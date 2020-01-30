 Президент Зеленський і уряд - головні рушії реформ, - соцопитування

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, що були оприлюднені в середу, 29 січня.
В межах соцдослідження респондентам потрібно було відповісти на питання: "Рушій чи гальмо реформ?". І розділити на 2 категорії запропоновані варіанти. До кожної категорії дозволялося визначити не більше 5 варіантів.
У підсумку, 50,9% респондентів відповіли, що найбільше реформам в Україні перешкоджають олігархи, 43,1% назвали чиновників і 22,2% - парламентську фракцію "Європейська Солідарність".
Водночас, президента Володимира Зеленського як рушія вибрали 60,1% опитаних. 37% вважають таким уряд, а 29,7% - фракцію "Слуга народу" у Верховній Раді.
Дослідження проводилося 6-11 грудня 2019 року в усіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей, серед 2018 респондентів старше 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, 28 січня Верховний представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Жозеп Боррель і Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначили високий темп реформ в Україні, досягнутий урядом Гончарука за 5 місяців роботи.
За півтора місяці вони кардинально помінялись!
До речі, за лютий, після того, як розпочнуть розглядати закон про ринок землі - ще більше поміняється!
Тут всё и цены, и безработица.
Можете ещё график убывающего тренда пром. производства с 2012 посмотреть.
Но проблема не исчерпывается январем. Заблокировав возврат предприятиям нескольких миллиардов гривен в декабре 2018 г., фискалы перенесли это бремя на бюджет 2019 года. А ведь возврат задолженности предыдущего года в Бюджет-2019 не заложен.
https://vesti.ua/strana/319101-formalno-pravilno-a-po-suti-izdevatelstvo-pochemu-hfs-zablokirovala-vozvrat-nds-i-chto-za-etim-kroetsja
Не всё так просто,как вы вешаете тут.
Чем ближе конец этого шапито...ТЕМ ЯРЧЕ СОЦ ОПРОСЫ)))
Благадаря кому встает Солнце над Украиной...дуют ветра и текут реки!)))
Уверен ЗЕня был бы в ТОПе!!!)))))
Чего не сделают за деньги социошлюхи, чтобы скрыть реальное отношение к марионетке олигархов - бубочке
Но эту реформу еще не допилили...китайский программист заболел вирусом...
Рехформа в апасности!)))
...
Или люди перепутали наш парламент с акционерным обществом и считают, что у Европейской солидарности, есть блокирующий пакет акций?
они, которые так ответили, вряд ли слышали о таких словах))))
В то время народ еще не знал СКОЛЬКО это Правительство выпишет себе левых премий из кармана украинцев. И опубликовали только сейчас, когда народ ЭТО Правительство уже готов порвать как тузик грелку.
Во заголовках олигархосми - Президент главный двигатель реформ - так считает 60% опрошенных
вас уже хейтят хуже рыгов!
"твое утверждении" - тут или киргиз,или зебил..
всё.
Как может главный двигатель реформ не реализовать за год ни одной реформы?
Значит люди, когда отвечали, имели ввиду - в чьих обязанностях продвижение реформ, а не кто их двигает.
Манипулятивое вранье от придворных социологов.
... Силовики и особенно прокуратура - тоже самое. Сплошь вчерашние с повышением. Нет ни малейших системных изменений и эффективных оперативных решений. Все вяло и никчемно по тем же коррупционерам как и при Порошенко. Вернее, вообще никак. Посадок, естественно, нет и быть не может. Ну не можешь же ты сажать перекрасившихся «своих»?
Восхитительно!
Правильно говорят, ума нет, считай, калека.
А что ж публикуете только сейчас, наперсточники?
Волонтери і бійці , що захищали Україну за гратами!
Апеляційний суд залишив музиканта і ветерана АТО Антоненка за ґратами
Зеленским секретные доказательства ?
Зеленский брехло
Шестерит,
Зимы не было, а отопление как в прошлом году,
Лохи хавают лобуду ...
Правда зеленский тут не при чём,
Но тоже достижение ...
Турбореформаторы работают не покладая рук на разворот на 180градусов и уничтожение Украины.