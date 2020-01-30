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 Перехід у ЗСУ на нові сержантські звання має відбутися до кінця вересня, - координатор реформи Шевчук

Перехід у Збройних силах України на нові сержантські звання має відбутися до кінця вересня

"Взагалі розраховуємо до кінця вересня. Тобто вже восени цього року має бути зроблено хоча б якісь базові елементи. І після цього ми повинні підбити підсумки, що вийшло, а що ні, що потрібно вдосконалити", - сказала координатор реформи сержантського складу від Проектного офісу реформ Міністерства оборони України Інна Шевчук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Вона повідомила, що має також відбутися перехід для виплати грошового забезпечення за формулою прив'язки до військового звання, а не до посади, за прикладом країн НАТО.

"У нас має бути підготовлено драфт змін до постанови, оскільки грошове забезпечення регулюється постановою (Кабміну - ІФ). Міністр оборони поставив термін чотири тижні: під час наради минулого тижня він наказав через чотири тижні підготувати йому пропозиції", - додала Шевчук.

Вона пояснила, що оскільки ця постанова стосується всіх сил і структур, що входять до сектору безпеки і оборони, це буде тривалий процес. Водночас вона висловила сподівання на те, що перехід відбудеться якомога швидше, і наголосила на можливості порушити питання щодо того, чи мають у кожній структурі силового блоку бути армійські військові звання.

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"Тут буде складний момент. Але сподіваємося, що ми його зможемо якнайшвидше пройти і взагалі порушити питання щодо того, чи в кожній структурі силового блоку мають бути армійські військові звання. Оскільки, можливо, в певній структурі може бути спеціальне звання", - пояснила Шевчук.

За її словами, після ухвалення закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)" в Міністерстві оборони та Генеральному штабі створено спільну робочу групу й розроблено дорожню карту щодо змін.

"Тому що цей закон насправді стосується не лише зміни назв звань, а взагалі самого підходу до побудови сержантського корпусу. Це стосується, наприклад, соціального забезпечення та нарахування грошового забезпечення. Трансформується вся система повністю. Це теж тривалий процес, але нині він більше активізувався", - зазначила Шевчук.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172824
 
 
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В армии США сержант это крутой мужик, бравый вояка, который умеет и может практически все. А у нас просто старослужащий отдыхающий в каптерке Переход в ВСУ на новые сержантские звания должен состояться до конца сентября, - координатор реформы Шевчук - Цензор.НЕТ 7333
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Украинская власть что ни сделает, получается хуже чем было.
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