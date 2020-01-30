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 Політика України
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Все про:Зеленський (4297) опитування (465) Центр Разумкова (59) Оман (31)

 12% українців вважають, що візит Зеленського в Оман був робочим, 31% - сімейним відпочинком, - опитування Центру Разумкова

Лише 12% українців повірили, що гучний візит президента України Володимира Зеленського в Оман був робочим. 31% суспільства переконаний, що глава держави їздив туди на сімейний відпочинок. Ще 10% не відкидають, що в Омані Зеленський зустрічався з російським керівництвом, а 6% - що це було прикриття офшорних операцій.

Про це свідчать підсумки опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 21 січня 2020 року на замовлення OBOZREVATEL, передає Цензор.НЕТ.

Примітно, що 41% респондентів взагалі зазначили, що нічого не знають про цю поїздку, або вагалися з відповіддю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Президента не відповів на запит Цензор.НЕТ про фінансування і мету візиту Зеленського в Оман

12% українців вважають, що візит Зеленського в Оман був робочим, 31% - сімейним відпочинком, - опитування Центру Разумкова 01

Що стосується ставлення суспільства до загадкового візиту Зеленського в Оман, то воно також відрізняється. Так, 31% опитаних вважають, що президент вчинив правильно, оскільки може відпочивати, де захоче. 26% переконані, що неправильно, бо на Різдво глава держави мав бути в Україні. 25% населення взагалі не цікаво, де відпочиває президент.

Говорячи про достовірність версій поїздки Зеленського в Оман, 30% опитаних висловили сумнів у тому, що там він таємно зустрічався з представниками президента РФ Володимира Путіна і з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

12% українців вважають, що візит Зеленського в Оман був робочим, 31% - сімейним відпочинком, - опитування Центру Разумкова 02

15,5% українців дотримуються думки, що вся інформація про переговори, які відбулися, має бути оприлюднена, 12% – що президент не має вести таємних переговорів із представниками Путіна, а ще 11% – що лідер відповідає за зовнішню політику держави і має право вести переговори з ким захоче.

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Під час дослідження було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих Криму і територій Донецької та Луганської областей. Вибірка представляла доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Її теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172785
 
   
 Топ коментарі
 
А может уже открыть центр Зеленского и проводить опросы о Зеленском центром Зеленского?
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У Бени бабло застряло в Омане, как у **** в Ватикане.

***** в Ватикан тоже ездило отнюдь не благословение Папы получить.
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Переслідування волонтерів стає тенденцією, яка показує ставлення "слуг народу" до законів і добровольців
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ЦЕНТ РАЗУМКОВА -ЭТО центр зеленого недомерка-наполеона-ослянско-оманского,который хочет прикрыть своего клоуна !!!! ВЕСЬ НАРОД ВОЗМУЩЕН ЭТОЙ ПОДЛО_ЛЖИВОЙ ПОЛИТИКОЙ НЕДОМЕРКА ! ПОЧЕМУ этот абрам сам не сказал,куда летал ???????????
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это и есть отношение власти к народу, когда показывают различного рода рейтинги от ручного соц. агенства - все вокруг дебилы...
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дибіли питання робили: якби першим питанням було "чи повинен ********** був повідомити про відпустку свого роботодавця, народ, а не линять у тіхаря", то кінцевий результат був би зовсім іншим.
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А сколько процентов считают Зеленского махровым идиотом?
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Вся суть рейтингов в этом опросе, не читали, но могут сказать.
Спасибо, Центр Разумкова.

