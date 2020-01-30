 Зеленський оголосив 2020/2021 навчальний рік Роком математичної освіти в Україні

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Указі Президента України №31/2020 "Про оголошення 2020/2021 навчального року Роком математичної освіти в Україні".
"З метою забезпечення додержання конституційних гарантій з реалізації права на освіту, створення можливостей для рівного доступу українських школярів до сучасної та якісної математичної освіти, формування у них належного рівня математичної компетентності, ураховуючи результати міжнародного дослідження якості освіти PISA щодо математичної компетентності здобувачів базової середньої освіти в Україні, постановляю: оголосити 2020/2021 навчальний рік Роком математичної освіти в Україні", - йдеться в Указі
Водночас Президент доручив Кабміну забезпечити розроблення і затвердити комплекс заходів щодо проведення в 2020/2021 навчальному році Року математичної освіти в Україні, передбачивши, зокрема:
- упровадження у навчання сучасних практико-орієнтованих засад, у тому числі з використанням ресурсів PISA, підвищення якості навчально- методичного забезпечення вивчення математики, зокрема підручників та навчальних посібників з математики;
- розроблення електронних навчальних ресурсів, спрямованих на розвиток математичної компетентності учнів, застосування математичних інструментів для розв’язання ігрових та стратегічних задач різного рівня складності;
- створення умов для забезпечення сучасного рівня викладання математичних дисциплін, зокрема із застосуванням ефективних технологій формування та розвитку математичної компетентності учнів з урахуванням кращих вітчизняних та міжнародних практик, вивчення та впровадження досвіду держав, які демонструють високі показники з математичної компетентності за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA;
- створення умов для підвищення мотивації здобувачів освіти з успішного оволодіння математичними знаннями і навичками, їх застосування у соціальній, економічній, технологічній, науковій та інших сферах суспільного життя;
- створення у закладах загальної середньої освіти умов для вивчення математики за індивідуальною програмою для учнів, які потребують додаткової підтримки в опануванні предмета;
- забезпечення належної організації запровадження з 2021 року обов’язкового зовнішнього незалежного оцінювання з математики;
- проведення конкурсів, олімпіад та інших змагань з математики, спрямованих на розв’язання математичних задач із пошуком нестандартних підходів;
- розширення можливостей для розвитку математичної компетентності учнів, зокрема через мережу математичних гуртків у закладах загальної середньої освіти, закладах позашкільної освіти, проведення літніх математичних шкіл для учнів та вчителів;
- сприяння створенню освітніх майданчиків для вивчення математики на базі публічних бібліотек.
Указ набуває чинності з дня його опублікування.
Другий аспект, що ці діти вивчають? Яка там мова про послідовність вивчення навчального матеріалу, коли програма постійно міняється. Наприклад з інформатики в шостому класі вчать Пайтон, а в сьомому електронну пошту та офісні програми. З року в рік йде змагання, хто напише дебільніший підручник з математики.
Освіта знищується корумпованими чиновниками, які хочуть отримати гонорар за випущений підручник. При тому що, все вирішується в міністерських кабінетах, без задіяння нормальних спеціалістів, якщо вони ще залишилися. А потім чергова міністерка шукає серед "стрілочників" чергового цапа-відбувайла. Справа Табачника жива, а його послідовники діють.
Петька вскакивает давай лопатой пол долбить и яму копать, а
Василь Иваныч сел, плачет и ножик точит.
Петька, что ты делаешь? - спрашивает учительница.
-У меня задание квадратный корень найти.
А Василь Иваныч почему плачет?
-Не повезло ему. Член на многочлен разделить задали.