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 Події, Суспільство
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Все про:Нацполіція (8903) Правоохоронні органи (706) вбивство (2045) Клименко Ігор (16)

 На сьогодні розкриття вбивств і тяжких тілесних ушкоджень становить 93%, - Клименко

На сьогодні розкриття вбивств і тяжких тілесних ушкоджень в Україні становить понад 90%.

Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко під час підсумкової наради про результати діяльності органів поліції в 2019 році, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"На сьогодні розкриття вбивств і тяжких тілесних ушкоджень становить 93%", - сказав Клименко.

Клименко навів як приклад затримання злочинної групи кілерів, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої і замаху на життя Адама Осмаєва.

"Злочинців викрили у скоєнні ще двох замовних убивств", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рівень довіри українців до поліції становить близько 48% - Клименко

Нагадаємо, поліцейські підозрюють у вбивстві столичного підприємця в січні 2014 року чоловіка, якого вже затримували в складі злочинної організації за підозрою в скоєнні резонансних убивств. Іншого учасника цієї банди підозрюють у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172768
 
 
 Топ коментарі
 
Ай немагу...Цензор ти знушаєшся? Все кажуть в цієї ОПГ під назвою МВС це є на 90 % банальна брехня..Хоча коменти цікаво читати))) Понеслась...
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А как обстоят дела с профилактикой заказных убийств ?
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Если бы он сказал 73% я бы поверил На сегодняшний день раскрытие убийств и тяжких телесных повреждений составляет 93%, - Клименко - Цензор.НЕТ 1202
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А как обстоят дела с профилактикой заказных убийств ?
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управа полностью контроліруйєт етот сєктор. Как і дурь, блідєй, рабов, казіно та ринок оружія
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Круто,даже круче чем при совковых ментах...И пятилетку в три года... На сьогодні розкриття вбивств і тяжких тілесних ушкоджень становить 93%, - Клименко - Цензор.НЕТ 5717
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Бурштинову махфію вже подолали чи поділили під себе?
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Ай немагу...Цензор ти знушаєшся? Все кажуть в цієї ОПГ під назвою МВС це є на 90 % банальна брехня..Хоча коменти цікаво читати))) Понеслась...
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Раскрыть, это не значит повесить на первого встречного!
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ето і значіт - іначє цифри помєняюца мєстамі
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оно оставіло мєсто для роста показатєля - в слєдующєм году - 94%. Прийдешнім главполюцаям прідьоца пєрєшагнуть 100% барьйєр - 101%, 102%...
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В качестве примера раскрытия привел задержание. Это так по-ментовски и позволяет без особых проблем устроить и 100% статистику.
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по дєлу мона задєржать хоть всєх волонтьоров і вєтєранов - і попасть к Гінєсу с рєзультатом в 100500%
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Тобто при рехвормі МВС пан Аваков свого часу збрехав, що в МВС не буде (і нині вже немає) ще совдепівських "показників розкривання злочинів"?
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Та йому вірити, себе не поважати. Він підпорядкував собі усю систему . Такий собі керований хаос
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псіхолухі совєтуют нє баяцца шо рібьонок начал врать - ето прізнак взрослєнія - моск достаточно високо організован шоп врать
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Вот ждала этого момента, когда на научном уровне начнут оправдывать ложь .
"Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила."
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Конечно.
Главное ведь "раскрыть", а кого посадят, это уже другой вопрос.
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Ну если провести параллель с убийством Шеремета, то возникает вопрос: а убийцы, которых обвинили, осудили и посадили, они точно убийцы?
Или это уже никакой роли не играет?
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Он хотел сказать, что назначение виновных резко возросло.
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это точно ... оставшиеся 7% это Гонгадзе ,Шеремет......
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Не, убийство Шеремета они точно считают раскрытым На сьогодні розкриття вбивств і тяжких тілесних ушкоджень становить 93%, - Клименко - Цензор.НЕТ 151 , т.е. в числе 93 %...
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Вони не вносять в ЕРДР 80 % заяв про злочин..через суди приходиться вимагати...Клименко не ганьбися. Пока МВС керує сабаков там нічого не зміниться. З "реХформи" маємо тільки нову форму, дебілв в патрульної полюції, розбіті приуси і поглиблення корупції. Тобі і твому господарю сабакову, міністру потрібна корумповану установа а не порядні поліцейськи.
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хдє-то так сем-восем, но не двеннацат (С)
Залишають люфт для росту сем-восем
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На сьогодні розкриття вбивств і тяжких тілесних ушкоджень становить 93%, - Клименко - Цензор.НЕТ 1834Полицай обкурился ...бу га га га...шо оно блеет..
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Може він мав на увазі не "поліція розкрила", а "поліцію накрило"?
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от это сказочник. даже 20 лет назад, когда в ментовке и прокуратуре работали настоящие профи, а не дети богатых жлобов и решалы на лексусах, больше 50 % никогда небыло
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А сколько составляют отпуски без наказания или с символическими наказаниями уже найденных? Тоже 93% ?
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Это среди тех, что регистрируют?
Кстати, а до суда тоже 93 % уголовных производств этой категории доходит? На сьогодні розкриття вбивств і тяжких тілесних ушкоджень становить 93%, - Клименко - Цензор.НЕТ 7125
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Секрет раскрываемости наверное в том, что дела заводят тогда, когда уже назначены виновные и нашаманены доказательства.
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отих 7% тримають шоп подчєркнуть рєальнойє совєршєнство полюції - хватило комусь притомності і їх не причепити до состава паравозіком
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уважаемый Клименко, вы бывший военный, кому нужна эта статистика, украинцам нужна статистика которая отображает работу полиции, а это значит что нужно работать так чтобы свести убийства как вид преступления до минимума, и основной их вид должен быть по неосторожности. Все остальное это блеф.
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Акцепт!!! тільки ж тоді вони для харошей статістікі перестануть учітивать убійства. Пєрєвєдут в ранг тєлєсних поврєждєній шо прівєлі к смєрті та нєсчасних случаєв
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Ну, да. Убийство Шеремета уже раскрыли ((
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Справа Шеремета теж входить у ці 93%? тоді могли б і 120% поставити.
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Да? И кто же убил Сашко Музычко? А кто Шеремета ? Кто Срябина? Кто Черновола?
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Ще можна знову ввести принцип "признание - царица доказательств". А також (бо смертну кару повертати то занадто) відродити посадки "без права переписки/свиданий".
Ото буде 100%... і навіть вище - можна ж за одне вбивство вконтрапупити багато підозрюваних. Зізнаються усі, а серед них вже мабуть і справжній вбивця буде.
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И это ты говоришь после скандала во Львове, когда начальница давала распоряжения "не принимать" заявления?
Кстати, как она там поживает? Комиссия ничего не нашла?
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Та да!Прям полиция будущего!Предотвращает преступление,отсылая мента в будущее на момент,когда оно только планируется.Только заговорил с подельниками о планах на кухне,а тут мент такой,из неоткуда... хоп приплыли ребята.Шо планируем?На сьогодні розкриття вбивств і тяжких тілесних ушкоджень становить 93%, - Клименко - Цензор.НЕТ 3183
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Шеремета 3 года назад замочили? Пришли к Рафику Шустеру на передачу и сразу все раскрыли!
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