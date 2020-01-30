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 Бізнесмен Катющенко спростував розміщення в Києві бордів з проросійською пропагандою: Це провокація

Бізнесмен Олег Катющенко назвав провокацією своє зображення на демонтованих у Києві білбордах із проросійською пропагандою.

Про це він розповів у коментарі ТСН, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією "Інтерфакс-Україна", Олег Катющенко є засновником будівельної компанії Holly Industrial.

Також відомо, що дружина бізнесмена, Інна Катющенко, займається виданням жіночих журналів "Единственная", "Юная леди", "VIVA! Украина", "Твой малыш", "Уютная квартира", "Приватный дом" та ін.

За її словами, білборди із чоловіком мають провокаційний характер, однак вони не знають, хто і чому це зробив.

"Дякуємо поліції, активістам і комунальним службам Києва, які протягом 40 хвилин зняли борди. Поліція займається розслідуванням цього інциденту. У нас немає припущень, хто може бути замовником цього злочину", - написала вона у фейсбуці.

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Нагадаємо, пізно ввечері в середу, 29 грудня, в кількох місцях у Києві з'явилися провокаційні білборди з написом російською мовою "Росія - наш головний стратегічний партнер".

Бізнесмен Катющенко спростував розміщення в Києві бордів з проросійською пропагандою: Це провокація 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172791
 
   
 Топ коментарі
 
Як мінімум - треба покарати фірму, що вішала це лайно
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какой-то неизвестный... где-то заказал и как-то развесил?
где заказал? кто оплатил борды? на какое время? кто оплачивал работу...маляров))) ?
неужели это так тяжело выяснить?
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Ту "пахне" або Мертвечуком або петуШарієм.
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Як мінімум - треба покарати фірму, що вішала це лайно
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треба казати: "це політичне замовлення"
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которые в течение 40 минут сняли борды.

откуда знает мадам Катющенко когда повесили борды ?

нет на них Пороха и Кровавого Пастора ! Бизнесмен Катющенко опроверг размещение в Киеве бордов с пророссийской пропагандой: Это провокация - Цензор.НЕТ 4544
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А шо полиция НАЙТИ виновных не способна? А как же дело Шеремета? 😁
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ну это же не Яна Дугарь, которая видеокамеры внаглую снимала, стоя перед ними.

здесь дело тонкое, руссише партизанен клеили листовки сем на восемь (метров, конечно), балансируя на высоченной лестнице
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Поліція, в таких випадках, має відкривати справу "по факту". Справа має всі ознаки ворожої пропаганди.
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кто-то денег срубил конкретно за дискридетацию..
сейчас на этом зарабатыаают огромнве деньжищи..
сначала размещают в СМИ брехню, а потом снова за деньги снимают с эфира..
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Подружжя катющенків - сепари, тому ніякої брехні не було.
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какой-то неизвестный... где-то заказал и как-то развесил?
где заказал? кто оплатил борды? на какое время? кто оплачивал работу...маляров))) ?
неужели это так тяжело выяснить?
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свои повесили, свои и сняли..
это элементарно, Ватсон.. (с)
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ну, для этого, во-первых, нужен, хотя бы, свидетель, если не один из маляров.
А во-вторых, нужно желание.
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Чьи щиты?
Кто подъехал на авто с лестницами и наклеил ( это спецы из фирмы рекламы)
Где печатали продукцию? Не везде печатают ЕДИНИЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ
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Все выяснится и кому-то будет очень стыдно. Бизнесмен Катющенко опроверг размещение в Киеве бордов с пророссийской пропагандой: Это провокация - Цензор.НЕТ 1503
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Честно в нормальной стране этот вопрос кто и как был бы известен через 24 часа тут будут друг на друга пинать очень долго
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проверка реакции...
по идее зелень должна была кивать и аплодировать
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Повесили для проверки реакции публики...Прокатило б, завтра Мотороллу наклеили б
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динственная", "Юная леди", "VIVA! Украина", "Твой малыш" - журнальчикі для рус окупантів продукують
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жодного українською мовою.

а говорит, что к бордам не имеет никакого отношения
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Понятно что не бизнесмен их разместил,бизнесмены не такие глупые люди в основном.
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Знову ніхто і ніхріна не знає, навіть власники бігмордів, а полюція традиційно розводить руками.
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..эта Парашенкины праделки и нанятых им за украденные у народа деньги, атошникаф...апазорить честнейшега, ни разу не укравшега патриота - зелебоба Кастюшенку...весна придеть сажать будим.. Бізнесмен Катющенко спростував розміщення в Києві бордів з проросійською пропагандою: Це провокація - Цензор.НЕТ 3084...
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...он ляпнул в кругу "друзей"...а "друзья"-"подсуетились"...В данной ситуации-так и было!!
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Да ладно. Все вы знаете, и наверняка с удовольствием бы занимались бизнесом с парашенцами. Барыги все такие...
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Любой вменяемый человек на месте этого Катющенко стал бы инициатором расследования, объявил вознаграждение возможным очевидцам, сообщил бы о возможных недоброжелателях, и проч.
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