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Все про:Зеленський (4297) призначення (493) РДА (129)

 Зеленський призначив глав 19 районних державних адміністрацій

Президент Володимир Зеленський провів кадрові ротації голів 19 районних державних адміністрацій у дев'яти областях.

Відповідні розпорядження №60/2020 рп - №84/2020 рп опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Президент, зокрема, звільнив і відразу призначив глав Новоархангельської та Новоукраїнської РДА Кіровоградської області, Казанківської РДА Миколаївської області, Диканської, Машівської та Шишацької РДА Полтавської області.

Крім того, звільнено главу Згурівської РДА Київської області.

Водночас Зеленський призначив на посади голів Олександрівської РДА Донецької області, Олевської і Ружинської РДА Житомирської області, Олександрівської РДА Кіровоградської області, Кобеляцької і Хорольської РДА Полтавської області, Гусятинської та Шумської РДА Тернопільської області, Заставнівської та Сокирянської РДА Чернівецької області, Жашківської і Тальнівської РДА Черкаської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський оголосив 2020/2021 навчальний рік Роком математичної освіти в Україні

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172808
 
 
 Топ коментарі
 
либо клоуны либо сепары других вариантов сн не предусматривает.
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Интересно, а сможет зебоб назвать их всех хотя бы пофамильно ??? Зеленский назначил глав 19 районных государственных администраций - Цензор.НЕТ 3169
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Интересно, а сможет зебоб назвать их всех хотя бы пофамильно ??? Зеленский назначил глав 19 районных государственных администраций - Цензор.НЕТ 3169
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Оно ему надо?.Что Богдан подсунул то и подписал .ОТГ скоро всё переберут на себя.После осенних выборов.
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Каждый висит за свою ногу.Есть люди,которые отвечают за это направление,он им подписывает.Он не швец и не жнец.Его задача -несколько иная.Но коль поставил подпись-отвечает.Если проворуется ставленник-посадит.Аж легко!Уже поменялось их немеряно.за полгода,им же назначенных.Более 650 человек.Обычно назначают людей от губернатороав.
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Ну тогда есть идея написать на имя президента заяву и подсунуть ее зебилу. А вдруг подпишет, попросить там денег бюджетных чутка на развитие Зеленський призначив глав 19 районних державних адміністрацій - Цензор.НЕТ 2868
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либо клоуны либо сепары других вариантов сн не предусматривает.
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А может дождешься когда фамилии опубликуют, либо кацап, либо вата.
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с такой кадровой политикой презедента, у нас скоро останутся без кадров все цирки, фотостудии и кинотеатры. кто детей будет развлекать?!
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SHARP`s REVIEW - 30.01.2020

1. ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации в полном объёме.
NB - Никаких иллюзий: пока человечество существует в его нынешнем виде, им будут править не справедливость, идеи и принципы, а деньги, жажда власти и секс. Генсек Совета Европы прямо заявила, что "российские деньги позволили организации восстановить эффективность". Евродепутаты - спящие во время сессий старички - просто хотят вовремя получать свои зарплаты, а не голодными сражаться за абстрактные ценности и далёкую от них Украину.
Если даже член украинской делегации (Лёвочкина) голосует за восстановление российских полномочий, почему условный Поль Мориа должен голосовать против?
Впрочем, не стоит преувеличивать роль ПАСЕ - это большая говорильня без реальных полномочий. Просто в этот раз она стала индикатором стадии принятия. Принятия Европой новых реалий, спровоцированных Россией. И эта стадия наступила, в том числе, благодаря зелёной власти, которая послала миру сигнал о том, что готова "договариваться" с агрессором. Договариваться с крокодилом в надежде, что он съест тебя последним.

2. Доллар стремительно дорожает.
NB - Основная причина: результаты размещения ОВГЗ, которые опубликовал Минфин: из ожидаемых 9 млрд грн удалось привлечь лишь 6,3. Плюс Госказначейство выплатило новое возмещение по НДС на сумму 2,69 млрд грн. После чего у крупных экспортеров пропало желание продавать валютную выручку. Если Нацбанк не выйдет с решительной поддержкой гривни, ее курс продолжит падать. Начинаем возврат к привычному коридору 26-29 грн за дол. Думаю, пирамида ОВГЗ - всё.

3. На фронте - без малейших признаков стабилизации.
NB - Самая горячая точка - Золотое, где по факту развели войска, а на самом деле ВСУ постоянно приходится выбивать из "серой" зоны стремящихся зайти туда россиян. Но Киев упорно не хочет признавать тот факт, что последние договорённости только обострили ситуацию и заставили нас из грозной и активной стороны войны превратиться в обороняющуюся и пассивную. Просто Зеленский, позиционируя себя как "президент мира" (не русского ли?), панически боится обнулить своё главное "достижение" - разведение войск.
Ибо других достижений у него нет.
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- ну, як наші справи?
- президент бреше
- та хіба це несподіванка?
- ні, але ж ніхто не знав, що це діагноз Зеленський призначив глав 19 районних державних адміністрацій - Цензор.НЕТ 8912

Зеленський в інтерв'ю сказав, що «кількість обстрілів значно скорочується».😕
Насправді це не так.
Ми фактчек'нули звіти ОБСЄ, і виявили, що кількість обстрілів загалом збільшилася. Зеленський призначив глав 19 районних державних адміністрацій - Цензор.НЕТ 954
Збільшення обстрілів підтвердив і міністр МЗС Вадим Пристайко.
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Банковая готовит общественное мнение к новому этапу отношений между Украиной и Россией
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А эти назначенцы понимают, что судя по развитию ситуации, могут не успеть принять дела, и начать ударный труд.
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Таке враження, що у Кварталі -95 працюють тисячі людей...
Кривой Рог изобилия
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