"Зібраних у справі про вбивство Шеремета доказів недостатньо для передачі її до суду, - Рябошапка"

"Мені здається, що на цей момент мають бути зібрані додаткові докази, щоб справа могла бути передана до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо", - сказав Рябошапка в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Генпрокурор звернув увагу на те, що розслідування не зупиняється на етапі, коли людям повідомляють про підозру, додаткові докази мають збиратися і згодом.

"Щоб зібрати додаткові докази, які підтверджують або спростовують вину цих людей - а ми маємо рухатися в обох напрямках - підготовлено письмові вказівки прокурорів слідству і відповідно встановлено терміни розслідування. Будемо стежити за виконанням цих вказівок", - наголосив Рябошапка.

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Генпрокурор уточнив, що процесуальні рішення прокурорів у цій справі залежатимуть від того, яким чином ці вказівки будуть виконані, чи будуть зібрані додаткові докази.

Відповідаючи на запитання про те, чи можна вийти на замовників цього злочину, Рябошапка сказав: "Це наше завдання - рухатися далі і встановити не тільки людей, які організовували виконання вбивства, але і тих, кому, власне, це було вигідно, хто все це замовив, - без цього розслідування буде неповноцінним".

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.