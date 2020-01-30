 Коронавірус зафіксовано у 18 країнах світу, України серед них немає, - МОЗ

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті міністерства, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 30 січня 2020 року у світі зареєстровано 7783 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 170 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 17 країнах світу. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано", - йдеться в повідомленні.
У МОЗ нагадали, що сьогодні відбудеться ще одне засідання Комітету з надзвичайних ситуацій ВООЗ. На ньому країнам можуть рекомендувати закрити авіасполучення з Китаєм.
Для недопущення поширення вірусу 2019-nCoV в Україні було створено оперативний штаб, пасажирам, які прибувають із Китаю, почали вимірювати температуру, а лікарям і лабораторним центрам пояснили, як діяти в разі виявлення вірусу, додали в міністерстві.
"Нагадуємо, що специфічного лікування коронавірусу 2019-nCoV не існує. Для профілактики захворювання слід дотримуватися стандартних рекомендацій:
- часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;
- під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. Уникайте тісного контакту з усіма, хто має лихоманку і кашель;
- якщо є підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря і повідомте йому попередню історію подорожей;
- не споживайте сирих або недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження", - підсумували в міністерстві.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
- Нет.
- Будут!"
справа-фактическое положение.
Пенсійні фонди(їх молодші співробітники) можуть замовляти шампанське..(
тобто відізолювати територію (себе) від всіх контактів до знаходження ліків.
тому лише залишається піднімати імунітет -більше прогулянок,спорт і природні продукти..
Но судя по всему это не надолго.....если врачи осматривают прилетевших из Китая даже без марлевых повязок....
В Китае будут наказывать за намеренное заражение коронавирусом…
В столице Китая - Пекине - временно запретили свадьбы и похороны из-за вспышки коронавируса.
Об этом сегодня сообщает China News.
Как отмечается, похороны запретили из-за того, что на каждой прощальной церемонии обычно собираются большие группы людей, что не способствует борьбе с распространением коронавируса.
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Влюбленные пары не смогут провести церемонию бракосочетания в востребованную дату 2 февраля, которая, как считают в Китае, выпадает «раз в тысячу лет». Дело в том, что дата 2 февраля 2020 года по-китайски созвучна с фразой «я люблю тебя, люблю тебя».
Кроме того, в китайской провинции Хубэй ввели наказания за препятствование работе медучреждений.
Об этом передает РИА Новости со ссылкой на управление общественной безопасности региона.
В частности, к уголовной ответственности будут привлекаться люди, у которых диагностировано заражение, но они отказываются от карантина или лечения.
Также власти вводят уголовную ответственность для носителей коронавируса, если они плюются в общественных местах и намеренно распространяют вирус.
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В Индии подтвержден первый случай заболевания коронавирусом из Китая.
Об этом сообщает Times of India.
Заболевание зафиксировали в Керале - штате на юге Индии. Коронавирусом заболел студент, проходивший обучение в китайском Ухане.
Пациент находится в изоляции в больнице.
«Пациент стабилен и находится под пристальным наблюдением», - говорится в заявлении министерства здравоохранения Индии.
Сказано, что министр здравоохранения Индии созвал экстренное совещание высокопоставленных чиновников здравоохранения.
опять же...два самолета из Китая (сегодня и 2 или 3 февраля) - а это лотерея...с нашими то... специалистами..
А ОТ ОСТАННІ БОРТИ З КИТАЮ -СКОРІШЕ ВСЬОГО ТАК.
не з китайцями.
тому дебіли з Моз не організували карантин останнім 4-м бортам Мау з Китаю.
намагаючись не заразитись.
ЛІТАЙТЕ ЛІТАКАМИ МАУ-ВОНИ ВАС ПОВЕРНУТЬ НАВІТЬ МЕРТВИМИ!