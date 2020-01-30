 Україна передала список на обмін на засіданні контактної групи в Мінську, - Єрмак

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на помічника президента Андрія Єрмака, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора список був переданий на засіданні Тристоронньої контактної групи", - заявив він у четвер, 30 січня.
Зазначається, що наступний етап обміну утримуваними особами вже запущений.
За словами Єрмака, Україна не збирається знижувати темп, який задала процедура обміну.
За словами Єрмака, ті два треки, про які говорив президент Володимир Зеленський (обмін з Росією і з ОРДЛО), "сьогодні в роботі, і ніхто темпу, який взяли з обміну - щоб у максимально швидкі строки всі наші громадяни були звільнені - не знижує".
2.Порох поменял более 3000+...не нарушая.Условия надо ставить,а не выполнять прихоти куйлО.
3.Следующее,что предложит кацапы-воду в Крым.Надо дать???
Откуда дровишки?
Говорить с тобой нет о чем.
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С начала агрессии РФ из плена освободили 3270 ...
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20 апр. 2019 г. - Президент Петр Порошенко заявляет, что с начала российской агрессии Украина освободила из плена более 3270 заложников и ...
Все.... Не смеши!
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Об этом?
И вы хотите сказать, что раньше не было ни одного гражданина Украины?
PS Обмен и выдача это не одно и то же
ШиндлераЗелешвондера
Ці люди не потребують окремого представлення, їхні вчинки промовисто говорять за них!
Щиро вітаю Вас зі святом! 🌷
Бажаю Божої опіки, ласки, сил, здоров'я, добробуту і всіх земних благ.
З роси і води Вам, дорогі наші імениники, на многії і благії літа!
від 30000 до 80000 долярів. То який зиск , якщо у інших цих
грошей нема.