12% українців вважають, що візит Зеленського в Оман був робочим, 31% - сімейним відпочинком, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 7116
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12% українців вважають візит Януковича до Ростова робочим, а ще 31% - сімейним відпочинком.
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а чего мы должны гадать? этот ублюдок живет за наши налоги ...пусть отчитается за чей счет оно отдыхало?
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Суть глубже - а в других опросах, по которым выводят рейтинги, не точно так же гадают и руководствуются не умом, а эмоциями, накрученными СМИ?
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это намек на то, что он в любом случае скоро вернется?
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ЛЯ! Я "охудєваю" від того, як складені питання. Це все одно, що запитати Разумкова "Ви часто б'єте свою дружину" і дати змогу відповідати тілько "Так" чи "Ні". Відповіть "Так" - б'є часто, відповідь "Ні" - б'є рідко, але всеодно б'є.
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что характерно, даже ОП не заикался про "деловой визит", прямо писали что частный визит за свои деньги.
Но 12% сами придумали сказочку и сами в нее верят.
С ними ничего не сделать, только лишение права голосовать.
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Первой, новость о том,що Зеля в Омане, опубликовала Страна Гужвы.Тобто никто кроме москалей новость не мог слить.Значит москалям выгодно было замутить весь этот цирк 12% українців вважають, що візит Зеленського в Оман був робочим, 31% - сімейним відпочинком, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6537
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Потому что Зеля в Омане не шел на контакт за советский союз на 9 мая
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Не знаю.Но гебня его отслеживает жёстко.Вот как бы я сделал,узнав,що Зеля в Омане?Направил бы туда самолёт с Козаком,або с Сурковым.Поселил бы их в один отель с Зелей,а потом доказывай,що Зеля с ними не встречался.Попутно слил бы это всё через Гужву украинцам на стол.И вуаля,на лицо Зрада.А там де зрада,там Майдан.А там де Майдан,там можно по Днепр откусить.Як вариант
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тю! я за все четыре варианта вместе. отдохнуть-то он тоже успел.
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А опрос, "СПИСИАЛИСТЫ СОСИОЛОГИ" из центра Разумкова проводят, как всегда, среди торговок рынков КРИВОГА РАГА", ну для уменьшения статистических отклонений.
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Люди все ще вимушені гадати, що ж він там робив...про Пєтє такого не було
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Тупа "мудрість " і пофігізм нашого населення ще НЕ означає що зрадливої зустрічі з москалями в Омані НЕ було ! І до чого тут взагалі те опитування? Дійшло як до жирафа ... після драки кулаками почали розмахувати !
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слуги каломойши нашли новый способ отбеливания своих зашкваров - "соцопросы". берется любая тема по которой у зебилов зашквар, свои "социологи" за денежку кидают в сми якобы соцопрос - и вуаля. быдлу насцали зеленой мочей в мозг правильную информацию и оно уже точно знает, что никакой поездки в оман не было, не было и вывоза в офшор сотен миллионов кэша колойского, не было и встречи с кремлевским куратором в москве. вобщем, шах и мат порохоботы.
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Соцопитування проводилося типовими кидалами: запитання про зустріч шмарклі з підх...йловниками не ставили.
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Помнитсо ты тут усиралось по поводу Пети? Попустило,или как всегда у зебуинов,двойные стандарты? Сразу пи**уй к зеркалу
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не я,а ты тут усиралось по поводу Пети. тебя не попустило.
как всегда у соевых зебуинов,двойные стандарты.
Ты всегда перед зеркалом торчишь.
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это сое-зебильное ты исключительно само себе о себе сказануло.
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И да,когда оманский отсчитается за поездку ,как положено по закону в 10 дневный срок?
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И внесет в декларацию изменения за растрату больше 100000 гр,как положено по закону?
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никогда.
тебе, соевому зебобику, знать не положено.
ты должен молиться на своего эклерного истукана.
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А тебе,зебильной ,знать положено когда твой дебильный выбор нарушает законы Украины? Или ,,какаяразница,,?
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это соево-зебильное ты исключительно само себе о себе сказануло.
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Начинай медленно облизывать зеркало,оставляя две полоски зеленых соплей...
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да ты интеллектуал....
это соево- зебильное ты исключительно само себе о себе сказануло.
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Как быстро дефективную то по миру носит--за 5 минут из Украины в США телепортнуло. Ты когда волнуешься,у тебя флаг скачет. Закрепи уже свою власовскую тряпку одноклеточное.
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молодца. одобряю.
ты очень красочно от себе написало. давай ещё.
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Мадам,у меня для вас не очень хорошие новости--ваш единственный детско-примитивный прием может только развеселить меня Дык когда у вас,наконец,появится хоть одно предложение по интересующей нас с вами теме? Ну или хотя бы хоть какая то мысль,пусть примитивная,робкая,неуместная,но родится в вашей голове?
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ты соево-олигофрено-зебоб.

скучно, зеваю.

снова ты исключительно само себе о себе написало.
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Ясно. Видать еще даже до хордовых далеко поклоннице зеленского. Ну удачной вам эволюции. Скажи куратору,что ты настоящее чудо и тебе надо пайку повысить. Не каждый день приходится встречать человека совсем без мозгов. Может именно поэтому это тело назначили поклонницей зеленского. Адью дефективное
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Це був шоп тур, з купівлі ексклюзівних шльопок, для першої ляді...
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Стало модным обсуждать то,о чём нет достоверной информации.
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Це дозволяє відвернути увагу від достовірної інформації, яка вважалася недостовірною раніше.

А загалом, результати "дослідженння" відповідають рівню підтримки українцями ЗЕ- та ПЕ-партій.
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Бюди банально погано проінформавані.
Саме тому зелена влада прагне виключити будь-яку можливість для громадян отримувати інформацію не з провладних ЗМІ.
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Да,но это говорит о том,что информация льющаяся в моск,не является достоверной,а основывается на слухах и предположениях.Назовите источник информации,которому можно доверять.
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Треба було за два роки до виборів про це думати.
От вам лилось у мізки, ви те і обрали....
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Ах да, я -то подзабыл,ПАП был луцший 12% українців вважають, що візит Зеленського в Оман був робочим, 31% - сімейним відпочинком, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 9667
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Мне почему-то кажется что настоящие заказчики таких опросов на самом деле измеряют тупость украинского народа. Они то знают правду и причину поездки в Оман.
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Я так понимаю, что теперь вместо ответов на очередной зашквар зеленского, на будут сунуть результаты опроса центра разумкова. Это дно. Представляете,чтобы было, еслиб такое происходило при Порошенко?
Интересно, а видеоролик Зеленский покажет?
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Маніпуляція разумкова. Яка різниця про що фантазують опитуванні? То чого ж туди, насправді, їздив Зеленський? "Офис президента не ответил на запрос Цензор.НЕТ о финансировании и цели визита Зеленского в Оман"
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Це тои самии Центр Разумкова якии недавно намалював зеленим 45 відсотків підтримки.Опитування було проведено в ''турборежимі'', до того як надіишли платіжки за транспортуванн газу і до того як барани розібрались із супутниковими антенами.Підслуховування потрібно було встановити не тільки у Гончарука а и на сільськіи пошті. Дуже багато повчального.
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