 Телеграм-канали вбивають журналістську професію, - Єрмак закликає ЗМІ критично ставитися до інформації, що публікується в месенджері

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на зустрічі із журналістами в четвер.

"Я взагалі вважаю, що суспільство має знати правду, хто насправді стоїть за цими телеграм-каналами", - зазначив він.

Крім того, він заявив, що подібні телеграм-канали вводять людей в оману і певною мірою "вбивають журналістську професію".

Нагадаємо, раніше заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що новий законопроєкт про медіа може допомогти врегулювати діяльність анонімних Telegram-каналів.

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