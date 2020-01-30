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 Літак з евакуйованими з Китаю українцями приземлився в Борисполі

В аеропорту "Бориспіль" приземлився літак компанії МАУ, який евакуював українців з китайського острова Хайнань.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на hromadske.

Так, з популярного у туристів міста Санья додому повернули 158 українців. Вони розповіли, що на острові немає паніки через розповсюдження коронавірусу у Китаї, хоча люди ходять у масках та викупили більшість товарів з аптек та магазинів.

Після прибуття до Борисполя у всіх пасажирів літака виміряли температуру, однак інших перевірок не проводили. Раніше в Міністерстві охорони здоров’я вже говорили про це, уточнивши, що інші перевірки не потрібні.

Туристи, з якими вдалося поговорити, залишились задоволеними поїздкою та не бачили приводів для паніки.

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Деяких здивувало, що після повернення в них лише виміряли температуру, а лікар, який це робив, навіть не був у масці, хоча очікували "людину в скафандрі".

Також туристи зазначили, що рейс для евакуації не особливо відрізнявся від звичайного.

Попри відсутність паніки, парки на острові Хайнань закрили, а екскурсії скасували. Крім того, ціни в регіоні зросли.

Нагадаємо, за останніми даними, від китайського коронавірусу померли 170 людей, понад 7 тисяч інфіковані.

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Вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172817
 
 
 Топ коментарі
 
Хотят, но Великобритания не пустит.
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Жёсткая проверка. А это дурачьё, в Италии, своих на двухнедельный карантин загоняет.
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Некоторых удивило, что после возвращения у них только измерили температуру, а врач, который это делал, даже не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре". Источник: https://censor.net.ua/n3172817
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жизнь украинцев в ЗЕльоных руках правительства самокатчиков Літак з евакуйованими з Китаю українцями приземлився в Борисполі - Цензор.НЕТ 5196



в Багдаде все спокойно.....
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А на карантин на военную базу на две недели как это сделали в Великобритании они не хотят?
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Хотят, но Великобритания не пустит.
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Вирус уханьского гриппа уже официально во всех регионах Китая.
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Жёсткая проверка. А это дурачьё, в Италии, своих на двухнедельный карантин загоняет.
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А як на рахунок численних контейнерів з китая які приходять морем в порти.......???? Теж температуру мірять ?
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насколько ясно, то вирус передается только от людей и животных. Предметы не несут опасности вроде!
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Вирус живет только в живых организмах и передается воздушно капельным, так что не разгоняй панику. К тому же в Украине нужно вводить карантин от вируса рашизма, который реально косит тысячи людей, а не каких то куриных грипов
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14 дней инкубационный период! Потому они должны быть все в лагерь помещены на карантин! Ибо это угроза нац безопасности! Они могут быть потенциально носителем биологического оружия!
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Вроде министерство охраны здоровья у нас есть. Один вопрос -- что они охраняют кроме своих зарплат?
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если наши медики тот вирус вообще определить могут.
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А где встречающие, кортеж, Зе, телевидение?
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как 200х с Ирана встречать или освобожденніх моряков, так все попиариться приехали...
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Блогеры из китая говорят, что нет никакой там паники. Может в Украине панику нагнитают отвлекая от чего то более важного.
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В Китаї, як в Союзі. про "чорнобиль" повідомлять через три місяці...
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зачем? еще ждем 3 февраля, а потом только закроются аєропортьі для рейсов из китая. еще его нет но ждемс.
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Та у нас вже є така Шмаркля, що куди вже тому вірусу...
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везіть зразу прибульців до Зеленої плісняви....
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МАУ тут каким боком приписали если рейс был Sky Up Airlines
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Зима, полно баз отдыха и детских лагерей стоят пустые, поселили бы туда на 2 недели прилетевших из Китая, всем бы спокойно было. Зачем зря рисковать? Не понимаю совершенно смысла действий МОЗ.
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еще до 3 февраля украина будет принимать из китая сомолетьі.
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Во всех странах карантин, а в Украину завозят самолетами и делают вид, как ни в чем небывало Літак з евакуйованими з Китаю українцями приземлився в Борисполі - Цензор.НЕТ 1791 Літак з евакуйованими з Китаю українцями приземлився в Борисполі - Цензор.НЕТ 1791
Наши не понимают настолько элементарных вещей ? - Думаю, врядли!!!
Складывается впечатление, что это спланированная диверсия! акция по уничтожению украинцев!!!
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нас и без вирусов осталось 32-35 млн еще лет 30 и останутся одни олигархи только кто на них будет работать
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дауны. тупорылые это не шутки!!! через 5-6 дней увидите в новостях про больных вирусом в Украине
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зомбелы Літак з евакуйованими з Китаю українцями приземлився в Борисполі - Цензор.НЕТ 3883тикайте с киева огородами через атб
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