EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Події
  4195  12
Все про:вибух (1847) Нацполіція (8903) стрілянина (1113) Харків (1607)

 У Харкові біля обласного будинку дитини стався вибух і стрілянина, - поліція. ФОТОрепортаж

У Харкові біля обласного будинку дитини №2 на вулиці Кузнецька пролунали постріли і вибух. Поліція ввела операцію "Сирена".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення поліції області.

У Харкові біля обласного будинку дитини стався вибух і стрілянина, - поліція 01

Інформація про подію надійшла о 13:30.

"За адресою виїхали керівництво ГУ НП у Харківській області, Шевченківського відділу поліції, слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. За словами очевидців, з місця події поїхав автомобіль білого кольору, в якому може перебувати постраждалий", - йдеться в повідомленні.

У Харкові біля обласного будинку дитини стався вибух і стрілянина, - поліція 02

Нині поліція проводить огляд місця події та вживає заходів для встановлення місцезнаходження автомобіля. У місті та області введено поліцейську операцію "Сирена".

У Харкові біля обласного будинку дитини стався вибух і стрілянина, - поліція 03

Як повідомили в пресслужбі Харківської облдержадміністрації з посиланням на директорку обласного будинку дитини №2 Олену Чистиліну, ніхто зі співробітників і вихованців закладу не постраждав. Будівлю також не пошкоджено.

Також читайте: У 2019 році поліція знешкодила 275 організованих злочинних угруповань, - Клименко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172814
 
 
 Топ коментарі
 
Это снимали новый сезон сватов: "Крестный сватец" В Харькове возле областного дома ребенка произошел взрыв и стрельба, - полиция - Цензор.НЕТ 8182
 показати весь коментар
 
нееее не угадали этьо фантастическая сага блокбастер "как спасали бубочку" машина времени 1978 год.. где то в УССР городок Кривой Коза... У Харкові біля обласного будинку дитини стався вибух і стрілянина, - поліція - Цензор.НЕТ 887
 показати весь коментар
 
В Харькове своих сепаров предостаточно, там и Гепа есть, и Допа.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это снимали новый сезон сватов: "Крестный сватец"
 показати весь коментар
 
 
нееее не угадали этьо фантастическая сага блокбастер "как спасали бубочку" машина времени 1978 год.. где то в УССР городок Кривой Коза... У Харкові біля обласного будинку дитини стався вибух і стрілянина, - поліція - Цензор.НЕТ 887
 показати весь коментар
 
 
Ты само то с какого Мухозасранска пишешь?
 показати весь коментар
 
 
а ты из какого гальюна варнякаешь идиотик.... я то из Одессы
 показати весь коментар
 
Кривой Коза тебе в зад, поц Одесяковский.
 показати весь коментар
 
то сепары из Киева в Харьков приехали немного расслабиться для разнообразия... шел шестой месяц правления 95 шапито.
 показати весь коментар
 
 
В Харькове своих сепаров предостаточно, там и Гепа есть, и Допа.
 показати весь коментар
 
 
Більше того, і гепа і допа - лєпші корєфани сивочолого брехла.
 показати весь коментар
 
 
Благоустройство и озеленение подле областного дома дытыны зашкаливает.. Дырявый асфальт ложили(клали) при совке.. бордюры и плитка разложились на щебёнку, газонов нет вообще. От этого вида хочется свалить оттуда как из мордора..
 показати весь коментар
 
ввести нацгвардию на броневиках как в сша в 60 - е и танки и навести шорох и порядок... У Харкові біля обласного будинку дитини стався вибух і стрілянина, - поліція - Цензор.НЕТ 2539 У Харкові біля обласного будинку дитини стався вибух і стрілянина, - поліція - Цензор.НЕТ 2714
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору