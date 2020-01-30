 Ексзаступника голови МінТОТ Гримчака звільнено з-під варти (оновлено)

"Справа Гримчака. Нарешті Юрій Миколайович на свободі!" - написав адвокат Гримчака Дмитро Мельник на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер, передає Цензор.НЕТ.
Дружина ексзаступника міністра Юлія Гримчак також підтвердила цю інформацію. "Юра вільний!", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні в судовому засіданні розглядали наше клопотання про зміну запобіжного заходу Гримчаку. Ми мали право клопотати через 30 днів. Суддя Широка змінила запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт", - розповіла УП адвокат Тетяна Матяш.
Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".
Юрій Луценко, який був тоді Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".
16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.
Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.
Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 24 грудня Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого.
не той , хоча ...
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Тем временем, последний коррупционер, которого задержали при Зеленском, был отпущен Высшим Антикоррупционным Судом Зеленского без залогов, без браслетов, без личных поручительств на все 4 стороны. Украина - ИнвестНяня для коррупционеров и просто подонков.
У Порошенко дали старт 14 искам против ГБР и НАБУ: "Это только начало" Главная / Украина 29 января 2020, 18:36 Отвечать за нанесение "морального вреда", по словам защитников, будут работники НАБУ и ГБР, которые ведут уголовное производство по отношению к экс-президенту. Экс-президент Украины Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховного Суда страны 14 исков по защите чести и достоинства, а также о возмещении морального ущерба. Об этом на своей странице в "Фейсбук" сообщил адвокат бывшего гаранта Конституции Игорь Головань. "Как мы знаем, в связи с инспирированными политическими преследованиями по отношению к Петру Порошенко, из опубликованных записей под названием "Трубу прорвало", судьями-следователями было вынесено 14 постановлений, в которых идет речь о противоправной бездеятельности прокуроров и следователей. И это только начало", - отметил адвокат. В частности, он добавил: ответчиками выступят 4 прокурора, 6 следователей ГБР, двое чиновников из НАБУ, а также двое следователей Национальной полиции Украины. Итого, по отношению к данным должностным лицам защита Порошенко направила 14 исков по защите чести и достоинства, а также о возмещении морального ущерба бывшему Президенту страны.
В общем.эти ЗЕбанутые обосрались по всех направлениях по полной программе.
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