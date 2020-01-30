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 Політика України
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 Лідери європейських країн мають відмовитися від участі в політичному шоу 9 травня в Москві, - Фріз

Країни Європи повинні звернути увагу на риторику російської влади і відмовитися від участі в ганебному політичному шоу, запланованому на 9 травня 2020 року.

Про це повідомила народна депутатка з "Європейської Солідарності" Ірина Фріз на своїй сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Голова Комітету Державної Думи Російської Федерації з освіти та науки В’ячеслав Ніконов назвав Європейський Союз "гітлерівською коаліцією". Звертає на себе увагу, що Ніконов за сумісництвом є не лише головою правління фонду "Русскій мір", але й онуком В’ячеслава Молотова (!). Того самого, що підписував угоди з нацистським міністром закордонних справ Йоахімом фон Рібентропом. Отже, Ніконов вважає, що після виходу з ЄС Великої Британії в економічному союзі не залишилося жодної країни, що не входила до нацистської вісі. Він також додав, що "Франція також була захоплена, а її заводи працювали на Німеччину", - зазначила політик.

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Фріз зазначила, що висловлювання цього російського шовініста повинні мати наслідки, як мінімум у вигляді персональних санкцій і обмеження в'їзду таких громадян до Європейського Союзу.

"Приголомшливо, що ця заява збіглася з обранням іншого представника російського парламенту віце-президентом ПАРЄ. Все це є зневагою до всієї Європи і де-факто реваншем країни-агресора в серці демократичних держав", - додала вона.

"Росія почала здійснювати трактування історичних подій, де факти минулого пояснюються політичною кон’юнктурою сьогодення та використовуються в стилі двомислення Джорджа Оруела. Ще кілька років тому Дивізію Нормандія Неман зображали героями та борцями з фашизмом, але вже зараз росіянам намагаються довести, що французи були посібниками Третього Рейху. Польща, яку саме Москва кинула в гітлерівську окупацію, за логікою Держдуми РФ, раптом також стала членом гітлерівської вісі", - підкреслила парламентарій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172774
 
   
 Топ коментарі
 
После поздравления на Новый Год, я не удивлюсь.
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А зеленских лидер европейской страны или нет, бо он уже лыжи навострил на парад 9го мая ?
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А зеленских лидер европейской страны или нет, бо он уже лыжи навострил на парад 9го мая ?
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После поздравления на Новый Год, я не удивлюсь.
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БиБи прювет передай!Огромный.Может удастся с помощью плешфюрера переизбраться.
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Ой не сыпь мне соль на рану с этими выборами.
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та им и так уже все кто не лень указывает..
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Он сказал, что надо типа подумать - джёт совета от Ермака и Богдана, которые у Мертвячука ещё должны проконсультироваться.
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9 мая покажет кто приедет на шабаш к кровавому сцарью и кто с них валютные шлюхи
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Путину не парад победы принимать, а парад частей инородцев "вафен-СС" или власовцев! Новоявленный хренов верховный правитель...
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Лидеры европейских стран - это вассалы Путина! Макрон и Меркель облизывают этого карлика гебешного и Итальяшки тоже и Австрия - это все продажные твари!!!
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Вот как?
Так мы больше в Европу не идем?
А куда тогда?
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В это время лидеры европейских стран с придыханием слушают Фриз и внимают каждому слову.
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Какао Боб
В это время лидеры европейских стран с придыханием слушают Фриз и внимают каждому слову.
30.01.2020 13:41 Ответить Мне нравится 1

