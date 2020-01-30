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 Економіка
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Все про:металургія (155) мито (68)

 Мито на імпорт дизпалива і газу посилить економічну кризу, - підприємства ГМК

Підприємства гірничо-металургійного комплексу України виступили проти введення додаткового мита на імпорт дизпалива і скрапленого газу.

За підрахунками експертів, такий крок обернеться для галузі додатковими фінансовими втратами у розмірі близько 300 млн грн на рік. Про це йдеться у зверненні підприємств ГМК України до прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра економіки Тимофія Милованова, повідомляє Обозреватель.

Звернення, підписане президентом ОП "Укрметалургпром" Олександром Каленковим і головою Федерації металургів України Сергієм Біленьким, стало наслідком звернення ПАТ "Укртатнафта" і АТ "Укргазовидобування" до Мінекономіки з пропозицією провести антисубсидиційне розслідування імпорту дизпалива з РФ і ввести мито на імпорт дизельного палива і скрапленого газу. На думку підписантів, подібний крок суттєво ускладнить становище підприємств ГМК, оскільки ця галузь споживає близько 7% дизпалива в Україні, а його вартість є важливою складовою собівартості металургійної продукції.

"Останнім часом ситуація у ГМК України істотно ускладнилася як внаслідок серйозного і тривалого погіршення цінової кон'юнктури на світових ринках збуту, так і внаслідок несприятливої внутрішньої політики держави. Зокрема, підвищення тарифів, рентної плати тощо. У результаті обсяги виробництва сталі у 2019 році є найнижчими за всю історію України", - зазначено у зверненні.

Така ситуація, пояснили автори звернення, вже призвела до повної зупинки Дніпровського металургійного заводу, агломераційної фабрики Південного ГЗК, призупинення виробничих потужностей Дніпровського металургійного комбінату в Кам'янському та скорочення обсягів виробництва на низці інших підприємств ГМК.

"У таких умовах будь-яке підвищення вартості палива лягає тягарем на собівартість промислової продукції, збільшуючи видаткову частину виробництва, "вимиваючи" оборотні кошти підприємства, обмежуючи можливості для розвитку. За попередніми оцінками, у разі впровадження мита на імпорт дизпалива і скрапленого газу російського походження ГМК України втратить близько 300 млн грн – як внаслідок зростання цін на паливо, так і через збільшення вартості супутніх послуг та матеріалів, собівартість яких залежить від цін на паливо", - прояснили автори звернення.

За підрахунками експертів, нове мито також спричинить різке підвищення цін на внутрішньому ринку України – і призведе до збільшення витрат споживачів майже на 13 млрд грн – у зв'язку з чим автори звернення і просять Кабмін не проводити антисубсидиційного розслідування імпорту палива з РФ і не впроваджувати нове мито. Тим більше, що підстав для такого розслідування немає: з кожним роком обсяги імпорту дизпалива з Росії знижуються, а власне виробництво – зростає.

Нагадаємо, металургійна галузь є одним з головних роботодавців і платників податків в Україні: на підприємствах ГМК та суміжних галузей працюють понад 700 тисяч українців, а сумарні надходження до бюджетів усіх рівнів від галузі у 2018 році становили близько 15 млрд грн. При цьому металургія займає лідерські позиції в експорті: продаж продукції металургійних підприємств за кордон забезпечує майже 30% валютних надходжень до України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172802
 
 
 Топ коментарі
 
а шо, Беня уже соивым стал? Мито на імпорт дизпалива і газу посилить економічну кризу, - підприємства ГМК - Цензор.НЕТ 6388
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щемит каломойша рената...таки хочет провернуть то,шо в 2014 не удалось
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когда его уже отнесут в один конец за..л по@онок малорослый...
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Только не произносите при Зеленском слово "Пошлина", а то он подумает, что это ему говорят "Пошли на" в уважительном тоне
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Он удивлённо спрашивал мол его не посылали на слово на х начинается из 5 букв и на у заканчивается... абидчивый аднако ...а как насчет возле уха шрапнель рванула...и перепонки вместе с мозгами вылетят...
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Что не день то новости про какие то новые налоги и пошлины.
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щемит каломойша рената...таки хочет провернуть то,шо в 2014 не удалось
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Ахметка с соивым запугивают Гончарука в который раз.Так им хочется ордынского дизеля и газу,что занемогли.Мертвечук -в доле.Его Оксана -владелец ордынских нефтекомпаний.
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А шо,Беня стал магнатом ГМК?Беня в орде ни нефть, ни дизель для Кременчуга не закупает
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Та, понятно, Беня хороший, а "соевый" плохой Мито на імпорт дизпалива і газу посилить економічну кризу, - підприємства ГМК - Цензор.НЕТ 8049
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какой-такой экономический кризис?! осёл оманский сказал, что у нас отход для разбега в экономический прыжок.
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Харе скиглити. Бубочка не может ошибаться
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Там такой кризис на предприятиях ГМК, что их владелец покупает самые дорогие замки в Европе, а рабы на этих предприятиях вкалывают на нищенские зарплаты. Но при этом не забывают нахваливать своего барина. Особенно на ТВ Украина через каждые полчаса "спасибо дорогому Ренату Леонидовичу". Дебилы ***...
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Так соляра уже и так стоит как 95бенз, а то и дороже. Напомню что сельхозтехника и первозчики на дизеле. Пошли в жопу со своим повышением!
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Ору єто про наше сегодня от власти









КуклусВхлам

@Cheshircatzrada

·3 ч
Будь-який радіосигнал, які проходить через ваше житло, буде оподатковано виходячи з частоти та довжини хвилі.Обложить налогами все что можно
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ма-а-а-аленькая деталь: " ....расследование импорта дизтоплива из РФ и ввести пошлину на импорт дизельного топлива и сжиженного газа....
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