особенно если ты исповедуешь идеи русского мира представитель которого вице председательствует в ПАСЕ.
Хорошая прогулка по Европе за счёт гос-ва, что тут еще сказать.
Нашо нам лузера поставили ?
А остальное у шоу-меников из бродячего зеленого цирка значения не имеет.
Какая то фсб эшная сволота ее туда пропихнула
- Анал табу!!!!
В ПАСЕ должна работать Зеркаль
Украину не должна была...никогда... представлять эта.. эта особа! За Украину надо бороться... аргументированно и яростно, с опытом и пониманием каждого слова.. а не хлопать глазиками ..
А вот эти слова меня просто убили наповал: председатель подкомитета по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений
"Насправді є ситуація, коли російське лобі тут і велика робота, яку вони проводили тут, дала свої результати. Сьогодні російські гроші дали свої результати. І сьогодні російська делегація і її повноваження підтверджені. Дійсно, що у співвідношенні один до двох. Україну підтримала, звичайно, що сама Україна, Естонія, Литва, Латвія, Грузія, Польща, Швеція та окремі депутати інших країн. Це реальність, яку ми бачимо.
Одна з причин цього, це той зовнішньополітичний курс, який сьогодні реалізовується, в цілому, державою. Коли європейці чують, що Україна так хоче домовитись, що аж не знає, як там зустрітись і де знайти Путіна, то вибачте, що хтось за нас більше переживати не буде, ніж ми самі за себе і це теж є зрозумілим. Звичайно, що працюють величезні російські гроші та їх пропаганда. Звичайно, що проти України спрацювало те, що нас не було восени, ми залишили цей майданчик і росіяни використали це поповній і ми це бачимо", - повідомив Гончаренко.
Оставил это это место кацапам
КТО ЗА ЭТО РЕШЕНИЕ В ОТВЕТЕ - ермак Богдан Зе?
То у Кличка було два заступники, чотири з яких лежали у Кабміні, тепер у цих слуг три ініціативи, дві з яких по екології, а дві по правах жінок. А ще хочуть зробити 2020 рік роком математики в Україні.