Правильно критикуешь, лишнехромосомное, не надо её слушать, а надо ехать.
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Ти собі вже склеїв картонний танк на голову?
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Правильно, не надо слушать из офшора в 3000 Долларов США, а надо поздравлять с новым годом из офшора в 47 миллионов Долларов США.
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та то тебе глав зєбіл окропив святою водичкою Лідери європейських країн мають відмовитися від участі в політичному шоу 9 травня в Москві, - Фріз - Цензор.НЕТ 4565
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Политическое шоу российской власти 9 мая 2020г. это ничто иное, как пляски на костях погибших, надругательство над всеми теми, кто погиб защищая мир от фашизма. Страна агрессор и оккупант недостойна чтобы туда, ехать праздновать день победы.
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Заколебали паразитировать на смертях ! Уморили голодом ветеранов . А калек отправили подыхать на Соловки. Шоб не мозолили глаза трудовому народу )) - Я фигею с этих уродов ))
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самое интересное шо деды то ваивали и бабки шо нет? дискриминация, надо Клару Цеткин почитать и в суд подавать Лидеры европейских стран должны отказаться от участия в политическом шоу 9 мая в Москве, - Фриз - Цензор.НЕТ 1719
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Малоросс, а твои уЗеленские об этом заявили или пока не заявят ты будешь Х**** с новым годом и 9 мая поздравлять?
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Белоросс, у тебя спрошу - а не поздравить ли Владимира Владимировича со взятием Москвы ханом Гереем или Наполеоном?
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Информационный шум,чтобы не забывали люзеров.Далёкий от реальной политики.Поведение Порошенка в ПАСЕ привело к полному признанию прав Орды.
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Ну да, как это отказаться, а если Макрон очень хочет на танке "Срамота" покататься? Лідери європейських країн мають відмовитися від участі в політичному шоу 9 травня в Москві, - Фріз - Цензор.НЕТ 4614
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Приедут прикормленные.А какже без них?Кравчук довёл орду в прямом эфире до оторопи и исступления своим заявлением о встрече Сталина и Гитлера 17 октября 1939 года во Львове.Макарыч таки допёк умело пропагандонов орды.Нет у них на Макарыча контраргументов.Свинью в прямом эфире подложил,теперь никак не разгребут.
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Они были на стороне Украины, когда Украина защищалась и они видели силу, а когда они увидели, что Украина сама не защищается и слабость Украины увидели и избрание этих порошенков коррумпированных или клоунов, то они поняли, что Украина - это слабое государство, которое само себя не защищает! Когда Украина не готова воевать за свои земли, когда Украина ведет торговлю с врагом, и т.д. Это все показало европейцам, что почему тогда они должны помогать Украине в ущерб своим интересам национальным и терять деньги. Вот они и лебезят перед кремлевской крысой. А на Украину всем срать! Помпео недавно так и заявил, что им срать на Украину. У нас коррупция, мафия, олигархи и прочая гниль, которая не дает Украине стать сильной страной, которую будут уважать и которой будут помогать! Украина не довела революцию до конца и не победила всех этих мразей из мафии Ахметова и остальных олигархов мафиозных. Россия их спасла и Россия провела Украинцев сразу же причем ибо порох был кандидат Ахметова и Кремля. Порох поднял Медведчука и он с Ахметовым отжал пол экономики Украины под их мафию. лица меняются, а система осталась старая! Зеленского тоже окружают люди, которые сидели в администрации Януковича. Людей водят, как осла с морковкой при помощи СМИ и интернет СМИ. Мафия корнями врослась в Украину и контролирует власть и МВД и СБУ и Суды и все остальное. Все партии все СМИ и все под мафией! Украина захваченна полностью мафией настоящей, которая связана с русской мафией! Могилевичем, Солнцевскими и т.д. А там все связано с русскими олигархами и русской мафией, а те связаны с русской властью и ФСБ. Россия уже захватила все элиты Украины и только единственное стоит на пути России к поглощению Украины - это Украинский народ! Украинскому народу нужно уничтожить мафию, чтобы Украина стала по настоящему независимой и сильной страной! И я вижу только 2 варианта - это либо в Украине придет к власти по настоящему патриот к власти, который уничтожит мафию, либо в Украине будет введена высшая власть - это народ, то бишь народ который будет иметь инструмент реальный власти - это прямую демократию и народ будет иметь право голосовать онлайн и увольнять кого угодно, хоть министров, хоть президента, хоть депутатов, хоть любого чиновника, и также народ будет иметь право писать законы, как петиции сейчас пишут, только если петиция наберет голосов большинство народа, тогда она вступает в силу верховного закона! Чтобы народ не тратил время свое, а быстро смог менять власть, которая обманула например на выборах и ничего из обещанного не делает, а занимается потоками и мафиозными делами. Чтобы народ вычистил власть от мафии и чтобы народ мог иметь право суда, как в древней греции было, что собирался народ и они выносили приговор большинством! Чтобы проводился суд с доказательствами по инициации народа допустим над олигархами и мафиози и народ будет, как большой суд присяжных и будет голосовать за казнь или изгнание или оправдать и что наберет больше голосов, так и будет! Большинство народа всегда голосует справедливее, чем меньшинство и еще и коррумпированное. Таким образом - это будет государство, которое будет лучшее по демократии в мире! Прямая демократия подарит Украине новую счастливую и справедливую жизнь!
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французско- немецкие шлюхи не откажутся от монет рашистского сутенера и уважут приглашение...
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конечно откажутся, если Фриз станцует стриптиз...
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Как бы не относиться к дате 8 или 9 мая ( как поминанию погибших, или празднику победы) Руководителям стран участникам войны нужно быть со своим народом, а не в "гостях" Руководители стран "оси" пусть тоже дома отмечают , как победу над фашизмом.
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Поведение большей части европейских лидеров в отношении рашистов и их главупыря просто позорно. И нет сему никакого оправдания.
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...интересно будет посмотреть, как фрау на мавзолее, парад пабьеды принимать будет)))..
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