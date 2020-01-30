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Все про:ГПУ (3298) США (6012) реформи (1637) Рябошапка Руслан (268)

 Рябошапка: Не сказав би, що іноземці якось контролюють реформу прокуратури

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка задоволений результатами першого етапу реформування органів прокуратури та запевняє, що американські партнери не контролюють процес реформи як такої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи оприлюднений у ЗМІ лист посольству США, Рябошапка сказав: "Його (листування. - Ред.) намагаються подати як компрометуючий фактор. Але якщо такими листами намагаються нас дискредитувати, то це якраз і добре, тому що фактично іншого і пред'явити нам не можуть".

Генпрокурор назвав партнерськими і дружніми відносини з американськими та іншими міжнародними експертами.

"Ми говорили з американськими та іншими іноземними партнерами, що для нас важлива участь у процесі переатестації людей незацікавлених і незаангажованих. Якби ми це робили виключно силами прокурорів, очевидно, що нас би звинувачували в необ'єктивності, зацікавленості в ухвалених рішеннях", - розповів Рябошапка.

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За його словами, щоб забезпечити прозорість процесу, були залучені представники експертного середовища та неурядових організацій.

"Я б не говорив, що іноземці якимось чином впливають або контролюють процес реформування органів прокуратури", - підкреслив Рябошапка.

Як повідомлялося, раніше кілька ЗМІ опублікували листування Рябошапки з посольством США, в якому він нібито просив посольство надати кадри для конкурсної комісії в Офісі генпрокурора.

В цілому, кажучи про реформу, генпрокурор підкреслив, що задоволений її першим етапом.

"Очевидно, щоб люди відчули зміни не тільки в назві (Генеральна прокуратура України стала Офісом Генерального прокурора. - Ред.), потрібні нові обличчя в прокуратурі, інші прокурори. Власне, з цього ми і почали - зробили переатестацію в Офісі, з'ясували, хто з прокурорів зможе зробити зміни, які люди відчують, з 1339 прокурорів залишилося трохи більше 600. Зараз така ж переатестація буде на обласному рівні, а потім - на районному", - розповів він.

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Рябошапка вважає, що після реформування прокуратури на регіональному рівні, результати будуть більш відчутні для людей.

Генпрокурор повідомив, що в контексті проведення реформ будуть вноситися зміни в законодавство, зокрема, в Кримінальний процесуальний кодекс, що спростить роботу слідчих і прокурорів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172778
 
   
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У него, как и у Коломойского уже давно есть израильский паспорт. Они уже давно засланные козачки. Для своей легализации эти суки и приняли закон для двойного гражданства.
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Не понимаю чем он гордится? Может быть наоборот стоит привлечь к реформированию иностранцев?
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Он это и делает, но это не всем барыгам нравится, о чём он и сказал.....про СМИ.
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не сказал бы...
а можно подумать если б контролировали то...сказал бы ?? )))))
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у портнова не гражданства козломордии? что-то не вериться...
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Україну пора на десять років передати в пряме керівництво США.
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