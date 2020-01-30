 Літак з евакуйованими з Китаю українцями приземлився в Борисполі (виправлено)

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на hromadske.
Так, з популярного у туристів міста Санья додому повернули 158 українців. Вони розповіли, що на острові немає паніки через розповсюдження коронавірусу у Китаї, хоча люди ходять у масках та викупили більшість товарів з аптек та магазинів.
Після прибуття до Борисполя у всіх пасажирів літака виміряли температуру, однак інших перевірок не проводили. Раніше в Міністерстві охорони здоров’я вже говорили про це, уточнивши, що інші перевірки не потрібні.
Туристи, з якими вдалося поговорити, залишились задоволеними поїздкою та не бачили приводів для паніки.
Деяких здивувало, що після повернення в них лише виміряли температуру, а лікар, який це робив, навіть не був у масці, хоча очікували "людину в скафандрі".
Також туристи зазначили, що рейс для евакуації не особливо відрізнявся від звичайного.
Попри відсутність паніки, парки на острові Хайнань закрили, а екскурсії скасували. Крім того, ціни в регіоні зросли.
Нагадаємо, за останніми даними, від китайського коронавірусу померли 170 людей, понад 7 тисяч інфіковані.
Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
в Багдаде все спокойно.....
[ Відео ]
The disinfestation of *****. This practice aims on killing every form of life in an infected area to stop the spreading of Corona virus. Though around 1.500 people refused to leave their home and they'll most likely die
Corona Virus News, [30.01.20 18:23]
[ Відео ]
A man with a megaphone is trying to make them leave their home. We'll keep you updated with the fate of these people
Наши не понимают настолько элементарных вещей ? - Думаю, врядли!!!
Складывается впечатление, что это спланированная диверсия! акция по уничтожению украинцев!!!