EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події, За кордоном
  4224  56
Все про:Киргизстан (44) призов (182) Путін (5467) Росія (15288)

 "Побачиш - убий": Двох уродженців Киргизстану заарештували в Росії за графіті із закликом убити Путіна

У Санкт-Петербурзі заарештували двох 22-річних уродженців Киргизстану. Їх звинувачують у тому, що вони через трафарет близько 40 разів нанесли на міські будівлі написи із закликом убити президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее Время".

22-річні Ісломбек Парпієв і Мухаммадазіз Ішматов близько 40 разів нанесли на міські будівлі в Петроградському і Центральному районах зображення президента РФ Володимира Путіна в супроводі напису "Побачиш - убий".

Це було розцінено слідчими як заклики до тероризму. Суд заарештував чоловіків на два місяці, до 27 березня 2020 року, крім тероризму їх звинувачують також у вандалізмі.

Слідство стверджує, що графіті почали з'являтися 27 січня, і цього ж дня в службу "02" зателефонували мінімум чотири петербуржці, які повідомили, що на фасадах будинків з'явилися погрози на адресу Путіна.

Читайте також: Пропозицій багато, щось відсіється, щось залишиться, - Пєсков про звання "Верховного правителя" для Путіна

Двоє киргизів стверджують, що ідея малюнків проти Путіна була не їхня: таке замовлення їм передав невстановлений замовник (він фігурує в матеріалах справи як "анонім під ніком Ломбард"). Саме він запропонував мешканці Киргизстану роботу через телеграм: за 5 тисяч рублів виготовити трафарет і наносити зображення на фасади будівель. Оперативники знайшли в автомашині, в якій пересувалися два мешканці Киргизстану, балончики з акриловою фарбою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172827
 
   
 Топ коментарі
 
На всю страну Терпилию нашлось два героя, и те - кыргызы...
 показати весь коментар
 
Киргизобандерівці! Такого ще не було. "Увидишь - убей": Двух уроженцев Кыргызстана арестовали в России за граффити с призывом убить Путина - Цензор.НЕТ 2835
 показати весь коментар
 



Моторная Таня

@motornaya_tanya


Крокодил был настолько похож на Путина, что картину молодого художника Дениса Лопатина запретили демонстрировать на выставке

"Увидишь - убей": Двух уроженцев Кыргызстана арестовали в России за граффити с призывом убить Путина - Цензор.НЕТ 300
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
На всю страну Терпилию нашлось два героя, и те - кыргызы...
 показати весь коментар
 
 
кстати зря вы так о киргизах - это тюркская народность. А тюрки те еще завоеватели. Еще не известно кто круче киргиз или чечен.
 показати весь коментар
 
 
Киргизобандерівці! Такого ще не було. "Увидишь - убей": Двух уроженцев Кыргызстана арестовали в России за граффити с призывом убить Путина - Цензор.НЕТ 2835
 показати весь коментар
 
 



Моторная Таня

@motornaya_tanya


Крокодил был настолько похож на Путина, что картину молодого художника Дениса Лопатина запретили демонстрировать на выставке

"Увидишь - убей": Двух уроженцев Кыргызстана арестовали в России за граффити с призывом убить Путина - Цензор.НЕТ 300
 показати весь коментар
 
 
Денис Петрович Лопатин - Родился в 1977 году в г. Минске. В 7 месяцев переехал на Камчатку. В 2002 году окончил Белорусский государственный университет культуры. Жил в Петропавловске-Камчатском.
Эмигрировал во Францию из-за поступивших угроз после карикатуры на Поклонскую.
"Побачиш - убий": Двох уродженців Киргизстану заарештували в Росії за графіті із закликом убити Путіна - Цензор.НЕТ 1743
 показати весь коментар
 
Потрібно було нанести на трафарет крокодила тоді б їх звинуватили б тільки вандалізм "Побачиш - убий": Двох уродженців Киргизстану заарештували в Росії за графіті із закликом убити Путіна - Цензор.НЕТ 4674
 показати весь коментар
 
Каратели хунты мордорской, прочь клешни кровавые от честных ребят!!
 показати весь коментар
 
 
какие ля ля бдительные холопы из Питера на 02 позвонили нашего Духовного Ху..ла собираются вбываты памагите!!!
 показати весь коментар
 
 
Там уже де факто и скоро де юре верховный правитель; нет президента, нет состава преступления.
 показати весь коментар
 
 
Надо же... А я думал они только по степи за лошадьми с веревками бегают ))
 показати весь коментар
 
В Казахстане выпало рекордное количество снега. Зацените как тепловоз замело:

https://www.youtube.com/watch?v=fEbEnx-Qpx4
 показати весь коментар
 
чую Женька Вольнов исполняет "Увидишь - убей": Двух уроженцев Кыргызстана арестовали в России за граффити с призывом убить Путина - Цензор.НЕТ 671 только он мог организовать такой кацапчикам зашквар))
 показати весь коментар
 
 
Чого ржете? У нас самих Пояркову, за образу Моніки підозру вручили... Ще трохи, і Кловун збудує тут мініРосію.
 показати весь коментар
 
 
Діяти почали вже, не чекаючи якихось законів.

