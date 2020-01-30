 Ніякої зустрічі Зеленського з Путіним в Ізраїлі не було, українська сторона не робила жодних запитів про неї, - Єрмак

"Жодних запитів про зустрічі не було. Ми ні про що офіційно не запитували. Президент Зеленський сказав, що оскільки там буде присутній Путін, то єдине питання, яке він готовий був з ним обговорити, - це питання обміну, про який була досягнута домовленість 31 грудня в телефонній розмові", - сказав він на зустрічі з журналістами в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Єрмак також заявив, що ніякої неформальної зустрічі з Путіним в Ізраїлі у Зеленського не було.
10 дней назад русня объявила что Янелох умолял ***** о встрече,
а они только сегодня разродились что это фейк?
Или подождали, убедились что утечек нет
и начали отрицать уже свершившийся факт?
Ермак сбрехал наполовину: встречи не было, но ее запрашивали. А теперь вопрос: ЗАЧЕМ?!
с учетом понимания термина ))))
Но осадочек остался.
"Мамо, срібні виделки ми потім знайшли, але осад залишився" (с)
Володимир Зеленський і Володимир Путін не планують спільну зустріч в рамках Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, який відбудеться в Ізраїлі. Однак їх спілкування не виключено.
Январь, 22 в 16:39 "Кремль подтвердил запрос на встречу Зеленского и Путина"
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил информацию о том, что был запрос на встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина. Он добавил, что запрос на встречу в Израиле пришел от Киева.
Кремль подтвердил запрос на встречу Зеленского и Путина
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20200122-kreml-pidtverdyv-zapyt-na-zustrich-zelenskogo-j-putina/
Тут закуска не поможет.
Эта усе слухи от Парашенки!))))
Но такого брехливого подлого лицемеришки у нас еще не было!))))
Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подтвердил, что Киев запросил встречу президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
При этом он добавил, что график Путина очень насыщенный, а встречи с другими главами государств если и будут, то короткими, "на ногах".
"Я сказал, что программа очень насыщенная, если и будут отдельные встречи, то они будут только "на ногах" и будут носить весьма короткий характер. Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам (форума в Израиле, - ред.), это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы - это весьма сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского", - заявил Ушаков.
а то ж стыдобища...шо такое.?..сценаристы с вами работать отказались??? ))))))
И эта игра не на пользу Украини
Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подтвердил, что Киев запросил встречу президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль.
Также Ушаков уточнил, что на запрос Зеленского никто не отказывал.
https://www.rbc.ua/rus/news/kreml-podtverdil-zapros-vstrechu-zelenskogo-1579700661.html
. .
2. Вбросили.
3. Обсудили и осудили.
4. Опровергли.
5. Обсудили и осудили.
Они рос СМИ на этом сайте штудируют.
Каждая вторая новость про парашу.
В Кремле заявили, что из Киева поступил запрос о встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в Израиле. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10841300-kreml-iz-kieva-postupil-zapros-o-vstreche-zelenskogo-s-putinym-v-izraile.html
Нелох Оманський.
Беглый каторжник
@4Ljn4ZANcCdXcsW
·15 ч
В ответ
@Blonde75819970
и
@EgarK0
Политикой в Украине, как внешней так и внутренней -занимается Кремль, а экономикой -свои олигархи, которые выдвинули Зеленского в президенты и теперь свободно занимаются разграблением.
"О вероятности этой встречи - может быть, поскольку вопрос об обмене пленными, вопрос украинский, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это", - цитирует "Интерфакс-Украина" слова Зеленского.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/kontakt-na-nogah-v-kremle-ocenili-vozmozhnost-vstrechi-zelenskogo-s-putinym-v-izraile-1478982.html
"Як же бубочка критики боїться.... Ви так хлопчики далеко зайдете, пружина ж має межу стискання", - написав у мережі ветеран російсько-української війни Олександр Погребиський, опублікувавши фото наказу командувача сухопутних військ ЗСУ.
https://www.5.ua/suspilstvo/viiskovomu-oholosyly-dohanu-cherez-krytyku-zelenskoho-u-feisbutsi-207300.html