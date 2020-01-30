 На сьогодні розкриття вбивств і тяжких тілесних ушкоджень становить 93%, - Клименко

Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко під час підсумкової наради про результати діяльності органів поліції в 2019 році, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"На сьогодні розкриття вбивств і тяжких тілесних ушкоджень становить 93%", - сказав Клименко.
Клименко навів як приклад затримання злочинної групи кілерів, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва.
"Злочинців викрили у скоєнні ще двох замовних убивств", - додав він.
Нагадаємо, поліцейські підозрюють у вбивстві столичного підприємця в січні 2014 року чоловіка, якого вже затримували в складі злочинної організації за підозрою в скоєнні резонансних убивств. Іншого учасника цієї банди підозрюють у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої.
"Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила."
Главное ведь "раскрыть", а кого посадят, это уже другой вопрос.
Или это уже никакой роли не играет?
Залишають люфт для росту сем-восем
Кстати, а до суда тоже 93 % уголовных производств этой категории доходит?
Ото буде 100%... і навіть вище - можна ж за одне вбивство вконтрапупити багато підозрюваних. Зізнаються усі, а серед них вже мабуть і справжній вбивця буде.
Кстати, как она там поживает? Комиссия ничего не нашла?