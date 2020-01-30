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Все про:вірус (120) Італія (339) Китай (272)

 Круїзний лайнер заблокували в Італії через підозру на коронавірус у 2 туристів. Загалом на борту 6 тисяч осіб

В італійському порту заблокували круїзний лайнер через підозри на коронавірус у двох пасажирів. Загалом на борту перебувають 6000 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лб.ua, пише ANSA.

Подружню пару з Гонконгу розмістили в ізольованій каюті корабля Costa Crociere. У них ускладнене дихання і підвищена температура.

До хворих прибули італійські медики, вони проведуть необхідні для виявлення нового коронавірусу тести. Ніхто з пасажирів поки не може зійти на берег.

"Ситуація під ретельним контролем усіх органів, включно з муніципалітетом. Органи охорони здоров'я і морська влада негайно активізувалися. Всі передбачені протоколи виконуються, і ми будемо постійно вести контроль", - заявив мер міста Сівітавеккіа Ернесто Тедескі.

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Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172788
 
 
 Топ коментарі
 
Заколебали эти китайцы уже.
Сидите в своём сраном Китае и не высовывайтесь - так нет, надо по всему миру это гавно разнести
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От придурки!
Поміряли б температуру у пасажирів як в Україні, простили і відпустили...
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а я верю в наше правительство самокатчиков !

при первых инфицированных в Украине все уедут в отпуск Круизный лайнер заблокировали в Италии из-за подозрения на коронавирус у 2 туристов. Всего на борту 6 тысяч человек - Цензор.НЕТ 9039
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Заколебали эти китайцы уже.
Сидите в своём сраном Китае и не высовывайтесь - так нет, надо по всему миру это гавно разнести
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Я в цьому плані дуже турбуюся за Прагу.
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Пора Пандорф закрывать - их там как тараканов
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Любая эпидемия вырвавшася на улицу будет разнесена по миру!! Нигде не будет молниеносной изоляции. Зашел инфицированный в первый автобус, взялся за поручень, подышал.. и все, пошло в геометрической прогрессии
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Хоть в метро. Факт в том что если первый зараженный не изолирован сразу же то все, а если распылили в час пик в метро и люди разошлись со станций то писец однозначный
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ось так Бєня відімстив за націоналізований Україною Приватбанк. Круїзний лайнер заблокували в Італії через підозру на коронавірус у 2 туристів. Загалом на борту 6 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 7758

ВАЖЛИВО!
ІМОВІРНІСТЬ наявності інфікованих(без симптомів) на двох рейсах Мау- 10 відсотків.
на останніх двох(неточно) -50 відсотків(тест-системи в Україну досі не прибули)




name

[CHN - 14] Sanya, Hainan

description

Jan. 26: 2 more cases.
Jan. 27: 2 more cases. * 1 more case.
Jan. 28: 3 new cases.

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навряд чи метро... але це вже мало що міняє.(
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Che Guevara1 минуту назад

У меня сестра двоюродная в Пкеине живет, такие фотки присылает не вотсап... на улицах ни души, в магазинах ни х.я не купить, как после атомной войны. Хотели говорит купить капусты и не нашли... В ресторане только каком-то выпросили в итоге
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Таке трапляється з морячками. Раніше судна стояли на карантині по сорок днів.
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И только успевали портовых шлюх подвозить - отвозить на маркитанских лодках...
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От придурки!
Поміряли б температуру у пасажирів як в Україні, простили і відпустили...
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а я верю в наше правительство самокатчиков !

