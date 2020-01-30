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 Політика України
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Все про:Зеленський (4297) Ізраїль (368) Путін (5467) Єрмак Андрій (69)

 Ніякої зустрічі Зеленського з Путіним в Ізраїлі не було, українська сторона не робила жодних запитів про неї, - Єрмак

Українська сторона не робила жодних офіційних запитів про зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним у Ізраїлі в рамках форуму пам'яті жертв Голокосту.

"Жодних запитів про зустрічі не було. Ми ні про що офіційно не запитували. Президент Зеленський сказав, що оскільки там буде присутній Путін, то єдине питання, яке він готовий був з ним обговорити, - це питання обміну, про який була досягнута домовленість 31 грудня в телефонній розмові", - сказав він на зустрічі з журналістами в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Єрмак також заявив, що ніякої неформальної зустрічі з Путіним в Ізраїлі у Зеленського не було.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін має понести відповідальність за агресію проти України, не можна допустити його "детоксикації", - Порошенко в Брюсселі. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172779
 
 
 Топ коментарі
 
Какие то ЗЕленые тормоза....
10 дней назад русня объявила что Янелох умолял Хуйла о встрече,
а они только сегодня разродились что это фейк?
Или подождали, убедились что утечек нет
и начали отрицать уже свершившийся факт?
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вытри губы и звезди дальше!
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Никакой ОМАНСКОЙ ПОЕЗДКИ не было...
Эта усе слухи от Парашенки!))))
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Какие то ЗЕленые тормоза....
10 дней назад русня объявила что Янелох умолял ***** о встрече,
а они только сегодня разродились что это фейк?
Или подождали, убедились что утечек нет
и начали отрицать уже свершившийся факт?
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Сеня тут тоже вчера пытались убедить что министр обороны к тещё в подмосковье не ездил! Никакой встречи Зеленского с Путиным в Израиле не было, украинская сторона не делала никаких запросов о ней, - Ермак - Цензор.НЕТ 7127 Никакой встречи Зеленского с Путиным в Израиле не было, украинская сторона не делала никаких запросов о ней, - Ермак - Цензор.НЕТ 7127 Никакой встречи Зеленского с Путиным в Израиле не было, украинская сторона не делала никаких запросов о ней, - Ермак - Цензор.НЕТ 7127
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Встречи в Израиле с агрессором не было, так же как и в Омане Зеля только отдыхал с Ермаком, агентом Путина. Ничего нигде никогда не было!
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так их же расиянцы и попалили, некто помощник Путина Юрий Ушаков (22.01.20) : "Украинская сторона запрашивала возможность организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Израиле на памятных мероприятиях, посвященных Холокосту, однако из-за плотного графика главы российского государства все его встречи с иностранными коллегами могут состояться только "на ногах"
Ермак сбрехал наполовину: встречи не было, но ее запрашивали. А теперь вопрос: ЗАЧЕМ?!
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да и встречаться он готов только по поводу обмена пленными... Здулся хлопчик...
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Цікаво, кого Єрмак має на увазі під означенням "украінская сторона"?
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таки он сказал правду...
с учетом понимания термина ))))
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ОНИ СКОРО ЗАХЛЕБНУТСЯ В СВОЕЙ ЛЖИ !!!!!!! У-У-У,мляди !!!!!
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Встречи не было.
Но осадочек остался.

"Мамо, срібні виделки ми потім знайшли, але осад залишився" (с)
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22 січ 2020, 15:38 "Зеленський і Путін не планують зустрічатися в Ізраїлі, але спілкування не виключено - ОП"
Володимир Зеленський і Володимир Путін не планують спільну зустріч в рамках Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту, який відбудеться в Ізраїлі. Однак їх спілкування не виключено.


