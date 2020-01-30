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 Політика України
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Все про:Зеленський (4297) опитування (465)

 Президент Зеленський і уряд - головні рушії реформ, - соцопитування

Більшість українців назвали президента Володимира Зеленського головним рушієм реформ у країні, на другому місці - уряд Гончарука. Люди також впевнені, що позитивні зміни в країні, переважно, гальмують олігархи і чиновники.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, що були оприлюднені в середу, 29 січня.

В межах соцдослідження респондентам потрібно було відповісти на питання: "Рушій чи гальмо реформ?". І розділити на 2 категорії запропоновані варіанти. До кожної категорії дозволялося визначити не більше 5 варіантів.

У підсумку, 50,9% респондентів відповіли, що найбільше реформам в Україні перешкоджають олігархи, 43,1% назвали чиновників і 22,2% - парламентську фракцію "Європейська Солідарність".

Водночас, президента Володимира Зеленського як рушія вибрали 60,1% опитаних. 37% вважають таким уряд, а 29,7% - фракцію "Слуга народу" у Верховній Раді.

Дослідження проводилося 6-11 грудня 2019 року в усіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей, серед 2018 респондентів старше 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, 28 січня Верховний представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Жозеп Боррель і Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначили високий темп реформ в Україні, досягнутий урядом Гончарука за 5 місяців роботи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172771
 
 
 Топ коментарі
 
хто знаэ хоч один реальний результат ПРАЦІ "рехформ"...
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"Исследование проводилось 6-11 декабря 2019 года" - ???? Нафіга такі старі рейтинги?

За півтора місяці вони кардинально помінялись!
До речі, за лютий, після того, як розпочнуть розглядати закон про ринок землі - ще більше поміняється!
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А можливо "какая разніца" . Промисловість впала до 8%, безробіття--збільшилось, борги по заробітній платі --збільшились, виплатьа соціальних виплат--суттєво зменшено, ціни на продуктові товари--збільшуються, тариф на холодну воду --збільшено завуліровавши під плату за обслуговування лічильника будівлі, невиплата ПДВ--збільнилась. Суцільне порушення конституції,Законів України, рішення Конституційного суду зі сторони президента і його гопників, суцільний провал і приниження держави на міжнародному рівні. І БРЕХНЯ НА БРЕХНІ ,піар та шоу в усіх сферах життя.
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https://index.minfin.com.ua/markets/wares/foods/borzch.php

Тут всё и цены, и безработица.
Можете ещё график убывающего тренда пром. производства с 2012 посмотреть.

Но проблема не исчерпывается январем. Заблокировав возврат предприятиям нескольких миллиардов гривен в декабре 2018 г., фискалы перенесли это бремя на бюджет 2019 года. А ведь возврат задолженности предыдущего года в Бюджет-2019 не заложен.

https://vesti.ua/strana/319101-formalno-pravilno-a-po-suti-izdevatelstvo-pochemu-hfs-zablokirovala-vozvrat-nds-i-chto-za-etim-kroetsja

Не всё так просто,как вы вешаете тут.
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И где же хотя бы одна реформа? Неужели воровство земли хотят впарить нам за реформу?
Президент Зеленский и правительство - главные двигатели реформ, – соцопрос - Цензор.НЕТ 9504
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Да уж...
Чем ближе конец этого шапито...ТЕМ ЯРЧЕ СОЦ ОПРОСЫ)))
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Задвинули бы еще опрос...
Благадаря кому встает Солнце над Украиной...дуют ветра и текут реки!)))
Уверен ЗЕня был бы в ТОПе!!!)))))
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Какое и хитрожопое и замысловатое социологическое исследование Президент Зеленський і уряд - головні рушії реформ, - соцопитування - Цензор.НЕТ 8988
Чего не сделают за деньги социошлюхи, чтобы скрыть реальное отношение к марионетке олигархов - бубочке
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Если бы вы работали в центре Разумкова то помимо денег есть еще указания начальников какие и как опросы проводить и с каким результатом.
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ЗЕБИЛЫ НАЗОВИТЕ МНЕ ХОТЬ ОДНУ РЕАЛЬНУЮ РЕФОРМУ - НУ ТИПА КАК РАНЬШЕ - НОВОЙ УКРАИНСКОЙ АРМИИ - ПАТРУЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ - РЕФОРМЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ - ПЕНСИОННОЙ - МЕДИЦИНСКОЙ - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ - ПОЛУЧЕНИЯ БЕЗВИЗА - НАКОНЕЦ ТОМОС - НУ ХОТЬ ШО ТО ,РАВНОЕ ПО МАСШТАБАМ ,ПЕРЕЧИСЛЕННОМУ?
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Краина у смартфони Игрь Валерича!)))
Но эту реформу еще не допилили...китайский программист заболел вирусом...
Рехформа в апасности!)))
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Саме тому дефолту не уникнути. А далі холодильник перемагатиме телевізор.
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ЗАБЫЛ - САМАЯ,КОТОРАЯ МНЕ БОЛЬШЕ ВСЕХ НРАВИТЬСЯ - ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
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ну шо ти ноєш, соєвий.. вже ж казали, шо зелені продовжують найвеличніші у всесвіті реформи Петра.. какіх тєбє рєформ йєщо нє хфатаєт, ля?
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При всем уважении, как может Европейская Солидарность препятствовать реформам, если у СН большинство голосов?
Или люди перепутали наш парламент с акционерным обществом и считают, что у Европейской солидарности, есть блокирующий пакет акций?

