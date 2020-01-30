 Рябошапка: Не сказав би, що іноземці якось контролюють реформу прокуратури

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи оприлюднений у ЗМІ лист посольству США, Рябошапка сказав: "Його (листування. - Ред.) намагаються подати як компрометуючий фактор. Але якщо такими листами намагаються нас дискредитувати, то це якраз і добре, тому що фактично іншого і пред'явити нам не можуть".

Генпрокурор назвав партнерськими і дружніми відносини з американськими та іншими міжнародними експертами.

"Ми говорили з американськими та іншими іноземними партнерами, що для нас важлива участь у процесі переатестації людей незацікавлених і незаангажованих. Якби ми це робили виключно силами прокурорів, очевидно, що нас би звинувачували в необ'єктивності, зацікавленості в ухвалених рішеннях", - розповів Рябошапка.

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За його словами, щоб забезпечити прозорість процесу, були залучені представники експертного середовища та неурядових організацій.

"Я б не говорив, що іноземці якимось чином впливають або контролюють процес реформування органів прокуратури", - підкреслив Рябошапка.

Як повідомлялося, раніше кілька ЗМІ опублікували листування Рябошапки з посольством США, в якому він нібито просив посольство надати кадри для конкурсної комісії в Офісі генпрокурора.

В цілому, кажучи про реформу, генпрокурор підкреслив, що задоволений її першим етапом.

"Очевидно, щоб люди відчули зміни не тільки в назві (Генеральна прокуратура України стала Офісом Генерального прокурора. - Ред.), потрібні нові обличчя в прокуратурі, інші прокурори. Власне, з цього ми і почали - зробили переатестацію в Офісі, з'ясували, хто з прокурорів зможе зробити зміни, які люди відчують, з 1339 прокурорів залишилося трохи більше 600. Зараз така ж переатестація буде на обласному рівні, а потім - на районному", - розповів він.

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Рябошапка вважає, що після реформування прокуратури на регіональному рівні, результати будуть більш відчутні для людей.

Генпрокурор повідомив, що в контексті проведення реформ будуть вноситися зміни в законодавство, зокрема, в Кримінальний процесуальний кодекс, що спростить роботу слідчих і прокурорів.