Сайт «Полтавщина» отримав від Кіберполіції пропозицію встановити код для ідентифікації користувачів.

У листі Кіберполіції за підписом тимчасової виконувачки обов'язків начальника відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області Яніни Криуліної пропонується інсталювати у програмний код сайту певний скрипт, який дозволяє ідентифікувати користувачів.

Лист видання опублікувало на своїй фейсбук-сторінці.

«Шановна Кіберполіція, чесно кажучи, ми о*и від вашої пропозиції.
Ми вже звикли, що влада регулярно намагається законодавчо запровадити цензуру в інтернеті, але давати поліції доступ до сервера ЗМІ, встановлюючи там «бекдор» - це вже занадто, якими б благими цілями це не виправдовувалося.
Жоден ваш код на нашому сайті ми не встановлюватимемо.
Сподіваємося, інші ЗМІ також», - йдеться в дописі.
 показати весь коментар
 
 
Не, за перевернутый портрет хидранта срок. Помнишь?
 показати весь коментар
 
 
Якщо ви про Хорта, то він не зе те отримав.
 показати весь коментар
 
 
Писец ребятам. Там такое не простят...
 показати весь коментар
 
 
особенно порадовали 4 бдительных петербуржца..., прям сталинцы-ленинцы, враг не пройдет!
 показати весь коментар
 
 
Раніше Москва призначала, толку ніц, тепер Вашингтон спробує, не всім під ротенбергами жити.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
За 5 тысяч. Надо было требовать больше за такую опасную работу.
 показати весь коментар
 
Та ладно, в нас взагалі бесплатно таке пишуть.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не чувствуешь разницы между Украиной и РФ? Что ты **** несешь?
 показати весь коментар
 
На расии всегда за здравые призывы на каторгу отправляли
 показати весь коментар
 
 
Удивило погоняло Заказчика - Ломбард.
 показати весь коментар
 
 
То, часом, не Вона оголосила війну х-лу?
 показати весь коментар
 
Хтось в Україні подзвонить в поліцію якщо побачить надпис на паркані про будь-якого політика?
 показати весь коментар
 
у внучат были деды НКВДисты, это в крови.
 показати весь коментар
 
 
хреново карманы проверили. в задних, в штанах визитки Яроша были. точно знаю, сам видел.............
 показати весь коментар
 
Киргизобандеровці, фуйла запакуйте в мовзолей поруч з гнилим вбицею членіним.
 показати весь коментар
 
А где крутые вольнолюбивые чеченцы и дагестанцы ?
 показати весь коментар
 
Царь есть избранник всего народа. Тогда убейте народ. Еще виновата система продажных подхалимов. Убейте и их, в том числе вне раши.
 показати весь коментар
 
Это в отместку за то, шо кыргызу нечего загрызть после того, как «кацап зубами цап».
 показати весь коментар
 
Всё свалить на Пуйла уже и россияне рады - так как бы и нет твоей вины за одобрямс заxвата Крыма и войну на Донбассе - то типа один такой монстр виноват.
 показати весь коментар
 
На место этих двух встанут 20 других. Если был автомобиль, значит они не одиночки. Вырезать изображение надо на плоттере - надо иметь доступ и желание.
Вместо трафарета с баллончиком можно взять резиновый штамп, того же формата, пропитанный краской - прислонил к стенке, забору, троллейбусу, чужому пальто - и порядок.
Секундное дело, и не нужно двоих человек (разве что для прикрытия).
Высшим пилотажем будет считаться поставить изображение полицейскому на спину в толпе.
 показати весь коментар
 
Молодцы ребята, да только за такое, увы но их упекут куда то далеко и на долго.
 показати весь коментар
 
Чем жёстче их накажут, тем больше будет желание отомстить.
Процесс подпольного сопротивления пошёл.
Наконец-то.
 показати весь коментар
 
Куда пошел? Это все иллюзия. В мухосранске ничего и никогда не изменится, даже если царь дух испустит, то ничего не изменится, они по природе свой такие. Параша, это как аппендикс, если воспалился, то только вырезать, примириться с этим не получится.
 показати весь коментар
 
А ви смійтесь далі - у нас ті ж яйця - Звіробій. Федина, Поярков, а вони навіть не сказали слова убий. "Побачиш - убий": Двох уродженців Киргизстану заарештували в Росії за графіті із закликом убити Путіна - Цензор.НЕТ 7619
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору