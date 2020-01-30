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 Суспільство, За кордоном
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 У китайській провінції Хубей перебуває 51 українець, - посольство України в Китаї

Станом на 29 січня 2020 року в китайській провінції Хубей перебуває 51 громадянин України.

Про це повідомило посольство України в Китаї у відповіді на запит видання "Ракурс", передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 29 січня 2020 року посольством встановлено та підтримується контакт із 51 громадянином України, котрі перебувають у провінції Хубей (49 осіб - в Ухані, одна особа - у місті Сян’ян та ще одна - у міському повіті Чжунсян міста Цзінмень", - йдеться у відповіді посольства України в КНР.

У посольстві повідомили, що з усіма українцями, що перебувають у цих містах, встановлено і підтримується контакт. Крім того, станом на 29 січня 2020 року за інформацією Національної комісії охорони здоров'я КНР серед інфікованих новим штамом коронавірусу (2019-nCoV) на території Китаю громадян України немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За навмисне поширення коронавірусу або відмову від лікування в Китаї ввели кримінальну відповідальність

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172775
 
 
 Топ коментарі
 
И пусть там и остаются. Не надо нам короновирусов тут!!!
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тебе, зебил, нужны коронавирусы? В китайской провинции Хубей находится 51 украинец, - посольство Украины в Китае - Цензор.НЕТ 4580 так поезжай в Ухань... если пустят... а ты попроси убедительно...
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Дубилет подсчитывал?) тогда точно цифра другая))
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И пусть там и остаются. Не надо нам короновирусов тут!!!
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тебе, зебил, нужны коронавирусы? В китайской провинции Хубей находится 51 украинец, - посольство Украины в Китае - Цензор.НЕТ 4580 так поезжай в Ухань... если пустят... а ты попроси убедительно...
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Вот и я о том же, что лучше: прилитеть и сдохнуть от коронавируса на родине, при этом заразить своих родных и окружающих или остаться в Китае, где у них хоть какой-та шанс вылечится существует. Но зебилы же думают не головой, а жопой В китайской провинции Хубей находится 51 украинец, - посольство Украины в Китае - Цензор.НЕТ 1704
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а если бы это были твои родственники,возврвщавшиеся с отдыха,шоб ты тогда сказало?
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"Наши люди в булочную на такси не ездят". Перевожу: Пересични украинцы в китай не ездят, бо дорого. А тех, кто с жиру бесится - не жалко В китайской провинции Хубей находится 51 украинец, - посольство Украины в Китае - Цензор.НЕТ 6908
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Мне хватит и одного свыновируса.Уже почти год никак корону не снимет
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перевод для тех, кто в танке: "снова пустопорожний трёп, отвечать не на что"
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Интересно, Китай страна большая, но практически все находящиеся в Китае украинцы находятся именно в Ухане (49 из 51). Там что, медом намазано ?
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Написано ж, що в провінції Хубей, про весь Китай мови не було.
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Дубилет подсчитывал?) тогда точно цифра другая))
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Пусть там и сидят,до полного обследования. Из- за выгоды 51-го,вся страна не должна страдать(из- за одного- братская могила,положение времен союза сраных республик). Они там по своей выгоде,почему люди должны бояться в результате за своих детей. Да, кстати это вирус разработан Рашкой.На это и был расчет и ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ ПУ! Мозг включайте!!!
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Не знаю кем разработан, но пол Сибири под китайцами. Так что мы с ними соседи, выходит так.
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Хубей ? это там где часы Хубло делают ? )))
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