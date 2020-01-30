 Круїзний лайнер заблокували в Італії через підозру на коронавірус у 2 туристів. Загалом на борту 6 тисяч осіб

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лб.ua, пише ANSA.
Подружню пару з Гонконгу розмістили в ізольованій каюті корабля Costa Crociere. У них ускладнене дихання і підвищена температура.
До хворих прибули італійські медики, вони проведуть необхідні для виявлення нового коронавірусу тести. Ніхто з пасажирів поки не може зійти на берег.
"Ситуація під ретельним контролем усіх органів, включно з муніципалітетом. Органи охорони здоров'я і морська влада негайно активізувалися. Всі передбачені протоколи виконуються, і ми будемо постійно вести контроль", - заявив мер міста Сівітавеккіа Ернесто Тедескі.
Нагадаємо, вперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Початкові симптоми захворювання - підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019 nCoV від людини до людини.
Сидите в своём сраном Китае и не высовывайтесь - так нет, надо по всему миру это гавно разнести
ВАЖЛИВО!
ІМОВІРНІСТЬ наявності інфікованих(без симптомів) на двох рейсах Мау- 10 відсотків.
на останніх двох(неточно) -50 відсотків(тест-системи в Україну досі не прибули)
name
[CHN - 14] Sanya, Hainan
description
Jan. 26: 2 more cases.
Jan. 27: 2 more cases. * 1 more case.
Jan. 28: 3 new cases.
У меня сестра двоюродная в Пкеине живет, такие фотки присылает не вотсап... на улицах ни души, в магазинах ни х.я не купить, как после атомной войны. Хотели говорит купить капусты и не нашли... В ресторане только каком-то выпросили в итоге
Поміряли б температуру у пасажирів як в Україні, простили і відпустили...
при первых инфицированных в Украине все уедут в отпуск
Это Юлиус Лемп атаковал британский лайнер "Атения"...
Вообще, это не фото, а кадр из кинохроники (правда прицельная сетка, это уже современная ретушь).
По форсмажору то кормят бесплатно,а бухло и сигареты по закупочной цене !!!,учи матчасть!
хоть и придушили уже тех двоих, пардон изолировали...
никакого вируса у них нет...
Я извиняюсь,- за чей счёт этот "банкет"?
😲
А за чей счёт питание 6000+команда?
«На море - клипер, на клипере - шкипер, у шкипера -триппер.»
Приходит к офицерам:
- Господа, каламбур: «На море - корабль большой, -2000 человек команды, и у всех, поголовно, - геморрой», а в стихах сие звучит вообще, бесподобно!
У "Борисполі" приземлився перший літак з українськими туристами з Китаю. ВІДЕО
30.01.2020, 15:03 • 75 • 0
Екіпаж літака. Скріншот відео
В аеропорт "Бориспіль" прибув перший літак з українськими туристами, яких вивезли з Китаю через епідеміологічну ситуацію з коронавірусом.
Про це говориться в повідомленні Telegram-каналу Kyiv LIVE. Зазначається, що літак прилетів з міста Санья, який розташований на острові Хайнань.
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Також повідомляється, що далеко не всі пасажири використовували маски при прильоті.
"Крім температурного скринінгу, в аеропорту ніяких запобіжних заходів не було", - говориться в повідомленні.
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За останніми даними, через зараження коронавірусів в Китаї загинули вже 170 осіб.
Всього на материковому Китаї кількість випадків захворювання перевищило 7000 чоловік.
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Один з провідних експертів з респіраторним захворюванням в Китаї Чжун Наньшань заявив, що спалах коронавірусу може досягти свого піку приблизно через 10 днів.
Перший випадок зараження коронавірусом 2019 nCoV був зареєстрований в китайському місті Ухань 31 грудня 2019 року.
Крім низку країн Азії, смертельний вірус дістався до США, Німеччини, Канади, Чехії та ОАЕ. Сьогодні стало відомо про перші підтверджені випадки грипу у Індії та на Філіппінах.
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Складывается впечатление, что это спланированная диверсия против украинцев!
Єто все от того что они напроч не понимают серьезность ситуации
А тут беня сказал что Ві мой МАУ трогаете вот отсюда и вся суть ситуации когда мартонетки рулят
багато єврейських родин.. хто не ризикує відпочивати на курортах арабських країн і Турції...
Як Бєня може залишити своїх напризволяще ?
Corona Virus News, [30.01.20 16:25]
[ Фото ]
FOR THE UKRAINIANS
If you live near the touristic zones of Kiev be very careful as the young vadim spent there his last days of life during the incubation period of the Corona Virus. If you're from these zones then we highly suggest you to get to the nearest hospital and take a Corona Virus test
Corona Virus News, [30.01.20 16:28]
[
Here it is, in one of his last photos, showing his hard earned ukrainian citizenship. Let's pray again for this poor and unlucky kid 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
тому вже не мають особливого значення спроби реагування нашого МОЗ.
Якщо вони будуть...
апарати легеневої"підкачки киснем" в Україні(так зараз підтримують хворих в Китаї) якщо є,то їх обмаль..
але це на два порядки дешевше потім локальні карантини по всій Італії.
апропо..
це вже наступна хвиля..
Біолабораторія-Ухань-Гонконг-Італія(карантин)
ретельний контроль-це спецпідрозділи у порту з правом відкривати вогонь при невиконанні команди"не наближатись!'
десь за пару днів з появою симптомів почнеться паніка у пасажирів
Прес-конференція пройде у Женеві в 20:30 за київським часом.
На борту круизного лайнера, застрявшего в итальянском порту из-за коронавируса, оказались десятки россиян. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте посольства России в Италии.
По данным дипмиссии, на корабле находится 67 российских туристов
Кажись, 20 ?
Корабль выведут на рейд, и начнётся настоящая гулянка.