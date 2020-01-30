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 Політика України
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Все про:розслідування (1631) Шеремет (351) Рябошапка Руслан (268)

 Зібраних у справі про вбивство Шеремета доказів недостатньо для передачі її до суду, - Рябошапка

Для передачі до суду справи за обвинуваченням виконавців і організаторів убивства журналіста Павла Шеремета потрібні додаткові докази, вважає генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

"Мені здається, що на цей момент мають бути зібрані додаткові докази, щоб справа могла бути передана до суду, оскільки зібраного обсягу доказів недостатньо", - сказав Рябошапка в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Генпрокурор звернув увагу на те, що розслідування не зупиняється на етапі, коли людям повідомляють про підозру, додаткові докази мають збиратися і згодом.

"Щоб зібрати додаткові докази, які підтверджують або спростовують вину цих людей - а ми маємо рухатися в обох напрямках - підготовлено письмові вказівки прокурорів слідству і відповідно встановлено терміни розслідування. Будемо стежити за виконанням цих вказівок", - наголосив Рябошапка.

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Генпрокурор уточнив, що процесуальні рішення прокурорів у цій справі залежатимуть від того, яким чином ці вказівки будуть виконані, чи будуть зібрані додаткові докази.

Відповідаючи на запитання про те, чи можна вийти на замовників цього злочину, Рябошапка сказав: "Це наше завдання - рухатися далі і встановити не тільки людей, які організовували виконання вбивства, але і тих, кому, власне, це було вигідно, хто все це замовив, - без цього розслідування буде неповноцінним".

Читайте: Нацполіції доручено провести перевірку аргументів, висунутих захистом підозрюваних у вбивстві Шеремета, - Офіс генпрокурора

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, волонтерку Кузьменко взято під варту до 8 лютого 2020 року, так само, як і сержанта ССО Андрія Антоненка.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172796
 
 
 Топ коментарі
 
Собаківська справа, шита білими нитками, розвалюється...... це добре
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Первый "минус" в деле пошел.
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Зато як файно на пресусі кудахтали Собранных в деле об убийстве Шеремета доказательств недостаточно для передачи его в суд, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1380
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А тепер за логікою подій повинні сісти в СІЗО замовники і виконавці цього ганебного шоу: люстровані паліцаї, пракуратори, "неуки-експерти" і "непідкупні" судді.
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Мені здається з заявлених 93% розкриття злочинів щось відвалилося.
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Операция Свинарчукгейт предшествовала избранию Зеленского. Многоходовка ФСБ должна "была помножить на нуль" авторитеты Порошенко и военно-промышленного комплекса Украины. Смысл операции Шереметгейт Авакова в отвлечении внимания от принятия закона о продаже земли и в "умножении на нуль" авторитета ветеранов АТО-противников продажи земли. /"Не можем допустить": ветераны АТО выступили против продажи земли.
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Головне -- замкнути, а щодо доказів то як складеться... Принаймні, коли є велике бажання когось конкретно замкнути. Якщо такого бажання немає, то все з точністю до навпаки. Тому приходять в голову, наприклад, такі думки: "А чому б законодавчо не передбачити, що у випадку якщо докази врешті-решт зібрано не буде, то всі причетні до переміщення підозрюваного в СІЗО (слідчі, прокурори, судді) відправляються в ту ж камеру з тими самими умовами утримання і на той самий термін, який людина відсиділа; і навпаки, якщо підозрюваного під варту не взяли і він втік, а при цьому буде доказано наявність в його діях злочину, то ті, хто злочинця відпустили, сідають на той самий термін, на який мав сісти втікач? І нехай наші достатньо високооплачувані правники метушаться між "сцилою та харибдою"!"
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у мусоров есть оружие, у лохов - нет
кого вы посадите и куда '
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тож ви за 1,5 місяці нічого зклепати не здатні , а люди в СІЗО "відпочивають"? може треба спочатку доказів назбирати , а потім відосіки знімати! прохвесіанали довбані!
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Ага, "відпочивають"... Хіба що у камері відпочивають від дубіналів та електрошоку.
І це якщо не сидять на прес-хаті (бо там зсучені зеки влаштовують продовження "марлезонського балету" - причому страшніше, ніж менти).
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А якщо дуже сильно чешеться, що немасилитерпіти? І потім - рейтинги сунуться, остання надія на Центр Однофамільця Голови Верховної Ради.
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А как же анонс с участием Президента? Кто кого делает "лохом"?
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в мене чуйка є, що сьогодні клован має перед Помпео звітувати за всі свої художества, в т.ч. і за це...
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Там не "дополнительные доказательства" нужны, там нужны хоть какие-нибудь доказательства. Личное участие шестого (или полшестого) президента в представлении "Мы нашли убийц Шеремета", не в счёт.
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Не ручаюсь за точность, но некогда прочитанная мной фраза выглядит примерно так:
"Уже после того, как мы окончательно поняли, что потеряли цель наших исследований, мы учетверили усилия в нашей работе." Звучит актуально и в деле Шеремета.
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Блин, для чего вчера ликвидировали зебильную ботоферму?
Теперь даже в самых горячих темах меньше 100 комментариев!
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Цікаво, а хто буде відшкодовувати збитки ************* обвинуваченим за обмеження волі (сидіння в СІЗО)? Знову платники податків - бюджет України? До поки, причетні до нанесення збитків громадянам України, працівники правоохоронних органів (слідчі, прокурори, судді) не будуть нести персональної відповідальності (фінансової та майнової) доти і буде у нас творитися така "вакаханалія".Палка повинна мати два кінці: на кожен "+" зарплати - "++" у персональній відповідальності...
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Готуються зливатись??? От лише біда - люди дарма відсіділи й тепер можуть в суд подати...
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"Зібраних у справі про вбивство Шеремета доказів недостатньо для передачі її до суду, - Рябошапка"
Бо їх немає зовсім! Доказів!
Я же говорил, надо что б быстро илюдям понравилось...

