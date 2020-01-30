 Круїзний лайнер заблокували в Італії через підозру на коронавірус у 2 туристів. Загалом на борту 6 тисяч осіб

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лб.ua, пише ANSA.

Подружню пару з Гонконгу розмістили в ізольованій каюті корабля Costa Crociere. У них ускладнене дихання і підвищена температура.

До хворих прибули італійські медики, вони проведуть необхідні для виявлення нового коронавірусу тести. Ніхто з пасажирів поки не може зійти на берег.

"Ситуація під ретельним контролем усіх органів, включно з муніципалітетом. Органи охорони здоров'я і морська влада негайно активізувалися. Всі передбачені протоколи виконуються, і ми будемо постійно вести контроль", - заявив мер міста Сівітавеккіа Ернесто Тедескі.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.