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Интеллектуальный потенциал фракции ЕС, на порядок выше потенциала дебильного сброда под названием,,слуга урода,,и всех ее 73-х% придуркуватых выбАрцЭв!
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як самі себе не похвалять, то сидять як обісрані)))))))))))
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так блокирующий пакет обычно на уровне 25%
они, которые так ответили, вряд ли слышали о таких словах))))
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надеюсь такое понятие как "саботаж" вам известно, вовсе необязательно иметь для этого большинство в ВР
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Исследование проводилось 6-11 декабря 2019
В то время народ еще не знал СКОЛЬКО это Правительство выпишет себе левых премий из кармана украинцев. И опубликовали только сейчас, когда народ ЭТО Правительство уже готов порвать как тузик грелку.
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І ще ДО брифінгу рюкзакова та ЗЕ стосовно арешту "вбивць" П. Шеремета. Ну і, звичайно, ДО Оману... А зара тре швидко робити бубочку і його шайку-лєйку білими і пухнастими, бо рейтинг швидко просідає, а з бюджетом біда коїться
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- скажите реформы должен продвигать президент или олигархи?60% респондентов отвечает - конечно президент.
Во заголовках олигархосми - Президент главный двигатель реформ - так считает 60% опрошенных Президент Зеленський і уряд - головні рушії реформ, - соцопитування - Цензор.НЕТ 5828
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'центр розумкова' ясно...очередной ******* от зелеНых чмырей!
вас уже хейтят хуже рыгов!
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угу.. коли Пєтя в їх рейтингах перемагав на тогорічних виборах, то був самийсамий чєссний центр Президент Зеленський і уряд - головні рушії реформ, - соцопитування - Цензор.НЕТ 713
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Слухайте, ці ваші соцопитування в ВР і офісі преЗЕдента вже задовбали. Може вже нарешті проведете опитування серед українців?
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А зачем розумковцам расспрашивать украинцев им и зебилов с головой хватает..
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Президент Зеленский и правительство - главные тормоза развития Украины!
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22,2% - парламентскую фракцию "Европейская солидарность" мешает реформам Скомороха... У этих 22,2 двигатель заглох, кашляет, издает смрад и не хочет заводиться. Вроде как и тот "двигатель реформ". Там ситуация с "двигателем" та же: шумит, глючит, шипит, гнусает, кашляет и постоянно глохнет.
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НЕ ПИШИТЕ ЧУШЬ !!! ЛЮДИ В ОТЛИЧИИ ОТ ВАС НЕ ТАК ГЛУПЫ И НАИВНЫ !
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От якби текст ще жирним виділити, то б 100% було переконливо, а так ...
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Судя по ошибкам,сделанным тобой,твое утверждении спорно!
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100%
"твое утверждении" - тут или киргиз,или зебил..
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Не угадал! Порохобот,я!,,ИИ,,-от невнимательности,а там, проблемы с пунктуацией
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я знаю обе эти реформы. первая - Администрация президента переименована в Офис президента; вторая - Генеральная прокуратура переименована в Офис генерального прокурора.
всё.
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Уверен, ты сейчас назовеш три выдающиеся реформы поцыка шикаладного!
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у вас в Лахте стопицот методичек по ним написано. иди - читай.
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И как это сочетается с тем, что 51% считает, что новая власть за год не реализовала ни одной реформы?
Как может главный двигатель реформ не реализовать за год ни одной реформы?
Значит люди, когда отвечали, имели ввиду - в чьих обязанностях продвижение реформ, а не кто их двигает.
Манипулятивое вранье от придворных социологов.
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А це називається когнітивний дисонанс. Це вже просто епідемія шизофренії в нас якась.
