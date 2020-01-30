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 Політика України
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Все про:прослуховування (134) Рябошапка Руслан (268) Труба (255)

 Слідство має провести експертизу "записів Труби", - Рябошапка

Слідство у кримінальних справах за фактом розголошення інформації досудового розслідування і впливу на правоохоронців ексдиректором Державного бюро розслідувань (ДБР) Романом Трубою має провести експертизу записів, зроблених у його кабінеті й опублікованих у телеграм-каналі "Трубу прорвало".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Експертизу обов'язково треба провести, у таких справах це обов'язково робиться", - сказав Рябошапка.

При цьому генпрокурор зазначив, що канадська експертиза, яка нібито підтвердила ідентичність голосу на записах з голосом Труби, може бути долучена до матеріалів слідства.

"Що стосується тих матеріалів, які оприлюднили представники Петра Порошенка - нехай слідство визначається з цінністю або достовірністю цієї експертизи. Якщо адвокати хочуть її передати, то вони можуть це зробити, і слідство може долучити цю інформацію до матеріалів справи, але оцінить її вже в комплексі з іншими доказами", - сказав Рябошапка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тепер будемо #башити Третьякова, бл#дь", - на "записах" Труба розповів про наказ з ОП щодо екснардепа. АУДIО

Загалом, за словами генпрокурора, поки зарано говорити про результати розслідування, оскільки провадження щойно зареєстровано.

Рябошапка нагадав, що також розслідується і кримінальна справа за фактом незаконного прослуховування ексдиректора ДБР.

Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за заявою адвоката п'ятого Президента України Порошенка Ігоря Голованя щодо кількох осіб, серед яких директор ДБР Труба, керівник Офісу Президента Андрій Богдан і заступник голови ОП Андрій Смирнов.

Канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок з прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Будемо домагатися долучення до проваджень проти Труби експертизи "записів", - адвокати Порошенка Головань і Новіков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172786
 
 
 Топ коментарі
 
но независимых европейских експертов вы само-собой не пригласите? сами экспертировать будете прямо в ап?
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В Евролабе экспертизу проводить будете?
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Та ви вже давно все зробили, що ти дурня клеїш???Рука руку миє!!!
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но независимых европейских експертов вы само-собой не пригласите? сами экспертировать будете прямо в ап?
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В США, в подібних випадках, основною доказовою базою є не "експертиза" запису, а наявність настання подій в оприлюднених на записах.
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«Дело - труба» (англ. Brassed Off) - художественный фильм британского режиссёра Марка Хермана, снятый им по собственному сценарию в 1996 году.
Лента рассказывает о самодеятельном духовом оркестре в небольшом городке, охваченном десятилетней борьбой за существование шахты. Синтез социальной драмы и музыкальной комедии. Следствие должно провести экспертизу "записей Трубы", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2625
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Следствие должно провести экспертизу "записей Трубы", - Рябошапка

Следствие должно провести экспертизу "записей Трубы", - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9853
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назовите дату, а не должно-не должно...
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Та ви вже давно все зробили, що ти дурня клеїш???Рука руку миє!!!
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прошло 2!!!!!!! месяца а он говорит что мало времени прошло(((((((((( очередное зе дно
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А влияние Йосыповича на Трубу расследовать не надо? Надо, Федя, надо.
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Так воз и ныне там? Труба заявляет о компиляции записей. Да еще и обжаловал свое увольнение. А тут следствие должно! А что оно делало два месяца кроме испытания чувства долга?
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Там навіть неважлива експертиза, там важливо сам факт причетності до незаконих вказівок з АП (ой, з жОПУ), щоб Богдан, Сиірнов, Баканов пішли у відставку.
Але це - не за зебілів.
Хоча - в Україні подібні преценденти були. Гладковський, наприклад, пішов у відставку з-за куди менших підозр у причетності до порушенб Закону...
Але: то були інші часи...
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А слідство кваліфіковане до оцінки оцінки експертів? Отакої, я гадав, що воно зобов'язане додати все до матеріалів, а потім тільки суд надає оцінку цим матеріалам. Отакої..
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З пикою Труби, без гриму, можна знімати навчальні фільми на тему психіатрії, як за зовнішніми ознаками можна визначити ідіота.
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Да уж, рожа у не мерзкая крысиная, как и он сам. Как вообще такие дегенраты на такие должности попадают, хотя смотрящий за судами богдан скорее всего и нанял таких отстуженных, что бы кошмарить оппонентов и папередников.
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рябошапка наплужает лохобанов голосовавших за зеленского ...
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