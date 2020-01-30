 Слідство має провести експертизу "записів Труби", - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Експертизу обов'язково треба провести, у таких справах це обов'язково робиться", - сказав Рябошапка.

При цьому генпрокурор зазначив, що канадська експертиза, яка нібито підтвердила ідентичність голосу на записах з голосом Труби, може бути долучена до матеріалів слідства.

"Що стосується тих матеріалів, які оприлюднили представники Петра Порошенка - нехай слідство визначається з цінністю або достовірністю цієї експертизи. Якщо адвокати хочуть її передати, то вони можуть це зробити, і слідство може долучити цю інформацію до матеріалів справи, але оцінить її вже в комплексі з іншими доказами", - сказав Рябошапка.

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Загалом, за словами генпрокурора, поки зарано говорити про результати розслідування, оскільки провадження щойно зареєстровано.

Рябошапка нагадав, що також розслідується і кримінальна справа за фактом незаконного прослуховування ексдиректора ДБР.

Нагадаємо, 19 листопада на телеграм-каналі "Трубу прорвало" з'явилися аудіозаписи, на яких нібито директор ДБР Труба отримував вказівки від генерального прокурора Руслана Рябошапки і керівника Офісу Президента України Андрія Богдана про припинення низки обшуків, а також нібито отримував завдання про відкриття конкретних справ.

Друга частина записів була оприлюднена в цьому ж телеграм-каналі 3 грудня. На них Труба обговорює зі слідчим Корецьким провадження щодо Порошенка і вимагає закрити провадження проти нафтових інтересів Коломойського.

Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальні провадження за заявою адвоката п'ятого Президента України Порошенка Ігоря Голованя щодо кількох осіб, серед яких директор ДБР Труба, керівник Офісу Президента Андрій Богдан і заступник голови ОП Андрій Смирнов.

Канадський експерт Паушак підтвердив автентичність плівок з прослуховуванням ексдиректора ДБР Труби.

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