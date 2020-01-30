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 Коронавірус зафіксовано у 18 країнах світу, України серед них немає, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що ліків від нового виду вірусу не існує, і можна лише намагатися не заразитися.

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті міністерства, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 30 січня 2020 року у світі зареєстровано 7783 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 170 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 17 країнах світу. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ нагадали, що сьогодні відбудеться ще одне засідання Комітету з надзвичайних ситуацій ВООЗ. На ньому країнам можуть рекомендувати закрити авіасполучення з Китаєм.

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Для недопущення поширення вірусу 2019-nCoV в Україні було створено оперативний штаб, пасажирам, які прибувають із Китаю, почали вимірювати температуру, а лікарям і лабораторним центрам пояснили, як діяти в разі виявлення вірусу, додали в міністерстві.

"Нагадуємо, що специфічного лікування коронавірусу 2019-nCoV не існує. Для профілактики захворювання слід дотримуватися стандартних рекомендацій:

- часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

- під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. Уникайте тісного контакту з усіма, хто має лихоманку і кашель;

- якщо є підвищена температура тіла, кашель і утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря і повідомте йому попередню історію подорожей;

- не споживайте сирих або недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження", - підсумували в міністерстві.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172826
 
 
 Топ коментарі
 
Треба готуватися до того, що у нас буде цей короновірус.
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- "У вас несчастные случаи на стройке были?
- Нет.
- Будут!"
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Коронавирус зафиксирован в 18 странах мира, Украины среди них нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8856 Скоро будет, уже самолетом прилетел, говорил, что все ок Коронавирус зафиксирован в 18 странах мира, Украины среди них нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1547
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Скоро будет, уже самолетом прилетел, говорил, что все ок
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- "У вас несчастные случаи на стройке были?
- Нет.
- Будут!"
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прием самолетов из китая закроют только 3 февраля. у украинцев еще есть шанс его привезти.
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слева расчетные последствия короновируса,соответсвенно-зараженные и умершие.
справа-фактическое положение.

Коронавирус зафиксирован в 18 странах мира, Украины среди них нет, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6562
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данные в статье ,естественно по состоянию на 29.01,ибо тридцатое еще не закончилось.
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Цифры очень тревожные. Простая экспоненциальная зависимость. То есть голая неискаженная математика. Один больной заражает еще 3-4 человека. И пока не видно что принимаемые меры хоть как-то на это влияют.
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трохи не така експонента,Але все одно вона не дає нікому до кінця року залишитись неінфікованим.
Пенсійні фонди(їх молодші співробітники) можуть замовляти шампанське..(
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допомагає лише повний карантин.

тобто відізолювати територію (себе) від всіх контактів до знаходження ліків.
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Надолго ли радость ві хоть чтот то препринмаете или планируете бодріе рапорті от недооценки ситации
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Треба готуватися до того, що у нас буде цей короновірус.
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рано чи пізно заразишся.НЕмає шансів ізолюватись.
тому лише залишається піднімати імунітет -більше прогулянок,спорт і природні продукти..
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кстати когда коронавирус попадет в ордило, то кто им поможет интересно? раха у которой у самих лекарствов не будет?
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В Украине столько проблем, что над короновирусом можно лишь посмеяться... он там просто не выживет...
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Если быть более точным...то пока нет...
Но судя по всему это не надолго.....если врачи осматривают прилетевших из Китая даже без марлевых повязок....
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так марлевая толком не помагает. єто нановирус, он может пройти через марлю, така как меньше клетки.
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Коронавирус добрался до Индии, а в Пекине запретили женитьбы и похороны Январь 30, 2020Без рубрикиКомментарии

В Китае будут наказывать за намеренное заражение коронавирусом…
В столице Китая - Пекине - временно запретили свадьбы и похороны из-за вспышки коронавируса.
Об этом сегодня сообщает China News.
Как отмечается, похороны запретили из-за того, что на каждой прощальной церемонии обычно собираются большие группы людей, что не способствует борьбе с распространением коронавируса.
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Влюбленные пары не смогут провести церемонию бракосочетания в востребованную дату 2 февраля, которая, как считают в Китае, выпадает «раз в тысячу лет». Дело в том, что дата 2 февраля 2020 года по-китайски созвучна с фразой «я люблю тебя, люблю тебя».
Кроме того, в китайской провинции Хубэй ввели наказания за препятствование работе медучреждений.
Об этом передает РИА Новости со ссылкой на управление общественной безопасности региона.
В частности, к уголовной ответственности будут привлекаться люди, у которых диагностировано заражение, но они отказываются от карантина или лечения.
Также власти вводят уголовную ответственность для носителей коронавируса, если они плюются в общественных местах и намеренно распространяют вирус.
***
В Индии подтвержден первый случай заболевания коронавирусом из Китая.
Об этом сообщает Times of India.
Заболевание зафиксировали в Керале - штате на юге Индии. Коронавирусом заболел студент, проходивший обучение в китайском Ухане.
Пациент находится в изоляции в больнице.
«Пациент стабилен и находится под пристальным наблюдением», - говорится в заявлении министерства здравоохранения Индии.
Сказано, что министр здравоохранения Индии созвал экстренное совещание высокопоставленных чиновников здравоохранения.
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да... спасибо минздраву! как бы мы без вас отогнали этот вирус?
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ищите лучше !
опять же...два самолета из Китая (сегодня и 2 или 3 февраля) - а это лотерея...с нашими то... специалистами..
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Очередная буря в стакане. Как в свое время эбола со свиным-птичьим гриппом.
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Этот на порядок опасней. Есть длительный инкубационный период. У больного в это время нет симптомов, но он уже заражает окружающих.
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Ура! Отмазались! Премии! Харьков,оптовый рынок Брабошовка- китайских нелегалов пруд пруди.Вирус ловят в Борисполе.Все под " контролем"
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ЦІ КИТАЙЦІ НЕ ІНФІКОВАНІ

А ОТ ОСТАННІ БОРТИ З КИТАЮ -СКОРІШЕ ВСЬОГО ТАК.
не з китайцями.
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У Міністерстві охорони здоров'я нагадали, що ліків від нового виду вірусу не існує, і можна лише намагатися не заразитися.



тому дебіли з Моз не організували карантин останнім 4-м бортам Мау з Китаю.
намагаючись не заразитись.


ЛІТАЙТЕ ЛІТАКАМИ МАУ-ВОНИ ВАС ПОВЕРНУТЬ НАВІТЬ МЕРТВИМИ!
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