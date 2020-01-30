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 Політика України, За кордоном
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Все про:США (6012) Помпео (198) Єрмак Андрій (69)

 Ми з великим оптимізмом чекаємо цієї зустрічі: вона стане просуванням у розвитку відносин України і США, - Єрмак про візит Помпео

Помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак очікує, що візит держсекретаря США Майка Помпео до Києва принесе тільки позитивні результати.

"Ми з великим оптимізмом чекаємо цієї зустрічі. Я думаю, що вона стане черговим просуванням у розвитку українсько-американських відносин", - сказав він на зустрічі з журналістами в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Єрмак підкреслив, що зі США надходять сигнали тільки про те, що там з повагою ставляться до позиції президента України Володимира Зеленського та керівництва української держави.

"Я думаю, що на нас чекає ера абсолютно нових відносин з США. Тому ми готуємося до зустрічі. Думаю, що завтра буде дуже позитивна результативна розмова", - вказав він.

Єрмак також зазначив, що американська сторона високо оцінила позицію України щодо ситуації з катастрофою літака МАУ в Тегерані, що стало прикладом ефективної злагодженої спільної роботи двох країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Помпео зустрінуться 31 січня в Києві

"Україна зарекомендувала себе як самостійна країна, зі своєю позицією, з сильними фахівцями, і визнання Іраном своєї провини було результатом перебування там наших фахівців і підтримки зарубіжних партнерів", - вважає він.

Як повідомлялося, Помпео відвідає Україну з візитом 30-31 січня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172792
 
 
 Топ коментарі
 
Где мид? Почему опять вылезло это пророссийское чучело?
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Кого следующего на импичмент сподвигнете? Да и является ли этот разговор с Гнусавым основной целью Помпео? Вопрос немаловажный.
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Помпео привезе бубочкі торбу звіздюлин?
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Помпео, дай денег отключить газ, будь проклят тот день, когда его подключил, теперь не могу избавиться. То платил за подключение, теперь требуют заплатить за отключение.
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Уже несколько часов по СМИ гуляет новость "Портнов опубликовал аудио, как сотрудник СБУ консультировал подозреваемого в убийстве Шеремета". Цензор еще не в курсе?
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Где мид? Почему опять вылезло это пророссийское чучело?
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так енто они путєну сказали а не нам..... Ми з великим оптимізмом чекаємо цієї зустрічі: вона стане просуванням у розвитку відносин України і США, - Єрмак про візит Помпео - Цензор.НЕТ 1240
нам пристанько расскажет через месяц где-то
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Точно??? Ермак, а ты не ошибся? может Пушкова, или Пескова?
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а за, наш главный партнер россия, депутат сядет??
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По всем многолетне-существующим канонам дипломатии подобного рада заявления - прямая прерогатива аналогичного по рангу, официального лица принимающей стороны, то есть господина Пристайко! С какого перепугу этот вездесущий советчик перебирает на себя функции Министра иностранных дел - одному Зеленскому ведомы. А скорее всего - и не ведомы...
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