Январь, 22 в 16:39 "Кремль подтвердил запрос на встречу Зеленского и Путина"
Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил информацию о том, что был запрос на встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина. Он добавил, что запрос на встречу в Израиле пришел от Киева.
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нехай п'є не закусуючи бо ще тверезим стане Ніякої зустрічі Зеленського з Путіним в Ізраїлі не було, українська сторона не робила жодних запитів про неї, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6750
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Жрать хочешь, зубожилый? ))) Как говорила одна умная тетя, в себя хоть красную, хоть черную, на выходе одно и тоже, коричневое. Тебе можно без промежуточной стадии, сразу на коричневое.
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Так, это у тебя наследственное...
Тут закуска не поможет. Ніякої зустрічі Зеленського з Путіним в Ізраїлі не було, українська сторона не робила жодних запитів про неї, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2232
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Ты как та телочка, булками крутишь перед шпагой, то в передок тебя, то в задок, то сверху, то снизу, то закусывай, то не надо. Жрать хзочешь?
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Хоть тут удалось избежать дипломатического фиаско. Но думать надо заранее и выстраивать стратегию, а не принимать сиюминутные решения.
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Чувак, ты сумасшедший? Кого ты взываешь к благоразумию- "думать" ? Тупых клоунов, этих недоношенных идиотов?
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Ну не было и не было, чё так нервничать? Если бы и была, кто бы сознался?
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Да кто же поверит вам уже. Особенно после Оманских гастролей
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Никакой ОМАНСКОЙ ПОЕЗДКИ не было...
Эта усе слухи от Парашенки!))))
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нет вам веры после Омана, шуты двуликие.....
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А зачем нужна была та встреча, всё и так уже решено было ранее.
Никакой встречи Зеленского с Путиным в Израиле не было, украинская сторона не делала никаких запросов о ней, - Ермак - Цензор.НЕТ 6272
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Мы всегда верим нашему бубочке. А особенно Ярмаку
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Були всяки у нас презики...жулики...воры..зеки..пчеловоды...
Но такого брехливого подлого лицемеришки у нас еще не было!))))
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Коли ви вже набрешетесь? Кому вірити - путінцям чи їх прихвостням?

Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подтвердил, что Киев запросил встречу президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
При этом он добавил, что график Путина очень насыщенный, а встречи с другими главами государств если и будут, то короткими, "на ногах".
"Я сказал, что программа очень насыщенная, если и будут отдельные встречи, то они будут только "на ногах" и будут носить весьма короткий характер. Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам (форума в Израиле, - ред.), это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы - это весьма сомнительно, просто времени нет физически, хотя запросы поступали, в том числе и от президента Зеленского", - заявил Ушаков.
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Коли постійно йде недостовірна інформація з ОП, то тоді виникають чутки про такі зустрічі.
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Янелох о встрече действительно умолял о чем и сообщила русня, а в этом случае им можно поверить, но Ху@ло дало срок Оманскому о Момбасе принять закон амнистии и прочие ништяки до квитня поэтому смысла встречаться сейчас со своим вассалом когда еще ничего не выполнено нет никакого вот встречу и отменили
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Власть все так же непрозрачна. Перемен нет. А значит им быть.
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а вы можете как-то договариваться и впаривать одну похожую на правду легенду...
а то ж стыдобища...шо такое.?..сценаристы с вами работать отказались??? ))))))
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Може хтось забив і не ходить на враннішні планьорки?
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Зе ведет двойную игру - это уже очевидно
И эта игра не на пользу Украини
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может кто другой встречался, или Зеленский единоправный стержень украинской власти?..... куда пол делегацыи себнуло оставив места непонятно кому?......
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Классика комедийного жанра в современной интерпретации.
Никакой встречи Зеленского с Путиным в Израиле не было, украинская сторона не делала никаких запросов о ней, - Ермак - Цензор.НЕТ 6009
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это стиль куйла, будет водить лоха, прокидывать, опаздывать, а зеля будет как собаченка за ним бегать...
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Кто Вам верить за такой короткий срок потерять веру людей в Вас надо уметь
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Дивіться результаты соціологічного опитування. Це ж треба людям так вміти вірити в ілюзію. https://censor.net.ua/n3172771n3172771
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Кремль подтвердил запрос на встречу Зеленского с Путиным
Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков подтвердил, что Киев запросил встречу президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в ходе визита в Израиль.
Также Ушаков уточнил, что на запрос Зеленского никто не отказывал.
https://www.rbc.ua/rus/news/kreml-podtverdil-zapros-vstrechu-zelenskogo-1579700661.html
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Вивсьоврёти , порохоботы . Зеленский летал в Израиль шоб посмотреть на шпили синагоги в Иерусалиме.