Зібраних у справі про вбивство Шеремета доказів недостатньо для передачі її до суду, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3428
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Ну так отпускайте людей! На каком основании вы их держите в тюрьме???
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На тій підставі, що може відкритися багато незручних для Зе-шобли подробиць (а якщо випливуть ще й катування, підтверджені характерними травмами... оце може справді дестабілізувати, аж до "Врадіївки на стероїдах" з переходом в Майдан).
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эти дальше сидят, а Рябокепка сегодня рассуждает насчет того, что беркутня сидела 4 года незаслужено без предьявления обвинения...мол ничего страшного, что отпустили, делу Майдана их отсутсвие на заседаниях не мешает... Конечно не помешает, особенно если теперь шить державный переворот вместо революции достоинства...
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В суд нельзя, а в тюрьму - можно...
Наголосували...
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Какие заказчики? В постановлении следователя прямо было указанно-" Руководствуясь идеями верховенства арийской расы......" какие ж заказчики? У следствия 100 версий и одна красочней другой.
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Я не розумію! Хто саджає в в'язницю прокуратура чи поліція!?
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лично зеленский приказал, не поленился даже публично выступить
по этому поводу, я голосовал за этого пособника бандитов в форме
.............
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Я не зрозумів, у куди ділися всі зеботи, які розказували про 100% докази і які спалилися на гугль-транслейті "пекельних борошнах"?
А саме: go go go a14ea332
Maks Kolorto
Олег Петрович ed2c8e0a
Alex Rozhenko
Yourij Ukolov
russkiy ukrainec
Viktoriya Fedotova
ZiZu ZiZu
Назар Сильченко f5856aa3
Gleb Pirog
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русукр вроде был за Петю, или я не прав ?
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Макс Колорто начебто в лазні сидить... а інших, сподіваюся, вчора накрили разом з птахофабрикою ботофермою
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Вам бы только обосрать невинных, честных людей. Аваков хотел блеснуть своей хитростью, чтоб быстрей закрыть это дело, но всё пошло совсем по другому, как говорится: - на хитрую ооппу есть что-то с винтом.
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та не, тут зеленский постарался,
аваков пока не президент
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********************************************************.Мерзнути ніхто не збирається,зробим Майдан коротким і безкомпромісним.Слава Україні !
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Нет ни одной ситуации , с которой бы зекоМанда не вышла бы с позором. Талант не пропьешь! Зібраних у справі про вбивство Шеремета доказів недостатньо для передачі її до суду, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 721
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Нелох таки лох. Сам поліз в справу яка смердить мусорським гімном за кілометри.
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"Г+Г". Студия "Квартал 95" - мафиозная структура в Украине.
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по сути зеленский насрал на Присягу и Конституцию
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Вам що, *****, більше зайнятися нічим???(Це до генпрокуратури)Так , загинув відомий російський журналіст....Так, неприємно, що в нашій державі....Але на Донбасі гине багато російських громадян....не запрошених, як і Шеремет...А коли будуть знайдені убивці Чорновола,Окуєвої та десятків інших, набагато близькіших, ніж Шеремет, нам українців??????Я вас питаю!!!???
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Ця недолуга так звана влада, навіть підробити нічого нормально не може! Дякую вам 73% що всрали країну. Головою треба думати, а не ср*кою.
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Щось не зрозуміло...А навіщо прокурори тягли під арешт людей, якщо докази такі слабки навіть досі...?? Чи вижидають та бережуть тузи у руковах... Слідкували б, писали б, перевіряли б таємно, нікого з літаків не знімали, ніхто не тікав...тринділи баби по телефону, як наважені...
..Без узгодження процесуального керівника та його вказівок слідчий тіки у туалет може сходити... за новим КПК...Та, чогось же, продовжують утримувати? Підставити Гаранта чи Авкакова, чи обох? Або схиляють на угоду з слідством...не можуть без шоу, треба ж відводити очі народу поки крісла та бюджет розподіляють.
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А где все зеленые комментаторы, которые месяц назад гавкали тут о том, что раскрыли банду убийц? А где те умники, которым говорили, что дело шито белыми нитками и вскоре рассыплется, а они спорили? А кто говорил, что "какая разница, что ветеран, все равны перед законом"? А где бубобка криворожская на трибуне с опровержением?
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Собранных в деле об убийстве Шеремета доказательств недостаточно для передачи его в суд, - Рябошапка
Ххххххххххххххххххх
Рябошапка, тьі даешь себе отчет, что после такого заявления тьі должен как минимум подать в отставку, те следаки, что просили суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, должньі поменяться местами с Антоненко и Кузьменко? А может и тьі тоже.
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гнать рябошапку явный любитель банды свыномародера
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Гримчака звільнили з-під варти. Ну в ЗЕлєбобів всі справи так закінчаться. По справі Шеремета буде те ж саме.
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