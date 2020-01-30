 Бізнесмен Катющенко спростував розміщення в Києві бордів з проросійською пропагандою: Це провокація

Про це він розповів у коментарі ТСН, передає Цензор.НЕТ.
За інформацією "Інтерфакс-Україна", Олег Катющенко є засновником будівельної компанії Holly Industrial.
Також відомо, що дружина бізнесмена, Інна Катющенко, займається виданням жіночих журналів "Единственная", "Юная леди", "VIVA! Украина", "Твой малыш", "Уютная квартира", "Приватный дом" та ін.
За її словами, білборди із чоловіком мають провокаційний характер, однак вони не знають, хто і чому це зробив.
"Дякуємо поліції, активістам і комунальним службам Києва, які протягом 40 хвилин зняли борди. Поліція займається розслідуванням цього інциденту. У нас немає припущень, хто може бути замовником цього злочину", - написала вона у фейсбуці.
Нагадаємо, пізно ввечері в середу, 29 грудня, в кількох місцях у Києві з'явилися провокаційні білборди з написом російською мовою "Росія - наш головний стратегічний партнер".
откуда знает мадам Катющенко когда повесили борды ?
нет на них Пороха и Кровавого Пастора !
здесь дело тонкое, руссише партизанен клеили листовки сем на восемь (метров, конечно), балансируя на высоченной лестнице
сейчас на этом зарабатыаают огромнве деньжищи..
сначала размещают в СМИ брехню, а потом снова за деньги снимают с эфира..
где заказал? кто оплатил борды? на какое время? кто оплачивал работу...маляров))) ?
неужели это так тяжело выяснить?
это элементарно, Ватсон.. (с)
А во-вторых, нужно желание.
Кто подъехал на авто с лестницами и наклеил ( это спецы из фирмы рекламы)
Где печатали продукцию? Не везде печатают ЕДИНИЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ
по идее зелень должна была кивать и аплодировать
а говорит, что к бордам не имеет никакого отношения