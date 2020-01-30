 Ніякої зустрічі Зеленського з Путіним в Ізраїлі не було, українська сторона не робила жодних запитів про неї, - Єрмак

"Жодних запитів про зустрічі не було. Ми ні про що офіційно не запитували. Президент Зеленський сказав, що оскільки там буде присутній Путін, то єдине питання, яке він готовий був з ним обговорити, - це питання обміну, про який була досягнута домовленість 31 грудня в телефонній розмові", - сказав він на зустрічі з журналістами в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Єрмак також заявив, що ніякої неформальної зустрічі з Путіним в Ізраїлі у Зеленського не було.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін має понести відповідальність за агресію проти України, не можна допустити його "детоксикації", - Порошенко в Брюсселі. ФОТО