"Зібраних у справі про вбивство Шеремета доказів недостатньо для передачі її до суду, - Рябошапка"

"Мені здається, що на цей момент мають бути зібрані додаткові докази, щоб справа могла бути передана до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо", - сказав Рябошапка в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Генпрокурор звернув увагу на те, що розслідування не зупиняється на етапі, коли людям повідомляють про підозру, додаткові докази мають збиратися і згодом.
"Щоб зібрати додаткові докази, які підтверджують або спростовують вину цих людей - а ми маємо рухатися в обох напрямках - підготовлено письмові вказівки прокурорів слідству і відповідно встановлено терміни розслідування. Будемо стежити за виконанням цих вказівок", - наголосив Рябошапка.
Генпрокурор уточнив, що процесуальні рішення прокурорів у цій справі залежатимуть від того, яким чином ці вказівки будуть виконані, чи будуть зібрані додаткові докази.
Відповідаючи на запитання про те, чи можна вийти на замовників цього злочину, Рябошапка сказав: "Це наше завдання - рухатися далі і встановити не тільки людей, які організовували виконання вбивства, але і тих, кому, власне, це було вигідно, хто все це замовив, - без цього розслідування буде неповноцінним".
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
кого вы посадите и куда '
І це якщо не сидять на прес-хаті (бо там зсучені зеки влаштовують продовження "марлезонського балету" - причому страшніше, ніж менти).
"Уже после того, как мы окончательно поняли, что потеряли цель наших исследований, мы учетверили усилия в нашей работе." Звучит актуально и в деле Шеремета.
Теперь даже в самых горячих темах меньше 100 комментариев!
Бо їх немає зовсім! Доказів!
Я же говорил, надо что б быстро илюдям понравилось...
Наголосували...
по этому поводу, я голосовал за этого пособника бандитов в форме
.............
гугль-транслейті"пекельних борошнах"?
А саме: go go go a14ea332
Maks Kolorto
Олег Петрович ed2c8e0a
Alex Rozhenko
Yourij Ukolov
russkiy ukrainec
Viktoriya Fedotova
ZiZu ZiZu
Назар Сильченко f5856aa3
Gleb Pirog
птахофабрикоюботофермою
(читать? та вы чё, ёпта? я шо, лох или ботан?)
аваков пока не президент
..Без узгодження процесуального керівника та його вказівок слідчий тіки у туалет може сходити... за новим КПК...Та, чогось же, продовжують утримувати? Підставити Гаранта чи Авкакова, чи обох? Або схиляють на угоду з слідством...не можуть без шоу, треба ж відводити очі народу поки крісла та бюджет розподіляють.
Ххххххххххххххххххх
Рябошапка, тьі даешь себе отчет, что после такого заявления тьі должен как минимум подать в отставку, те следаки, что просили суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, должньі поменяться местами с Антоненко и Кузьменко? А может и тьі тоже.