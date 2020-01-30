 Архівна служба представила проєкт з оцифрування архівних документів

Як інформує Цензор.НЕТ, це спільний пілотний проєкт Центрального державного архіву громадських об'єднань України та компанії "Архівні інформаційні системи", спрямований на реалізацію системних завдань інформатизації та автоматизації архівної справи.

Спільний пілотний проєкт покликаний задовольнити в одному програмному продукті потреби всіх зацікавлених - архівістів і різноманітної аудиторії користувачів архівної інформації.

Створений на базі платформи "Архіум" ресурс містить повнотекстову інформацію про фонди архіву, сотні справ, десятки імен, географічних назв і організацій, цифрові копії найбільш популярних документів. База даних архіву буде постійно наповнюватися, а можливості інтерфейсу вдосконалюватися і розширюватися.

Водночас, оскільки багато описів зроблені російською мовою ще в радянські часи, то під час оцифрування текст опису перекладають українською.

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"Ми будемо ухвалювати рішення про розширення такої практики. В перспективі платформа "Архіум" може бути використана й іншими державними архівами - якщо вона підтвердить зручність роботи з нею. Поточний рік стане пілотним на основі роботи ЦДАГО. І думаю, що ми в подальшому перевіримо роботу системи на базі ще одного архіву", - зазначив глава державної архівної служби Анатолій Хромов.

Директорка ЦДАГО Ольга Бажан вважає, що настав час і можливості оцифрувати українські архіви:

"Найближчим часом ми відредагуємо те, що представили сьогодні, і посилання на "Архіум" з'явиться на нашому сайті. Який обсяг роботи з боку архіву це несе? Для мене очевидно, що у архівістів з'являється четвертий постійний напрям діяльності - цифровізація. І цим має займатися спеціальний підрозділ в архіві. Сектори інформаційних технологій, в яких працюють всього 1-2 людини, не зможуть забезпечити запит дослідників і архівістів. Тому необхідні організаційні кроки для відповідного розширення штату архівів".