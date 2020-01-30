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 Події, Суспільство
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 У 2019 році поліція знешкодила 275 організованих злочинних угруповань, - Клименко

У 2019 році поліція знешкодила 275 організованих злочинних груп і притягнула до кримінальної відповідальності понад тисячу їхніх учасників.

Про це сказав голова Національної поліції України Ігор Клименко під час підсумкової наради щодо діяльності Нацполіції в 2019 році, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"В 2019 році поліція знешкодила 275 організованих (злочинних - ред.) груп, до кримінальної відповідальності притягнуто понад 1 тис. учасників цих угруповань, яким доведено вчинення 2,5 тис. злочинів. Водночас, за висновками експертів Всесвітнього економічного форуму, зробленого на підставі опитування керівників компаній, що працюють в Україні, наша держава посіла 81-ше місце зі 137 держав світу у рейтингу впливу організованої злочинності на бізнес. Тому, враховуючи такі загрози, минулого року підрозділам стратегічних розслідувань надано статус міжрегіонального територіального органу із конкретними завданнями", - сказав Ігор Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні розкриття вбивств і тяжких тілесних ушкоджень становить 93%, - Клименко

Він зазначив що серед завдань підрозділів - виявлення та припинення діяльності організованих злочинних груп, розривання спайок між організованою злочинністю та політикою, а також притягування до кримінальної відповідальності "злодіїв у законі".

"Як результат – тільки за останні два місяці працівники підрозділів стратегічних розслідувань затримали дев’ять так званих "злодіїв у законі" – переважно – громадян Грузії та Росії. Цих осіб в подальшому буде примусово видворено за межі нашої держави", - додав Ігор Клименко.

Нагадаємо, в Кіровоградській області правоохоронці затримали учасників злочинної групи, підозрюваних у вбивстві адвоката, яке відбулося в серпні 2019 року в Кропивницькому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172772
 
 
 Топ коментарі
 
какое отношение петя имеет к полиции ?
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кацапчик, вы постоянно палитесь на отличии украинского государственного устройства от вашего.
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А чому нема твого триколора?
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какое отношение петя имеет к полиции ?
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Чего вдруг на форуме, беги сразу жаловаться Админу, стукачек.
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кацапчик, вы постоянно палитесь на отличии украинского государственного устройства от вашего.
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ошиблась ты, старуха.

я не поклонник вашего государственного устройства.
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прикинь, я до сих пор не умею читать того, что не написано.
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а чого не заступника сігізмунда або заступника абдули, а саме заступника петі ?
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А чего ты за пэтю задницу на немецкий крест рвешь? Святой? Бог? Кумир? ...
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Админ и без моего стучания удаляет всякую кацапскую мразь, типа тебя.

Вон твоего клона уже забанили
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Не святой, не Бог, не кумир, а просто президент Украины. Не временно исполняющий обязанности президента тупой трусливый лживый малорос, который боагодаря пропаганде и тупости взгромоздился на чужое место, а именно Петр Алексеевич - Президент.
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Після виборів нової влади арештують ще 275 злочинних груп, а потім ще... Тобто усі сидітимуть В 2019 году полиция обезвредила 275 организованных преступных групп, - Клименко - Цензор.НЕТ 4754
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А когда будет обезврежена ОПГ Рюкзакова- Собакова ?
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А сколько создано ? И крышуется сабаковцами?🤔🤔🤔
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