при первых инфицированных в Украине все уедут в отпуск
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Так они нацелились нажиться на земле - зачем им здоровые сопротивляющиеся Украины
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У Прина не сложилось пассажирские лайнеры атаковать.
Это Юлиус Лемп атаковал британский лайнер "Атения"...
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Я их всех уважаю за героизм. На жалких семерках до штатов доставали!
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мда, сразу плюс 6000 инфицированных в Европе Круизный лайнер заблокировали в Италии из-за подозрения на коронавирус у 2 туристов. Всего на борту 6 тысяч человек - Цензор.НЕТ 445
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Честно говоря не знаю.
Вообще, это не фото, а кадр из кинохроники (правда прицельная сетка, это уже современная ретушь).
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всем туристам из Китая утешительный приз - Бикини Круїзний лайнер заблокували в Італії через підозру на коронавірус у 2 туристів. Загалом на борту 6 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 3268
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Побухаєш там! Ти не уявляєш, скульки там бухло коштує!
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это круизный лайнер, там 6000 отдыхающих.
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Тот у кого хватило бабок на этот круиз, найдет бабки и на бухло
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Когда корабль 🚢 встал
По форсмажору то кормят бесплатно,а бухло и сигареты по закупочной цене !!!,учи матчасть!
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причем каждый в своей каюте, бо по коридорам коронавирус взад вперед шастает,

хоть и придушили уже тех двоих, пардон изолировали...
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В такій ситуації туркомпанія продає бухло по дешевим цінам-щоб заспокоїти пасажирів
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решили пройти обследование и подлечиться на шару...
никакого вируса у них нет...
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Слишком много населения на земном шаре, идет естественный отбор. Это периодически случается не только с динозаврами и мамонтами, но и с человечеством.
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Или война, или эпидемия, или природные катаклизмы. Саморегулирующая система
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7,7 млд. населения не так уж и много для Земли. Ученые утверждают, что ресурсы позволяют прокормить и 20 млд. людей. Просто китайцам надо меньше жрать летучих мышей и всяких тараканов, а также санитарные условия соблюдать. Тогда и не было бы всяких свиных гриппов и коронавирусов.
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Йой, не дай Бог вийде з ладу енергоустаткування... Буде, як з круїзним в Мексиканській затоці, (-) сантехніка, кондиціонери, ресторани і ліфти...
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Ни хрена себе,- на базарчик прогулялись...
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а чо...отличный обсерватор на 2 тыщи потенциальных носителей
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глупая истерика. Вангую - не пройдет и 3 месяца, все забудут про этот вирус.
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6 тыщ просидят на корабле минимум две недели (инкубационный срок).
Я извиняюсь,- за чей счёт этот "банкет"?
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Ну что... это бонус - круиз продлили на 10 дней.
А за чей счёт питание 6000+команда?
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Теперь по всему миру прохожие будут шарахаться от лиц с такой восточной внешностью - монголов, корейцев, китайцев, японцев и всех подобных с островов той стороны.
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в офис президента вон сегодня-завтра бурят-шептун Коломойского к Зеленскому нагрянет.. в карантине сволочь сидела наверняка
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Как-то поручик Ржевский услышал каламбур:
«На море - клипер, на клипере - шкипер, у шкипера -триппер.»
Приходит к офицерам:
- Господа, каламбур: «На море - корабль большой, -2000 человек команды, и у всех, поголовно, - геморрой», а в стихах сие звучит вообще, бесподобно!
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Єто в нормальніх странах ловите сегодня у нас
У "Борисполі" приземлився перший літак з українськими туристами з Китаю. ВІДЕО
30.01.2020, 15:03 • 75 • 0

Круїзний лайнер заблокували в Італії через підозру на коронавірус у 2 туристів. Загалом на борту 6 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 2817Екіпаж літака. Скріншот відео
В аеропорт "Бориспіль" прибув перший літак з українськими туристами, яких вивезли з Китаю через епідеміологічну ситуацію з коронавірусом.
Про це говориться в повідомленні Telegram-каналу Kyiv LIVE. Зазначається, що літак прилетів з міста Санья, який розташований на острові Хайнань.
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Також повідомляється, що далеко не всі пасажири використовували маски при прильоті.
"Крім температурного скринінгу, в аеропорту ніяких запобіжних заходів не було", - говориться в повідомленні.
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За останніми даними, через зараження коронавірусів в Китаї загинули вже 170 осіб.
Всього на материковому Китаї кількість випадків захворювання перевищило 7000 чоловік.
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Один з провідних експертів з респіраторним захворюванням в Китаї Чжун Наньшань заявив, що спалах коронавірусу може досягти свого піку приблизно через 10 днів.
Перший випадок зараження коронавірусом 2019 nCoV був зареєстрований в китайському місті Ухань 31 грудня 2019 року.
Крім низку країн Азії, смертельний вірус дістався до США, Німеччини, Канади, Чехії та ОАЕ. Сьогодні стало відомо про перші підтверджені випадки грипу у Індії та на Філіппінах.
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Во всех странах карантин, а в Украину с самого эпицентра вируса, завозят самолетами! Наши не понимают настолько элементарных вещей? - Думаю, врядли!
Складывается впечатление, что это спланированная диверсия против украинцев!
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Да просто на головних посадах сидят Зе макаки со своим короновирусом

