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 Рішення чи доставляти в суд Цемаха ще немає, - прокуратура Нідерландів

Прокуратура Нідерландів ще не прийняла рішення, чи доставляти в суд підозрюваного у справі збитого МН17 Володимира Цемаха.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер повідомила представниця Державної прокуратури Нідерландів, яка розслідує факт падіння рейсу MH17, Брехтьє ван де Моосдейк.

"Державна прокуратура Нідерландів розглядає пана Цемаха як підозрюваного, але рішення про те, чи доставляти його до суду, ще не прийнято", - повідомила вона.

Ван де Моосдейк пояснила, що для прийняття рішення про притягнення до відповідальності особи "потрібно більше доказів, ніж для ухвалення рішення про визнання особи підозрюваною".

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"Розслідування ролі Цемаха в збиванні рейсу MH17 все ще триває", - додала представниця прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство. Українська влада видала Цемах Росії в рамках обміну полоненими за формулою 35 на 35 7 вересня 2019 року

Малайзійський Boeing, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, був збитий 17 липня 2014 року під Донецьком на непідконтрольній Україні території. На борту перебувало 298 осіб, всі вони загинули.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172830
 
 
 Топ коментарі
 
Какая разніца.
Нова влада України, вже віддала його хуйлу.
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Какова цьомаха? Зе его уже давно отпустил под личное обязательство в рашку Решения доставлять ли в суд Цемаха еще нет, - прокуратура Нидерландов - Цензор.НЕТ 66
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Ехал бы старый дурак,да пошел бы под защиту свидетелей. Получил квартиру как обещали и доживал бы спокойно в сытости. Чем голодать в Снежном без работы,да с угрозой тюрьмы в Украине.
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Какая разніца.
Нова влада України, вже віддала його *****.
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Какова цьомаха? Зе его уже давно отпустил под личное обязательство в рашку Решения доставлять ли в суд Цемаха еще нет, - прокуратура Нидерландов - Цензор.НЕТ 66
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Ехал бы старый дурак,да пошел бы под защиту свидетелей. Получил квартиру как обещали и доживал бы спокойно в сытости. Чем голодать в Снежном без работы,да с угрозой тюрьмы в Украине.
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ну и я думаю, будут ли его откапывать или в лесу суд проведут.
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Тепер Цемаха ніхто не буде віддавати.
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правильно его обменяли. наших героев вернули.
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ДАЖЕ ЕСЛИ ДОКАЖУТ ЧТО ОН ПЕРЕВОЗИЛ БУК ЧТО ИЗМЕНИТЬСЯ? ЖДЕМ СУДА НА КОТОРОМ ВЫВАЛЯТ ВСЕ ДОК-ВА, И НЕ ЗРЯ ЗАПОРЕБРИКОМ НАЧАЛАСЬ КЛОУНАДА С "ВЕРХОВНЫМ ПРАВИТЕЛЕМ" И ПЕРЕПИСЫВАНИЕМ КОНСТИТУЦИИ
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А вы спросите у Кокса, можно доставлять или нет
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