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 Політика України
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Все про:ПАРЄ (628) Росія (15288) Єлизавета Ясько (21)

 На жодні контакти з РФ українська делегація в ПАРЄ не йшла, - Ясько

Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи під час зимової сесії напрацьовувала контакти з колегами, окрім представників російської делегації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько.

"На жодні контакти з Російською Федерацією наша делегація під час цього візиту не йшла. Звичайно, коли у комітетах і політичних групах піднімаються питання зі сторони РФ – ми відповідаємо на це", - зауважила Ясько.

Оцінюючи результати зимової сесії для нової української делегації, вона зауважила, що "говорити про перемоги не можна, але старт є позитивним".

Ясько також повідомила, що на зимовій сесії Асамблеї члени української делегації зареєстрували три нові ініціативи: дві, пов'язані з екологією; дві – про права жінок.

"Ми будемо встановлювати нові контакти, працювати у політичних групах і комітетах. Ми розуміємо, що не вистачає українського голосу там. Будемо продовжувати доносити свою позицію. Якщо хтось не розуміє цієї позиції, чи не погоджується – переконувати", - розповіла депутатка.

Ясько додала, що далі на українську делегацію очікує велика робота з аналізу зимової сесії та опрацювання стратегії на подальшу діяльність в Асамблеї.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172833
 
 
 Топ коментарі
 
Хтось повірить, що єто дівчисько може змагатись з кацапнею на рівних ?
Нашо нам лузера поставили ?
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А вона на контакт з расєйкою вже давно пішла. Расєйка її міцно на кукан посадила.
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Папа генерал пенетенциарной системы СССР (т.е. генерал-тюремщик).

Как думаешь, какие там связи с Кремлем?
Думаешь урка Янык терпел Левочкина за красивые глаза?

Это не кукан. Это взаимный интерес и сотрудничество.
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Расєйка не любить співпрацю. Расєйка любить домінувати. На кожного кацапського прихвостня у ***** є папка... Чарівна папка мотиватор...
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Тут такая штука... Похоже, что папка есть у кацапов на большинство из украинских "политиков".
И Левочкины к этим папкам имеют доступ.
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///трошки статистики
Представительница фракции ОПЗЖ Юлия Левочкина поддержала возвращение российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Украинская делегация голосовала в полном составе - свои голоса отдали 12 депутатов. 11 из них голосовали против, но одна представительница Украины поддержала. Это - представительница фракции ОПЗЖ Юлия Левочкина.
Левочкина так же поддержала утверждения новой санкционной процедуры, которая практически уничтожает возможность наложить санкции на Россию, и голосовала против всех (подчеркиваем - всех) украинских поправок к этим документам.
Украину в попытке заблокировать восстановление прав российской делегации поддержали все без иключения члены грузинской, литовской, латвийской делегаций, почти все шведы (без двух - воздержались) и почти все поляки кроме одного воздержавшегося депутата. Вместе с Украиной проголосовали и отдельные депутаты из других стран - один молдаванин, один словак, один турок.
(а левочкина - с*ка!!!) (пардон)
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когда в комитетах и политических группах поднимаются вопросы со стороны РФ - мы отвечаем на это", - отметила Ясько.Источник: https://censor.net.ua/n3172833

Какие еще вопросы могут поднимать убийцы в комитетах?
Вы еще Чикатилу поставьте вопросы поднимать.
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чогось я не вірю. хотілось би помилятися
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"...Конечно, когда в комитетах и политических группах поднимаются вопросы со стороны РФ - мы отвечаем на это", - отметила Ясько Источник: https://censor.net.ua/n3172833
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Цього достатньо для приниження України. Ви все програли.
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Ты ответы слышал, аналитег?
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Чув. Вчора була стаття. Якщо є можливість, то не пишіть під моїми коментарями.
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Вообще не пиши!!!!
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Аналитег,ПАСЕ это такая организация,которая специально создана что бы давать советы.
Какие советы о соблюдении прав человека может давать официальный представитель племени людоедов?
Тем более советы Украине,граждан которых они пытают,похищают для получения выкупа и политического шаантажа,лишив миллионы людей доступа к базовым услугам как то получение пенсий и пособий,образование,медицинское обслуживание,даже в некоторых случаях к питьевой воде?
Это все жесткое глумление над здравым смыслом.
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Йому це невідомо, а пише на Цензорі для куражу.
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А це дівчисько щось розуміє в політиці? Дуже сумніваюсь.
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"И вообще, в кулуарах ПАСЕ поздравляла Толстого не я а какая-то другая Ясько!" -
Сообщила журналистам председатель украинской делегации в ПАСЕ.
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Енурез пропадает, пропадает...
Камни в почках растворяются...
Зрады нет, нет...

