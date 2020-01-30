 За минулий рік Україна отримала $2,5 мільярда прямих іноземних інвестицій, - НБУ

Про це під час брифінгу сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Що стосується темпів зростання прямих іноземних інвестицій за підсумками року, вони становили 2,5 млрд дол.", - сказав Сологуб.
Він зазначив, що зараз в Україні спостерігається позитивна тенденція до інвестицій, яка простежується як у прирості прямих іноземних інвестицій, так і в скороченні відтоку дивідендів.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 29 січня міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив, що для зменшення розриву з найближчими країнами-сусідами України необхідно в найближчі 5 років отримати 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій.
а то саткудава б еще? ))))
Эти 2.5 ярда "инвестиций", скорее всего спекулятивный капитал который завели для покупки ОВГЗ на внутреннем рынке. Естественно эти деньги зачли как "инвестиции", а займ как "внутренний". Фикция на фикции
В сраку такі "інвестиції"!!
Просте питання: а там є зростання? А скільки було позаминулого року? А скільки інвесторів залишили Україну???
Щас Зеля и Мылофанов наберут Фрёкен Боков и понеслась....
"Ще одна важлива зустріч у Брюсселі - коротке, але дуже змістовне обговорення з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою позицій щодо програми МВФ. Ми говорили про те, які реформи треба зберегти і продовжити. Про те, що не можна допустити згортання демократичних процесів та реформування економіки, які були започатковані протягом останніх п'яти років", - написав Порошенко.