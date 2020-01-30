 Ми з великим оптимізмом чекаємо цієї зустрічі: вона стане просуванням у розвитку відносин України і США, - Єрмак про візит Помпео

"Ми з великим оптимізмом чекаємо цієї зустрічі. Я думаю, що вона стане черговим просуванням у розвитку українсько-американських відносин", - сказав він на зустрічі з журналістами в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Єрмак підкреслив, що зі США надходять сигнали тільки про те, що там з повагою ставляться до позиції президента України Володимира Зеленського та керівництва української держави.

"Я думаю, що на нас чекає ера абсолютно нових відносин з США. Тому ми готуємося до зустрічі. Думаю, що завтра буде дуже позитивна результативна розмова", - вказав він.

Єрмак також зазначив, що американська сторона високо оцінила позицію України щодо ситуації з катастрофою літака МАУ в Тегерані, що стало прикладом ефективної злагодженої спільної роботи двох країн.

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"Україна зарекомендувала себе як самостійна країна, зі своєю позицією, з сильними фахівцями, і визнання Іраном своєї провини було результатом перебування там наших фахівців і підтримки зарубіжних партнерів", - вважає він.

Як повідомлялося, Помпео відвідає Україну з візитом 30-31 січня.