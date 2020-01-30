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Все про:Правоохоронні органи (706) вбивство (2045) Клименко Ігор (16)

 У 2019 зафіксовано найменшу кількість убивств за останні 10 років, - Клименко

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що в 2019 році поліція розкрила фактично кожен другий злочин.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це глава Національної поліції повідомив під час підсумкової наради щодо діяльності Нацполіції в 2019 році.

Він зазначив, що при цьому було зафіксовано зменшення скоєних кримінальних злочинів, в тому числі тяжких та особливо тяжких.

Так, минулого року правоохоронці зареєстрували 418,2 тисячі кримінальних правопорушень.

"Поліцейські розкрили 186 тисяч 200 злочинів – тобто фактично кожен другий злочин. Слідчі повідомили про підозру 110 тисячам осіб у вчиненні 186 тисяч злочинів. При цьому ми можемо говорити про зменшення вчинених кримінальних правопорушень, у тому числі тяжких і особливо тяжких", – зазначив Ігор Клименко.

За словами глави відомства, важливим є зменшення кількості вбивств (2019 рік – 1428 злочинів; 2018 рік – 1508) та тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками (2019 рік – 1916; 2018 рік – 2 069).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2019 році поліція знешкодила 275 організованих злочинних угруповань, - Клименко

"Це найменша кількість таких злочинів за останні 10 років. Наголошую, що кожен такий злочин контролюється апаратом Національної поліції та особисто начальниками обласних підрозділів. Як результат, на сьогодні розкриття вбивств та тяжких тілесних ушкоджень становить 93%", – акцентував Голова Нацполіції.

Водночас, за словами керівника відомства, 60% від загальної кількості скоєних кримінальних правопорушень становлять майнові злочини.

"Саме вони хвилюють громадян найбільше. Порівняно з попередніми роками спостерігається зменшення розбоїв і грабежів. Менше зафіксовано незаконних заволодінь автотранспортом, шахрайств та крадіжок, зокрема з квартир громадян", – зазначив Ігор Клименко.

Так, у 2019 році поліцейські задокументували 11 080 грабежів (13 530 – у 2018 році) та 1 858 розбоїв (2190 – у 2018 році). Водночас минулоріч поліцейським вдалося розрити половину грабежів та понад 70% розбоїв.

Нагадаємо, раніше голова Нацполіції розповів про результати щодо протидії організованій злочинності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні розкриття вбивств і тяжких тілесних ушкоджень становить 93%, - Клименко

"У 2019 поліція знешкодила 275 організованих груп. До кримінальної відповідальності притягнуто понад тисячу учасників цих груп. Доведено, що вони зробили 2,5 тисячі злочинів", - повідомив Клименко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172801
 
 
 Топ коментарі
 
Надо просто не фиксировать убийства - вот и весь секрет успеха.

2020 год. За последнюю неделю в Киеве на Борщаговке 3 убийства.

После безвластия сразу после Майдана, когда менты разбежались, такого не было блин...
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Так, в прошлом году правоохранители зарегистрировали 418,2 тысячи уголовных правонарушений.
"Полицейские раскрыли 186 200 преступлений - то есть фактически каждое второе преступление. Источник: https://censor.net.ua/n3172801-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А раніше писали, що розкривають 93%. Тобто знову була брехня.
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То есть 50% нераскрытых преступлений! Отличный результат. Браво, Аваков!
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То есть 50% нераскрытых преступлений! Отличный результат. Браво, Аваков!
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действительно... - это какой то дурдом, гордится каждым 2-ым НЕ раскрытым преступлением...
Адовый ад....
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можно сделать 99% "советскую" раскрываемость собирая по улицам бомжей...
что от этого будет спокойней?
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Арсен Борисыч, перелогинтесь! Речь идет не о процентах а о качестве работы полицаев.
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Так, в прошлом году правоохранители зарегистрировали 418,2 тысячи уголовных правонарушений.
"Полицейские раскрыли 186 200 преступлений - то есть фактически каждое второе преступление. Источник: https://censor.net.ua/n3172801-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А раніше писали, що розкривають 93%. Тобто знову була брехня.
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Не зовсім. 93% - це розкриття тільки вбивств та тяжких тілесних ушкоджень.
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1428 вбивств+1916 тяжких тілесних ушкоджень =3344. Саме з цієї кількості розкрито, якщо вірити сказаному, 93%, тобто (3344х0,93 = 3110 розкрито). А загальна кількість злочинів складає, як заявлено, 418,2 тис., з яких розкрито 186,2 тис., що становить близько 50%, а точніше 44% (у кількість розкритих входять і 3110 розкритих вбивств і тяжких тілесних ушкоджень). Іншими словами 93% це відсоток розкриття окремих видів злочинів, частка яких у загальній чисельності зареєстрованих злочинів є незначною (3344х100/418 200 = приблизно 0,8%).
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Надо просто не фиксировать убийства - вот и весь секрет успеха.

2020 год. За последнюю неделю в Киеве на Борщаговке 3 убийства.

После безвластия сразу после Майдана, когда менты разбежались, такого не было блин...
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Сори.

"во время безвластия сразу после Майдана"
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Так на Майдане вообще была нулевая преступность.
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А убийство наших солдат на фронте это как считать объясните или это от святого духа они там погибают или кто их убивает не есть убийцы
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Просто большинство убийц было занято подготовкой к выборам от ОПЗЖ.
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Просто людей за цей час стало на багато меньше. Ось і вся перемога....
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В Харькове возле областного дома ребенка произошел взрыв и стрельба, введена операция "Сирена" (с)
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с такими керманычами и жестского криминала не надо: народ сам по тихоньку будет вешаться
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и это когда куча оружия на руках у населения из зоны АТО и куча неадекватов?
эта власть врёт и не краснеет.. новости видимо для зебилов расчитана они всему верят
тут каждый день блин читаешь кого то убили, а у них самый низкий показатель..
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а может ВСЕ ДЕЛО В ХАЛАТНОМ РАСКРЫТИИ или в связи с теплой зимой закапывать и топить проще ?
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