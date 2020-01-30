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Все про:інвестиції (278) НБУ (514) Сологуб (6)

 За минулий рік Україна отримала $2,5 мільярда прямих іноземних інвестицій, - НБУ

В Україні спостерігається позитивна тенденція до зростання інвестицій і скорочення відтоку дивідендів.

Про це під час брифінгу сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Що стосується темпів зростання прямих іноземних інвестицій за підсумками року, вони становили 2,5 млрд дол.", - сказав Сологуб.

Він зазначив, що зараз в Україні спостерігається позитивна тенденція до інвестицій, яка простежується як у прирості прямих іноземних інвестицій, так і в скороченні відтоку дивідендів.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, 29 січня міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив, що для зменшення розриву з найближчими країнами-сусідами України необхідно в найближчі 5 років отримати 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172819
 
 
 Топ коментарі
 
Для успеха Украине необходимо $50 млрд прямых иностранных инвестиций в течение ближайших 5 лет. Источник: https://censor.net.ua/n3172584
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2,5 млрд доларів це для України майже ніщо. Мілованов говорить, що треба 50 млрд доларів, але йому такі гроші не дають.
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2,5 млрд доларів це для України майже ніщо. Мілованов говорить, що треба 50 млрд доларів, але йому такі гроші не дають.
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Для успеха Украине необходимо $50 млрд прямых иностранных инвестиций в течение ближайших 5 лет. Источник: https://censor.net.ua/n3172584
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Разгоняешь инфу дебила? В Польше до вступления в ЕС до 2004 года ежегодные инвестиции не превышали 1,5-4 млрд евро. После вступления 10-17. ПИИ это не бумаги, это долгосрочные в активы предприятий.
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Эти .5 млрд инвестицый это те деньги что коболев отсудил у газ прома За прошлый год Украина получила $2,5 миллиарда прямых иностранных инвестиций, - НБУ - Цензор.НЕТ 5009 За прошлый год Украина получила $2,5 миллиарда прямых иностранных инвестиций, - НБУ - Цензор.НЕТ 3653
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кстати да, больше ничего такого не попадалось. какой идиот вставит в ЗЕленое болото, откуда бородатая стырит в любой момент, а суд похвалит, скажет МаладЭц !
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тоже сразу про них подумал)))
а то саткудава б еще? ))))
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Звучит еще смешнее, если учесть что за 2019 заробитчане перевели в Украину 5,5 млрд. дол.
Эти 2.5 ярда "инвестиций", скорее всего спекулятивный капитал который завели для покупки ОВГЗ на внутреннем рынке. Естественно эти деньги зачли как "инвестиции", а займ как "внутренний". Фикция на фикции
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Майже всі ці "інвестиції" вкладені в так звану "зелену енергетику", і за ці "інвестиції", за рахунок втричі завищених тарифів, з українців поздирають три шкіри!
В сраку такі "інвестиції"!!
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"Что касается темпов роста прямых иностранных инвестиций по итогам года, они составили 2,5 млрд долл", - сказал Сологуб

Просте питання: а там є зростання? А скільки було позаминулого року? А скільки інвесторів залишили Україну???
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tZE inform Для успеха Украине необходимо $50 млрд прямых иностранных инвестиций..." Падение ПИИ (прямых иностранных инвевестиций) за 2019 - 27,%
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Фигня. Смех да и только. С такими деньгами , человеку даже руки не подадут на Мальдивах ))
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Забудь о Мальдивах. Не актуально. Человек один раз поехал за свой счет в отпуск, абсолютно прозрачно, какие у тебя претензии?? Ты что ли в отпуске не был за пять лет ни разу? Давай лучше поговорим про Оманского осла который уже сколько за 8месяцев отдыхал? А конкретно за Оман где он толи встречался с Сурьковым толи с офшорами для Бени мутил толи за свой счет толи не за свой... вот где простор для вспоминаний и обсуждений))
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прямых иностранных инвестиций ? ))))))) Интересно куда? Не попадалось, что бы какие нибудь иностранные компании вложили в 2019 деньги в украинские фирмы в сумме 80 млрд грн.
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На самом деле,инвестиций легко получить. - Поляки сами предлагали строить трассу- Балтика- Черноморск. Это и есть крупный инвестиционный ход. Ведь вдоль этой трассы можно построить сотни супермаркетов,гостиниц и стоянок. И все сдать в аренду или на откуп.
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Та понял, ты тот эксперт, который за 15 минут объяснит как из Украины за год сделать Швейцарию, но сам занят, у таксистов много работы.
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Ли Кван Ю тоже ничего не усложнял. Просто спросил,на чем можно заработать в маленькой стране и без промышленности.
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Цікаво розглянути було б структуру цих прямих інвестицій, а не гамузом. Якщо це гроші від поширення облігацій, то в сраку такі "інвестиції". Це інвестиції лише для таких шахраїв-банкірів, як сумнозвісний Фурса, який постійно ошивається на Цензорі.
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ПИИ априори это не облигации, а контроль над предприятиями, оборудование или технологии.
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Эти "инвестиции" деньги украинских предприятий которые сбежали в оффшоры от налогов.


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И это при том, что не было инвестиционной няни!
Щас Зеля и Мылофанов наберут Фрёкен Боков и понеслась....
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Не надо никого набирать. Няня уже готова, зовут Беня, вот только лохов с сотнями миллионов бегущих сюда не видно почему то....
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Як заявив в ефірі телеканалу "Прямий" політичний експерт Андрій Смолій, "досі наша країна, що стосується реформ та інвестицій, працює за рахунок того запасу міцності, який був накопичений під час президентства Порошенка. Те, що ми бачимо зараз, на жаль, більше профанація реформ, ніж якісь реформи". - https://prm.ua/nasha-*******-dosi-pratsyuye-na-zapasi-mitsnosti-nakopichenomu-za-chasiv-poroshena-smoliy/
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Какие нах 2,5 млд инвестиций? Мы все Бене 2 млд дол. должны за нациоанлизированный Приватбанк. И поверьте, шмаркля их Бене вернет с нашего кармана
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П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко у Брюсселі зустрівся з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. Про це Порошенко повідомив у Facebook.
"Ще одна важлива зустріч у Брюсселі - коротке, але дуже змістовне обговорення з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою позицій щодо програми МВФ. Ми говорили про те, які реформи треба зберегти і продовжити. Про те, що не можна допустити згортання демократичних процесів та реформування економіки, які були започатковані протягом останніх п'яти років", - написав Порошенко.
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А маленькая Беларусь получила только за январь - сентябрь 2019 г. в реальный сектор экономики (кроме банков) 7,1 млрд. долларов США инвестиций. Причем поступление прямых иностранных инвестиций составило 5,2 млрд. долларов США, или 73,6 процента от всех поступивших иностранных инвестиций.
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