Никакой встречи Зеленского с Путиным в Израиле не было, украинская сторона не делала никаких запросов о ней, - Ермак - Цензор.НЕТ 2615 . .
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1. Придумали.
2. Вбросили.
3. Обсудили и осудили.
4. Опровергли.
5. Обсудили и осудили.
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Та, им далеко ходить не надо.
Они рос СМИ на этом сайте штудируют.
Каждая вторая новость про парашу.
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Зеленский запросов о встрече не делал- а Россия-то делала. Песков сообщал- что президент России готов встретиться с Зеленским если это получится- в любом месте и в любое время. На длительную встречу он не расчитывает- но готов провести кратковременную встречу прямо на ногах- не садясь. За Зеленским хорошо приглядывали? Он мог провести кратковременную встречу на ногах- так что никто ничего и не заметил.
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Если русня бы делала запрос о встрече то встреча была б. Песков просто указал что Ху@ло в принципе готово принять клоуна но потом все же отменили потому что пока не о чем слушать блазня. Срок на встрече нормандской четверки был очерчен до квитня оманскому.
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Так ведь нет же- Россия действительно заявляла о готовности Путина к встрече в ЛЮБОМ удобном формате- но встречи-то не было! Единственный шанс- что кратковременная встреча на ногах произошла где-то в укромном месте- но этого никто не заметил.
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Кремль: из Киева поступил запрос о встрече Зеленского с Путиным в Израиле

В Кремле заявили, что из Киева поступил запрос о встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в Израиле. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10841300-kreml-iz-kieva-postupil-zapros-o-vstreche-zelenskogo-s-putinym-v-izraile.html
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Брехав, брешу і брехати буду.
Нелох Оманський.
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Беглый каторжник

@4Ljn4ZANcCdXcsW

·15 ч

В ответ
@Blonde75819970
и
@EgarK0
Политикой в Украине, как внешней так и внутренней -занимается Кремль, а экономикой -свои олигархи, которые выдвинули Зеленского в президенты и теперь свободно занимаются разграблением.
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В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский после выступления на Международном экономическом форуме в Давосе, заявил журналистам, что допускает встречу с Владимиром Путиным в Израиле, чтобы обсудить с ним ряд важных вопросов, в частности обмен пленными.
"О вероятности этой встречи - может быть, поскольку вопрос об обмене пленными, вопрос украинский, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это", - цитирует "Интерфакс-Украина" слова Зеленского.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/politika/kontakt-na-nogah-v-kremle-ocenili-vozmozhnost-vstrechi-zelenskogo-s-putinym-v-izraile-1478982.html
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Ось тут і я можу сказати свинособачим язьіком - "какая разница"? Домовлялися, не домовлялися, зустрічалися, не зустрічалися. На наше сприйняття зелені це ніяк не вплине.
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Військовому оголосили догану за критику Зеленського у фейсбуці . У наказі, зокрема, сказано: "Офіцер відділу інформаційної протидії оперативного управління штабу Сухопутних військ ЗСУ 14 січня 2020 року опублікував на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомлення негативного характеру на адресу президента Володимира Зеленського, в якому висловив невдоволення результатами роботи президента на займаній посаді із закликом залишити займану посаду".
"Як же бубочка критики боїться.... Ви так хлопчики далеко зайдете, пружина ж має межу стискання", - написав у мережі ветеран російсько-української війни Олександр Погребиський, опублікувавши фото наказу командувача сухопутних військ ЗСУ.

https://www.5.ua/suspilstvo/viiskovomu-oholosyly-dohanu-cherez-krytyku-zelenskoho-u-feisbutsi-207300.html
Ніякої зустрічі Зеленського з Путіним в Ізраїлі не було, українська сторона не робила жодних запитів про неї, - Єрмак - Цензор.НЕТ 583
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члєнограй критику не любить, а коли 95ка поливала все і всіх лайном - називали це пародіями і шутками юмора....
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Украинская сторона не делала никаких официальных запросов о встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Израиле в рамках форума памяти жертв Холокоста. - встреча состоялась без официальных запросов
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Так не було, чи не подавали запит, чи просто зустрілися в громадському туалеті?
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Да хватит уже заливать, и лапшу вешать народу на уши, всё равно никто вам не верит, потому, что вы все, вместе с президентом. брехуны и вышли с доверия, вот так.
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Так вам зебилам и сказали правду, бугога! Тут уже глазом без прицела видно, как зе со своей командой, передирают все с рашки в нашу систему. А зачем выдумывать колесо подумал зе, и постучав молотком по ступице, прилепил колесо made in parasha.
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