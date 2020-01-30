 Україна передала список на обмін на засіданні контактної групи в Мінську, - Єрмак

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на помічника президента Андрія Єрмака, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора список був переданий на засіданні Тристоронньої контактної групи", - заявив він у четвер, 30 січня.

Зазначається, що наступний етап обміну утримуваними особами вже запущений.

За словами Єрмака, Україна не збирається знижувати темп, який задала процедура обміну.

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За словами Єрмака, ті два треки, про які говорив президент Володимир Зеленський (обмін з Росією і з ОРДЛО), "сьогодні в роботі, і ніхто темпу, який взяли з обміну - щоб у максимально швидкі строки всі наші громадяни були звільнені - не знижує".