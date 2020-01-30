 Президент Зеленський і уряд - головні рушії реформ, - соцопитування

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, що були оприлюднені в середу, 29 січня.

В межах соцдослідження респондентам потрібно було відповісти на питання: "Рушій чи гальмо реформ?". І розділити на 2 категорії запропоновані варіанти. До кожної категорії дозволялося визначити не більше 5 варіантів.

У підсумку, 50,9% респондентів відповіли, що найбільше реформам в Україні перешкоджають олігархи, 43,1% назвали чиновників і 22,2% - парламентську фракцію "Європейська Солідарність".

Водночас, президента Володимира Зеленського як рушія вибрали 60,1% опитаних. 37% вважають таким уряд, а 29,7% - фракцію "Слуга народу" у Верховній Раді.

Дослідження проводилося 6-11 грудня 2019 року в усіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей, серед 2018 респондентів старше 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, 28 січня Верховний представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Жозеп Боррель і Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначили високий темп реформ в Україні, досягнутий урядом Гончарука за 5 місяців роботи.