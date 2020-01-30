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 Політика України
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Все про:Гримчак (99) СІЗО (471)

 Ексзаступника голови МінТОТ Гримчака звільнено з-під варти (оновлено)

Ексзаступник міністра з питань окупованих територій Юрій Гримчак звільнений з-під варти. Суд змінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.

"Справа Гримчака. Нарешті Юрій Миколайович на свободі!" - написав адвокат Гримчака Дмитро Мельник на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер, передає Цензор.НЕТ.

Дружина ексзаступника міністра Юлія Гримчак також підтвердила цю інформацію. "Юра вільний!", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні в судовому засіданні розглядали наше клопотання про зміну запобіжного заходу Гримчаку. Ми мали право клопотати через 30 днів. Суддя Широка змінила запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт", - розповіла УП адвокат Тетяна Матяш.

Ексзаступника голови МінТОТ Гримчака звільнено з-під варти 01

Ексзаступника голови МінТОТ Гримчака звільнено з-під варти 02

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання $1,1 млн хабаря за "сприяння у вирішенні питань".

 Юрій Луценко, який був тоді  Генпрокурором, на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

16 серпня ГПУ направила до Деснянського райсуду Чернігова клопотання про обрання заступникові міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку і його "помічникові" Ігорю Овдієнку заходів у вигляді арешту з можливістю внесення застави - обом у розмірі $510 тис.

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Зрештою Гримчака відправили під арешт із правом вийти під заставу в 6 млн грн. Однак виявилося, що суд заарештував не того Гримчака, допустивши 5 помилок в ухвалі про взяття під варту Гримчака.

Гримчака помістили в Чернігівське СІЗО. 24 грудня Антикорупційний суд продовжив термін арешту колишньому заступнику голови МінТОТ Гримчаку до 14 лютого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172797
 
   
 Топ коментарі
 
Значить, нічого не змогли на нього накопати. Але за 6 місяців СІЗО Юра не подарує...
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Экс-замглавы МинВОТ Гримчак освобожден из-под стражи - Цензор.НЕТ 419 теперь он выйдет на тропу мести....

мужик серьезный...
пожелаем ему удачной охоты....
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Да уж! зелена "гора" как всегда родила мышь
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Так заказуха была от Вислюка - вот и крутились как сляпать дело.
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А, їх саджати нікому, все прогнило.Ви, бачили хоч одного бідного прокурора,суддю? Я,ні. Якщо вони, навчаясь в самому престижному Харківському юридичному ім.Ярослава Мудрого, дають хабарі. Знаю зі слів мого колеги, в якого там вчився онук.
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Все гнилое и продажное! Вот такое оно правосудие в Украине!
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В своєї спитав : це той Гримчак ? - Ні , той так вальяжно закидував ногу на плечі свої ...
не той , хоча ...
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Цензор жжет - "Освобождён! На свободе! Не виновен!"
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Він став першою жертвою репресій влади віслюка.
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Тобто по справі Шеремета теж півроку повинні люди відсидіти, поки шум затихне й зелені якимось іншім зальотом накриють інформпростор???
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Так ряба шапка сказала, що матеріалів недостатньо лоя суду, треба ще 4 місяці, помучити.
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Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали "на горячем" - СБУ .ГПУ переквалифицировала дело Гримчака, теперь его подозревают в злоупотреблении влиянием(!) . Гримчак освобожден из-под стражи /Профессионалы, засадившие Гримчака. Баканов -юрист гражданина Израиля Коломойского, в армии не служил, лейтенанта дали для допуска к секретным документам, жена гражданка РФ.Рябошапка -выпускник университета Соломона., где освоил математику Рабиновича. Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?.
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У нас всяких НАБУ, САП, НАЗК, ДБР и прочих антикоррупционеров, впрочем как и генералов, - "как собак нерезаных"©️. А коснись, посадить и некого, и незашо. Только соткудова 129 место в коррупционном рейтинге? Надо отловить и посадить своих умников с Трансперенси-Украина, а упырей из Трансперенси-Интернешинел - объявить в международный розыск. Шоб знали скотопотамы, как рейтинги свои дурацкие составлять.
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K0५EGAR

@EgarK0
Тем временем, последний коррупционер, которого задержали при Зеленском, был отпущен Высшим Антикоррупционным Судом Зеленского без залогов, без браслетов, без личных поручительств на все 4 стороны. Украина - ИнвестНяня для коррупционеров и просто подонков.
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Справа Шеремета: Рябошапка заявив, що доказів недостатньо для обвинувачення
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В переводе на обычный,не прокурватурский, доказательств по делу Шеремета нет. Ваапще. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що для передачі в суд справи за обвинуваченням виконавців і організаторів вбивства журналіста Павла Шеремета потрібні додаткові докази.
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В этом никто не сомневался. Представь теперь, как перед всем миром обосралась ЗЕлена дрысля. В цивилизованных странах политик в такой ситуации немедненно подает в отставку. Тоесть, ЗЕлены шмаркля, Собаков и все это быдло, что кукарекало не этом шоу по ТВ должны уйти в отставку или застрелиться. Как по мне, то лучше второй вариант.
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А теперь еще и Порох поддаст этой зе.коМАНДЕжару под хвост
У Порошенко дали старт 14 искам против ГБР и НАБУ: "Это только начало" Главная / Украина 29 января 2020, 18:36 Отвечать за нанесение "морального вреда", по словам защитников, будут работники НАБУ и ГБР, которые ведут уголовное производство по отношению к экс-президенту. Экс-президент Украины Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховного Суда страны 14 исков по защите чести и достоинства, а также о возмещении морального ущерба. Об этом на своей странице в "Фейсбук" сообщил адвокат бывшего гаранта Конституции Игорь Головань. "Как мы знаем, в связи с инспирированными политическими преследованиями по отношению к Петру Порошенко, из опубликованных записей под названием "Трубу прорвало", судьями-следователями было вынесено 14 постановлений, в которых идет речь о противоправной бездеятельности прокуроров и следователей. И это только начало", - отметил адвокат. В частности, он добавил: ответчиками выступят 4 прокурора, 6 следователей ГБР, двое чиновников из НАБУ, а также двое следователей Национальной полиции Украины. Итого, по отношению к данным должностным лицам защита Порошенко направила 14 исков по защите чести и достоинства, а также о возмещении морального ущерба бывшему Президенту страны.

В общем.эти ЗЕбанутые обосрались по всех направлениях по полной программе.
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Як би це було за Президенства Порошенка, тоді б недорогенькі медіашлюхи волали б з усих інформборделів: «Прєступний рєжим Порошенка вводит цензуру !!!!»
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Якби "закон про дезінформацію" діяв в Україні раніше, то Зеленський і його команда не прийшли би до влади
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Зніміть вже білі рукавички. Невже на шостому році гібридної війни, у тому числі інформаційної, ви ще граєтесь у дартаньянів? Ворога потрібно бити його зброєю, тільки тоді можлива перемога. А те що Зеленський зі своєю шоблою ворог, думаю, вже ні в кого не викликає заперечень.
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профаны и лохи во всем Ексзаступника голови МінТОТ Гримчака звільнено з-під варти - Цензор.НЕТ 7732 нет вот бабло рубить асы
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Краiна,яка нiколи не караэ злочинцiв ,якi мають посади вiд зам.мiнiстра й вище.Це каста недоторканих! Та яке може бути правосуддя в цiй краiнi? Нiяке!
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это тот Гримчак, который угрожал шахтеру в прямом эфире и говорил, что он тоже может стрелять и власть не отдаст?
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