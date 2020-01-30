EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  876  6
Все про:дороги (820) Голик (65)

 На міжнародних трасах побудують безпечні розв'язки - радник прем'єра Голик

Три безпечні розв'язки з'являться на міжнародних трасах Київ-Чоп та Київ-Одеса.

Це дозволить скоротити кількість ДТП і людських жертв, заявив у Facebook радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"Простою мовою. Три нормальні розв'язки на трасах найвищої категорії М - Міжнародні за рахунок кредитів ЄІБ та ЄБРР. Тендери оголошено", - повідомив Голик.

Нові розв'язки з'являться на 21-му кілометрі траси Київ-Чоп, а також на 15-му і 21-му кілометрах траси Київ-Одеса. Серед них, уточнює радник прем'єра, відомий лівий поворот у Чабанах, де не минає і дня без ДТП.

"Можна довго просторікувати на тему того, як зробити так, щоб на дорогах не гинули люди. А можна методично робити все, щоб до цього не було навіть передумов. Життя людей - найцінніше, що може бути", - зазначив він.

На міжнародних трасах побудують безпечні розвязки - радник премєра Голик 01

Нагадаємо, Кабінет міністрів та Укравтодор представили стратегію розвитку дорожньої галузі на 2020 рік під назвою "Зшити країну". Передбачається, що за рік буде капітально відремонтовано 4 000 км трас міжнародного і національного значення, а також 2 500 км доріг місцевого значення. За словами радника прем'єра Юрія Голика, це найамбітніший план ремонту доріг за всю історію незалежності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172821
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Советник...
Не подскажете, где учат на советника?...
 показати весь коментар
 
В Чобанах развязка? Надаже, так ужеж светлофор стоит, напуркуа она там
 показати весь коментар
 
А когда к ,,безопасным развязкам,,построят международный трассы?
 показати весь коментар
 
Зебіли замовчують, що в Україні 150,0 тис км . доріг в аварійному стані, потрібно їх будувати наново, а не ремонт , реконструкція, щоб до зебидла дійшло, потрібно їм зробити навчання, мордою об асфальт.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору