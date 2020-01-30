 У Києві на карантин закрили сім шкіл, - КМДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської держадміністрації.

Як зазначається, школи закривають, щоб не допустити подальшого поширення грипу та ГРВІ.

Станом на 30 січня найбільший відсоток відсутніх учнів у школах Святошинського (23%), Дарницького (23%) та Оболонського (21%) районів. Середній показник відсутніх по місту - 20%.

"Для профілактики рівня захворюваності серед школярів на грип та ГРВІ та недопущення погіршення епідеміологічної ситуації із захворюваності дітей у закладах освіти столиці запроваджуються запобіжні заходи", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усі школи Вінниці закрили на карантин, - міськрада