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Да ладно.... Самые главные двигатели реформ - выпускник академии управления персоналом и сывочолый гетьман. Правда гетьман барыжил много с друзьями и булаву просрал, но двигатель...
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"Президент Зеленский и правительство - главные двигатели реформ" - В госбюджете на зарплаты реформаторов предусмотрено более 800 миллионов гривень. - интересно, как они эти 800 миллионов поделят.
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Пора снять лошадиные шоры с глаз своих и открыто признать, что вся вертикаль власти (за исключением дружеского ближнего окружения президента) прочно занята сплошными латентными, простите, порохоботами. Теми, кто и при славном Петре Алексеевиче неплохо себя чувствовал, много умничал, гнилорыбо рассуждал о «великом национальном прорыве». Правда на более низких социальных ступенях. Сейчас же - при Зеленском - они неожиданно для избирателей, получили повышения до глав фракций правящих коалиций, министров и заместителей министров, губернаторов и тд. Поэтому формально ничего не изменилось. Ни идеологически, ни организационно, ни фамильно)...
... Силовики и особенно прокуратура - тоже самое. Сплошь вчерашние с повышением. Нет ни малейших системных изменений и эффективных оперативных решений. Все вяло и никчемно по тем же коррупционерам как и при Порошенко. Вернее, вообще никак. Посадок, естественно, нет и быть не может. Ну не можешь же ты сажать перекрасившихся «своих»?
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то есть то что реформ никуя нет, заслуга бубочки и 95-го квартала?
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упс, ну всё, теперь порохлботы весь день на горшке просидят
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Плевать на порохоботов, но о каких именно реформах Зеко-Манды идет речь?
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судя по тому сколько зельцман отдал денег украинцев каломойше - то таки да, ишак двигатель реформ по уничтожению экономики Украины.
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"22,2% - парламентскую фракцию "Европейская солидарность", как препятствие реформам!
Восхитительно!
Правильно говорят, ума нет, считай, калека.
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порох даже новые коммунальные платежки испортил... ах..ах..ах!
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Но самое интересное, а где сторонники Зеленского и "Слуги народа" вообще увидели реформы? Во власти наблюдается очень интенсивное броуновское движение и ничего больше.
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ааааа. кошерные мыролюбные реформисты, версия 2.0
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Исследование проводилось 6-11 декабря 2019 года во всех регионах Украины Источник: https://censor.net.ua/n3172771
А что ж публикуете только сейчас, наперсточники?
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Рущії в жОПУ, або як сказав Яворівський - Путін вже в Києві і керує Україною!
Волонтери і бійці , що захищали Україну за гратами!
Апеляційний суд залишив музиканта і ветерана АТО Антоненка за ґратами
Президент Зеленський і уряд - головні рушії реформ, - соцопитування - Цензор.НЕТ 3455
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Зеленский постурил как подонок, где обещанные
Зеленским секретные доказательства ?
Зеленский брехло
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Хороши реформы, президент у мусоров
Шестерит,
Зимы не было, а отопление как в прошлом году,
Лохи хавают лобуду ...
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А, да , готовится введение визового сбора,
Правда зеленский тут не при чём,
Но тоже достижение ...
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Підсумок опитування, це невтішний діагноз дебільності або, як на ваш смак, деградації українського суспільства, тому нічого дивного в цьому немає, як і цифра 73% на минулих виборах. І як казав політичний хамелеон Кравчук- маємо, що маємо.
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Так звані соціологи не принижуйтесь так низько ! Вам просто перестануть вірити .
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И это правда.
Турбореформаторы работают не покладая рук на разворот на 180градусов и уничтожение Украины.
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