Єто все от того что они напроч не понимают серьезность ситуации
А тут беня сказал что Ві мой МАУ трогаете вот отсюда и вся суть ситуации когда мартонетки рулят
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на Цей курорт(аеропорт в Саньї) полетіли люди небідні з України.. Круїзний лайнер заблокували в Італії через підозру на коронавірус у 2 туристів. Загалом на борту 6 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 4685
багато єврейських родин.. хто не ризикує відпочивати на курортах арабських країн і Турції...
Як Бєня може залишити своїх напризволяще ?
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хоча ще раз.. підозра,що вірус вже у Києві..

Corona Virus News, [30.01.20 16:25]
[ Фото ]
FOR THE UKRAINIANS
If you live near the touristic zones of Kiev be very careful as the young vadim spent there his last days of life during the incubation period of the Corona Virus. If you're from these zones then we highly suggest you to get to the nearest hospital and take a Corona Virus test
Corona Virus News, [30.01.20 16:28]
[Круїзний лайнер заблокували в Італії через підозру на коронавірус у 2 туристів. Загалом на борту 6 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 202
Here it is, in one of his last photos, showing his hard earned ukrainian citizenship. Let's pray again for this poor and unlucky kid 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

тому вже не мають особливого значення спроби реагування нашого МОЗ.
Якщо вони будуть...

апарати легеневої"підкачки киснем" в Україні(так зараз підтримують хворих в Китаї) якщо є,то їх обмаль..
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И как теперь пассажирам с корабля выбраться? Деда Мазая вызывать?
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14 дгів відсидять всі.За рахунок Італії..

але це на два порядки дешевше потім локальні карантини по всій Італії.

апропо..
це вже наступна хвиля..

Біолабораторія-Ухань-Гонконг-Італія(карантин)
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Если отвлечься от темы новости... Всего на борту лайнера 6000 туристов. Предположим, что каждый из них заплатил в среднем тысячу долларов. Выходит, что всего за один круиз компания зарабатывает 6 миллионов долларов. Нехило так...
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"Ситуація під ретельним контролем усіх органів, включно з муніципалітетом.

ретельний контроль-це спецпідрозділи у порту з правом відкривати вогонь при невиконанні команди"не наближатись!'


десь за пару днів з появою симптомів почнеться паніка у пасажирів
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Сьогодні Всесвітня організація здоров"я збереться для прийняття рішення про можливе оголошення пандемії.
Прес-конференція пройде у Женеві в 20:30 за київським часом.
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Круїзний лайнер заблокували в Італії через підозру на коронавірус у 2 туристів. Загалом на борту 6 тисяч осіб - Цензор.НЕТ 4444

На борту круизного лайнера, застрявшего в итальянском порту из-за коронавируса, оказались десятки россиян. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства России в Италии.
По данным дипмиссии, на корабле находится 67 российских туристов
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Вот бы этих расиян вирусом обработать и прям на красную площадь отправить, сделали бы одолжение всему миру)
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У мене підозра щодо авторів цього вірусу. Чи не самі китайці його виплодили? Свідомо чи з необережності випустили на волю, а тепер не знають як впіймати. Подібне не раз вже траплялось. Здається таке називають біологічною зброєю.
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Сколько дней там инкубационный период?
Кажись, 20 ?
Корабль выведут на рейд, и начнётся настоящая гулянка.
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и вся половина ди каприо со шмарклями половина та баба..--зомби секс 3000 на 3000)
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6000тыс рыл на одном судне, ахренеть) Там как бабахнет, концов не найти будет)
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