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Все про:грип (190) карантин (81) КМДА (760) Київ (6893) ГРВІ (90)

 У Києві на карантин закрили сім шкіл, - КМДА

У Києві повністю припинили заняття в 7 школах та окремих класах 34 шкіл через велику кількість відсутніх на уроках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської держадміністрації.

Як зазначається, школи закривають, щоб не допустити подальшого поширення грипу та ГРВІ.

Станом на 30 січня найбільший відсоток відсутніх учнів у школах Святошинського (23%), Дарницького (23%) та Оболонського (21%) районів. Середній показник відсутніх по місту - 20%.

"Для профілактики рівня захворюваності серед школярів на грип та ГРВІ та недопущення погіршення епідеміологічної ситуації із захворюваності дітей у закладах освіти столиці запроваджуються запобіжні заходи", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі школи Вінниці закрили на карантин, - міськрада

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172783
 
 
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Правильне рішення, бо свинячий грип є важкою і небезпечною формою цієї хвороби.
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В остальных школах не дети не болеют.Результат решалова директоров школ. Не хочется летом дорабатывать,отпуска билеты... А здоровье детей- какая разница.( не свои и же,чужие)
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А в других школах видимо оставили вирус "дозревать".
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Трясця, нашої школи немає серед закритих на карантин
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