 Зеленський призначив глав 19 районних державних адміністрацій

Відповідні розпорядження №60/2020 рп - №84/2020 рп опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Президент, зокрема, звільнив і відразу призначив глав Новоархангельської та Новоукраїнської РДА Кіровоградської області, Казанківської РДА Миколаївської області, Диканської, Машівської та Шишацької РДА Полтавської області.
Крім того, звільнено главу Згурівської РДА Київської області.
Водночас Зеленський призначив на посади голів Олександрівської РДА Донецької області, Олевської і Ружинської РДА Житомирської області, Олександрівської РДА Кіровоградської області, Кобеляцької і Хорольської РДА Полтавської області, Гусятинської та Шумської РДА Тернопільської області, Заставнівської та Сокирянської РДА Чернівецької області, Жашківської і Тальнівської РДА Черкаської області.
1. ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации в полном объёме.
NB - Никаких иллюзий: пока человечество существует в его нынешнем виде, им будут править не справедливость, идеи и принципы, а деньги, жажда власти и секс. Генсек Совета Европы прямо заявила, что "российские деньги позволили организации восстановить эффективность". Евродепутаты - спящие во время сессий старички - просто хотят вовремя получать свои зарплаты, а не голодными сражаться за абстрактные ценности и далёкую от них Украину.
Если даже член украинской делегации (Лёвочкина) голосует за восстановление российских полномочий, почему условный Поль Мориа должен голосовать против?
Впрочем, не стоит преувеличивать роль ПАСЕ - это большая говорильня без реальных полномочий. Просто в этот раз она стала индикатором стадии принятия. Принятия Европой новых реалий, спровоцированных Россией. И эта стадия наступила, в том числе, благодаря зелёной власти, которая послала миру сигнал о том, что готова "договариваться" с агрессором. Договариваться с крокодилом в надежде, что он съест тебя последним.
2. Доллар стремительно дорожает.
NB - Основная причина: результаты размещения ОВГЗ, которые опубликовал Минфин: из ожидаемых 9 млрд грн удалось привлечь лишь 6,3. Плюс Госказначейство выплатило новое возмещение по НДС на сумму 2,69 млрд грн. После чего у крупных экспортеров пропало желание продавать валютную выручку. Если Нацбанк не выйдет с решительной поддержкой гривни, ее курс продолжит падать. Начинаем возврат к привычному коридору 26-29 грн за дол. Думаю, пирамида ОВГЗ - всё.
3. На фронте - без малейших признаков стабилизации.
NB - Самая горячая точка - Золотое, где по факту развели войска, а на самом деле ВСУ постоянно приходится выбивать из "серой" зоны стремящихся зайти туда россиян. Но Киев упорно не хочет признавать тот факт, что последние договорённости только обострили ситуацию и заставили нас из грозной и активной стороны войны превратиться в обороняющуюся и пассивную. Просто Зеленский, позиционируя себя как "президент мира" (не русского ли?), панически боится обнулить своё главное "достижение" - разведение войск.
Ибо других достижений у него нет.
- президент бреше
- та хіба це несподіванка?
- ні, але ж ніхто не знав, що це діагноз
Зеленський в інтерв'ю сказав, що «кількість обстрілів значно скорочується».😕
Насправді це не так.
Ми фактчек'нули звіти ОБСЄ, і виявили, що кількість обстрілів загалом збільшилася.
Збільшення обстрілів підтвердив і міністр МЗС Вадим Пристайко.
КривойРог изобилия