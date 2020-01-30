 "Побачиш - убий": Двох уродженців Киргизстану заарештували в Росії за графіті із закликом убити Путіна

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее Время".
22-річні Ісломбек Парпієв і Мухаммадазіз Ішматов близько 40 разів нанесли на міські будівлі в Петроградському і Центральному районах зображення президента РФ Володимира Путіна в супроводі напису "Побачиш - убий".
Це було розцінено слідчими як заклики до тероризму. Суд заарештував чоловіків на два місяці, до 27 березня 2020 року, крім тероризму їх звинувачують також у вандалізмі.
Слідство стверджує, що графіті почали з'являтися 27 січня, і цього ж дня в службу "02" зателефонували мінімум чотири петербуржці, які повідомили, що на фасадах будинків з'явилися погрози на адресу Путіна.
Двоє киргизів стверджують, що ідея малюнків проти Путіна була не їхня: таке замовлення їм передав невстановлений замовник (він фігурує в матеріалах справи як "анонім під ніком Ломбард"). Саме він запропонував мешканці Киргизстану роботу через телеграм: за 5 тисяч рублів виготовити трафарет і наносити зображення на фасади будівель. Оперативники знайшли в автомашині, в якій пересувалися два мешканці Киргизстану, балончики з акриловою фарбою.
Моторная Таня
@motornaya_tanya
Крокодил был настолько похож на Путина, что картину молодого художника Дениса Лопатина запретили демонстрировать на выставке
Эмигрировал во Францию из-за поступивших угроз после карикатуры на Поклонскую.
https://www.youtube.com/watch?v=fEbEnx-Qpx4
Сайт «Полтавщина» отримав від Кіберполіції пропозицію встановити код для ідентифікації користувачів.
У листі Кіберполіції за підписом тимчасової виконувачки обов'язків начальника відділу протидії кіберзлочинам у Полтавській області Яніни Криуліної пропонується інсталювати у програмний код сайту певний скрипт, який дозволяє ідентифікувати користувачів.
Лист видання опублікувало на своїй фейсбук-сторінці.
«Шановна Кіберполіція, чесно кажучи, ми о*и від вашої пропозиції.
Ми вже звикли, що влада регулярно намагається законодавчо запровадити цензуру в інтернеті, але давати поліції доступ до сервера ЗМІ, встановлюючи там «бекдор» - це вже занадто, якими б благими цілями це не виправдовувалося.
Жоден ваш код на нашому сайті ми не встановлюватимемо.
Сподіваємося, інші ЗМІ також», - йдеться в дописі.
Вместо трафарета с баллончиком можно взять резиновый штамп, того же формата, пропитанный краской - прислонил к стенке, забору, троллейбусу, чужому пальто - и порядок.
Секундное дело, и не нужно двоих человек (разве что для прикрытия).
Высшим пилотажем будет считаться поставить изображение полицейскому на спину в толпе.
Процесс подпольного сопротивления пошёл.
Наконец-то.