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Ні на які контакти не йшли просто деякі "льовочкіни" голосували за їх повернення але то такі дрібниці!!!
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Украинская делегация не шла)) она только "посылала на *********" кацапскую делегацию)) на родину.
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а хотя бы протестик какой-нить организовали?
ну.. донести до других членов организации, что Украина возмущена короткой памятью ПАСЕ...
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Какой протестик, если члены украиской делегации голосовали в ПАСЕ за Роисю?
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У нас свобода слова и свобода дела.
Харьковские террористы убицы совершившие терракт скоро будут оправданы и смогут избираться в ВР.
У нас только жизнь президента и его слуг имеет ценность.
Остальных можно убивать безнаказано.
Особенно если ты исповедуешь идеи русского мира представитель которого вице председательствует в ПАСЕ.
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Левочкина - еще не вся делегация, хоть и...член (в первобытном понимании этого слова!)
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надо идти на любые контакты ради прекращения войны!
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Девочка с дипломом МГУ делает вид, что не любит кацапов)
Хорошая прогулка по Европе за счёт гос-ва, что тут еще сказать.
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Хтось повірить, що єто дівчисько може змагатись з кацапнею на рівних ?
Нашо нам лузера поставили ?
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Во-первых это красиво...
На жодні контакти з РФ українська делегація в ПАРЄ не йшла, - Ясько - Цензор.НЕТ 3762

А остальное у шоу-меников из бродячего зеленого цирка значения не имеет.
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15 номер в списках СН!!!
Какая то фсб эшная сволота ее туда пропихнула
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- Хотелось бы обговорить твою будущую деятельность в ПАСЕ...
- Анал табу!!!!
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І цей дитячий садок молодша ясельна група відстоїть інтереси України!? Подивіться тільки на її переляканий вигляд.
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І цей дитячий садок молодша ясельна група відстоїть інтереси України!? Подивіться тільки на її переляканий вигляд.
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Конеееечно. И никто из малоросской делегации за возвращение Роиси в ПАСЕ не голосовал.
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Уберите эту ссыкуху пророссийскую - дура поздравляла Толстого . Позорище
В ПАСЕ должна работать Зеркаль
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У неё такое лицо, как будто урок не выучила и боится, что ей сейчас поставит учительница двойку - в дневник!! О, ужас!))
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Хозяева ...пать опять будут жестко, если шо не так скажет.
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При этой зеленоплеснявой власти будет ссыкуха!!! И никто иной!! Она успешно все проваливает, зачем менять.
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Эта ссыкуха, посвежее тебя бочки будет.
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так чисто интерестно, у кого смоктала эта чувиха, раз стала "председателем" не имея соответсвующего опыта?
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вроде и пошло... но сам вопрос по другому звучит - как? как это чудо получило эту должность? за какие заслуги? почему именно она? чем (опять пардон) думали те, кто ее туда пристраивал?
Украину не должна была...никогда... представлять эта.. эта особа! За Украину надо бороться... аргументированно и яростно, с опытом и пониманием каждого слова.. а не хлопать глазиками ..
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17 октября 1990 - Ребенку 29 лет. Она окончила философский факультет!!!)))
А вот эти слова меня просто убили наповал: председатель подкомитета по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений На жодні контакти з РФ українська делегація в ПАРЄ не йшла, - Ясько - Цензор.НЕТ 9716
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Сценарій сьогодення написаний. Інтереси сусіда виконуються .Маніпулятори мають спеціальну освіту і відповідні посади. Одну з головних ролей виконує збоченець ( коло-мойський ). Він просунув на посаду ПРЕЗИДЕНТА невідповідну людину. Решта вже не має значення.
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Як заявив в інтерв'ю "Прямому" народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко, зовнішньополітичний курс української влади є однією з причин того, що відбувається у ПАРЄ.
"Насправді є ситуація, коли російське лобі тут і велика робота, яку вони проводили тут, дала свої результати. Сьогодні російські гроші дали свої результати. І сьогодні російська делегація і її повноваження підтверджені. Дійсно, що у співвідношенні один до двох. Україну підтримала, звичайно, що сама Україна, Естонія, Литва, Латвія, Грузія, Польща, Швеція та окремі депутати інших країн. Це реальність, яку ми бачимо.
Одна з причин цього, це той зовнішньополітичний курс, який сьогодні реалізовується, в цілому, державою. Коли європейці чують, що Україна так хоче домовитись, що аж не знає, як там зустрітись і де знайти Путіна, то вибачте, що хтось за нас більше переживати не буде, ніж ми самі за себе і це теж є зрозумілим. Звичайно, що працюють величезні російські гроші та їх пропаганда. Звичайно, що проти України спрацювало те, що нас не було восени, ми залишили цей майданчик і росіяни використали це поповній і ми це бачимо", - повідомив Гончаренко.
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Так чмо бородянский ещё прикрыл тв канал вещающее на весь мир
Оставил это это место кацапам
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А все помнят как слуги не хотели осенью отправять делегацию на сессию, когда ПАСЕ голосовала за возврат раши ?
КТО ЗА ЭТО РЕШЕНИЕ В ОТВЕТЕ - ермак Богдан Зе?
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Як мінімум одна падлюка контактувала, бо голосила за фєдєрастів, бо як інакше гроші отримувала???
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Та падлюка (не будемо показувати на лавочкину) і в Україні гроші отримує, і на москальщині.
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Тепер у путіна в ПАСЕ є не одна, а цілі дві групи делегатів, серед яких двоє заступників.
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Що ж в них така невезуха на цифру "4"?

То у Кличка було два заступники, чотири з яких лежали у Кабміні, тепер у цих слуг три ініціативи, дві з яких по екології, а дві по правах жінок. А ще хочуть зробити 2020 рік роком математики в Україні.
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