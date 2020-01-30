 У 2019 зафіксовано найменшу кількість убивств за останні 10 років, - Клименко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це глава Національної поліції повідомив під час підсумкової наради щодо діяльності Нацполіції в 2019 році.

Він зазначив, що при цьому було зафіксовано зменшення скоєних кримінальних злочинів, в тому числі тяжких та особливо тяжких.

Так, минулого року правоохоронці зареєстрували 418,2 тисячі кримінальних правопорушень.

"Поліцейські розкрили 186 тисяч 200 злочинів – тобто фактично кожен другий злочин. Слідчі повідомили про підозру 110 тисячам осіб у вчиненні 186 тисяч злочинів. При цьому ми можемо говорити про зменшення вчинених кримінальних правопорушень, у тому числі тяжких і особливо тяжких", – зазначив Ігор Клименко.

За словами глави відомства, важливим є зменшення кількості вбивств (2019 рік – 1428 злочинів; 2018 рік – 1508) та тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками (2019 рік – 1916; 2018 рік – 2 069).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2019 році поліція знешкодила 275 організованих злочинних угруповань, - Клименко

"Це найменша кількість таких злочинів за останні 10 років. Наголошую, що кожен такий злочин контролюється апаратом Національної поліції та особисто начальниками обласних підрозділів. Як результат, на сьогодні розкриття вбивств та тяжких тілесних ушкоджень становить 93%", – акцентував Голова Нацполіції.

Водночас, за словами керівника відомства, 60% від загальної кількості скоєних кримінальних правопорушень становлять майнові злочини.

"Саме вони хвилюють громадян найбільше. Порівняно з попередніми роками спостерігається зменшення розбоїв і грабежів. Менше зафіксовано незаконних заволодінь автотранспортом, шахрайств та крадіжок, зокрема з квартир громадян", – зазначив Ігор Клименко.

Так, у 2019 році поліцейські задокументували 11 080 грабежів (13 530 – у 2018 році) та 1 858 розбоїв (2190 – у 2018 році). Водночас минулоріч поліцейським вдалося розрити половину грабежів та понад 70% розбоїв.

Нагадаємо, раніше голова Нацполіції розповів про результати щодо протидії організованій злочинності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні розкриття вбивств і тяжких тілесних ушкоджень становить 93%, - Клименко

"У 2019 поліція знешкодила 275 організованих груп. До кримінальної відповідальності притягнуто понад тисячу учасників цих груп. Доведено, що вони зробили 2,5 тисячі злочинів", - повідомив Клименко.