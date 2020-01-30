 12% українців вважають, що візит Зеленського в Оман був робочим, 31% - сімейним відпочинком, - опитування Центру Разумкова

Про це свідчать підсумки опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова із 17 по 21 січня 2020 року на замовлення OBOZREVATEL, передає Цензор.НЕТ.
Примітно, що 41% респондентів взагалі зазначили, що нічого не знають про цю поїздку, або вагалися з відповіддю.
Що стосується ставлення суспільства до загадкового візиту Зеленського в Оман, то воно також відрізняється. Так, 31% опитаних вважають, що президент вчинив правильно, оскільки може відпочивати, де захоче. 26% переконані, що неправильно, бо на Різдво глава держави мав бути в Україні. 25% населення взагалі не цікаво, де відпочиває президент.
Говорячи про достовірність версій поїздки Зеленського в Оман, 30% опитаних висловили сумнів у тому, що там він таємно зустрічався з представниками президента РФ Володимира Путіна і з лідером ОПЗЖ Віктором Медведчуком.
15,5% українців дотримуються думки, що вся інформація про переговори, які відбулися, має бути оприлюднена, 12% – що президент не має вести таємних переговорів із представниками Путіна, а ще 11% – що лідер відповідає за зовнішню політику держави і має право вести переговори з ким захоче.
Під час дослідження було опитано 2000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих Криму і територій Донецької та Луганської областей. Вибірка представляла доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Її теоретична похибка не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
***** в Ватикан тоже ездило отнюдь не благословение Папы получить.
Спасибо, Центр Разумкова.
Но 12% сами придумали сказочку и сами в нее верят.
С ними ничего не сделать, только лишение права голосовать.
как всегда у соевых зебуинов,двойные стандарты.
Ты всегда перед зеркалом торчишь.
тебе, соевому зебобику, знать не положено.
ты должен молиться на своего эклерного истукана.
это соево- зебильное ты исключительно само себе о себе сказануло.
ты очень красочно от себе написало. давай ещё.
скучно, зеваю.
снова ты исключительно само себе о себе написало.
А загалом, результати "дослідженння" відповідають рівню підтримки українцями ЗЕ- та ПЕ-партій.
Саме тому зелена влада прагне виключити будь-яку можливість для громадян отримувати інформацію не з провладних ЗМІ.
От вам лилось у мізки, ви те і обрали....
Интересно, а видеоролик Зеленский покажет?