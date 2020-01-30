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Все про:ректор (29) Донецька область (2368) BMW (1) Офіс генерального прокурора (61)

 Дві BMW за зарахування на навчання: досудове розслідування стосовно ректора одного з вишів Донеччини завершено, - Офіс Генпрокурора

Завершено досудове розслідування щодо ректора одного з вищих навчальних закладів Донецької області. Підозрюваному інкримінується одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України) та легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За версією слідства, зазначений посадовець протягом 2018 року отримав від представника товариства з обмеженою відповідальністю, яке займається організацією набору на навчання іноземних громадян, неправомірну вигоду у вигляді двох автомобілів BMW X3 вартістю понад 1,2 млн грн та BMW X5 вартістю понад 1,6 млн грн за підписання наказів про зарахування іноземних громадян на навчання до університету.

Згодом, він вніс до щорічної декларації завідомо недостовірні відомості щодо отримання у користування автомобіля "BMW X3" на підставі неіснуючого договору позики.

На цей час триває ознайомлення підозрюваного і його захисника з матеріалами досудового розслідування, після завершення якого обвинувальний акт буде передано до суду для розгляду по суті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора відстояв унікальний військовий полігон на Волині, який хотіли передати підприємству під лісове господарство

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172807
 
   
 Топ коментарі
 
Ой дураки эти иностранцы, всем же давно известно что:
Две "BMW" за зачисление на учебу: досудебное расследование в отношении ректора одного из вузов Донетчины завершено, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6047

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плюс финский холодильник (хороший) и бесплатная путевка в Сибирь
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плюс финский холодильник (хороший) и бесплатная путевка в Сибирь
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Ой дураки эти иностранцы, всем же давно известно что:
Две "BMW" за зачисление на учебу: досудебное расследование в отношении ректора одного из вузов Донетчины завершено, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6047

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Две "BMW" за зачисление на учебу: досудебное расследование в отношении ректора одного из вузов Донетчины завершено

Хорошая специальность - ректор одного из ВУЗов Донетчины. Чувак может на права не сдавать. Одну разбил, вылез, пересел на другую. А на следующий день - следующий подгон.
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Капец! Такие взятки, чтоб учиться в какой-то шараге на Донбассе!!!
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подозреваю, что это мединститут. Луганский или Донецкий. Медицинское образование считалось у нас хорошим. От арабов отбоя не было.
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Ага. меня как-то в студенческие годы отправили в нашу студбольницу, так мне там практикант-араб зуб пломбировал. Его вырвать пришлось через полгода, и проблемы от этого "лечения" до сих пор остались.
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За єто бабло вполне моно учится в Польше или Словакии.Там хоть чему то научат.
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Та там ведь не за одного он брал. Там- за племя. Или несколько племён. Так выходило...
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Так там же УЧАТ, а у нас они за бабло єкзамены сдают и ректоров пытаются уволить за "непосильные учебные нагрузки". Тут ошиваются самые тупые из тупых, на 7 км этих студентов с кроссовками и тканями - пруд-пруди... Учатся...
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Какая-то наша, мариупольская шарага. Были публикации на нашем сайте, к нему подбирались не быстро, а аккуратно. Вот какая именно шарага- не упомню, лень искать, честно говоря.
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Добавлю. К нам ведь юристов и медиков донецких переьросили. Они ютятся- где попало. Ну и учатся- также, как попало.
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интересно, что за шарага, если столько поступление стоит
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вот интересно, а какой смысл давать взятку такими дорогими машинами за зачисление в вуз, если за такие бабки спокойно можно устроить целое племя папуасов на контрактную форму обучения легальным путем?
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Отаких?
Дві BMW за зарахування на навчання: досудове розслідування стосовно ректора одного з вишів Донеччини завершено, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 8822
Університет Папуа-Нової Гвінеї.
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Бывал я там, приходилось общаться,может даже с кем из этих, на фотке. Удивили отменным знанием театра Второй Мировой на Тихом океане! У меня судно называлось ANL Kokoda. Так они мне объяснили- что это такое и даже предложили съездить, посмотреть на эту дорогу, которая называлась- Кокода...
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та любых. вуз за бабло на контракт хот тунгуса возьмет
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Хрень какая-то...

"Напомним, в конце октября 2018 Петр Кондратенко и его жена получили письма с угрозами убийства, об этом он рассказал на пресс-конференции в Мариуполе. По словам ректора, полиции, прокуратуре и СБУ известны лица, от которых исходили угрозы, в числе которых ряд сотрудников правоохранительных органов. Тогда ректор озвучил предположение, что преследование вызвано тем, что в международном отделе университета он обнаружил и не захотел покрывать схемы, связанные с нелегальной миграцией иностранных студентов."
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Ну, да- именно хрень. Чувак задом хорошо вращал, но... сколь веревочке не вейся, один хрен- совьётся в плеть. (с)
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