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Все про:Волинець (33) рейтинг (300) ринок землі (87)

 Закони про ринок землі, праці і скасування адвокатської монополії обвалять рейтинг Зеленського, - нардеп від "Батьківщини" Волинець

Депутат Верховної Ради Михайло Волинець (Батьківщина) вважає, що ухвалення законів про ринок землі, нового Трудового кодексу і закону про скасування адвокатської монополії, як це пропонує влада, обвалить рейтинг президента Володимира Зеленського.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Прийшли до влади з певними обіцянками, зокрема побороти бідність і дбати про покращення життя українців, а роблять зовсім нелогічні речі. Я думаю, що станеться обвал рейтингів вже не тільки виконавчої влади та парламенту, а й самого президента Зеленського", — вважає Волинець.

Він зазначив, що в нинішньому вигляді всі ці законопроєкти обмежують права громадян, а на окремих законах влада маніпулює.

"Вони заявляють, що хочуть ліквідувати тіньову зайнятість, але насправді будуть втрачені робочі місця, хоча вони кажуть, що збільшать робочі місця на 1 млн. Але це неправда, брехня і маніпуляція", — зазначив Волинець.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Ілля Ківа ("Опозиційна платформа - За життя") упевнений, що за допомогою прийняття законів про ринок землі, нового Трудового кодексу та скасування адвокатської монополії, влада хоче відібрати у громадян останнє, що у них залишилося - землю, трудові права і право на захист.

Тим часом, депутат Ради Скороход допускає підкуп нардепів при голосуванні за закон про скасування адвокатської монополії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172767
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский заменит мудаков на еще больших мудаков? А не пора ли самому сваливать? Январь 30, 2020Без рубрикиКомментарии
Законы о рынке земли, труде и отмене адвокатской монополии обвалят рейтинг Зеленского, - нардеп от "Батькивщины" Волынец - Цензор.НЕТ 2061В последнее время ходит много слухов о грядущих отставках и перестановках в ближайшем окружении Зеленкого. Поскольку он, по-видимому, осознает, что его деятельность в последние месяцы является сплошной чередой провалов по всем направлениям…
Вот и политолог Юрий Романенко дал свежий прогноз на эту тему:
- Зеленский в ближайшее время начнет кадровую бойню
При этом обратите внимание на такую деталь: почти все предсказатели пророчат, что Зеленский заменит на посту главы ОП Богдана на Ермака.
Да, Богдана давно надо было гнать поганой метлой, поскольку это отпетый негодяй:
- Подлый Богдан помог посадить Тимошенко и выиграть России суд против Украины - BIHUS.info. Видео
- «Богдан очень опасен» - в Европарламенте предупредили Зеленского
- Баканов: Богдан стоит на вершине коррупционной пирамиды в судебной системе. Аудио
Но тут ведь вот какая штука. Ермак наверняка еще хуже Богдана.
Потому что Ермак, в отличие от Богдана, откровенно работает на Путина.
В этом уверены многие эксперты и политики:
- Советник Зеленского работает на Кремль - Пионтковский привел доказательства предательства Ермака
- Президент Зеленский - дурак, а его помощник Ермак работает на Путина, - экс-министр. Видео
- Совещание у Гончарука «писала» Маркарова по заказу Ермака - источник
Кстати, одним из недавних мощных провалов Зеленского стала его тайная поездка в Оман, где его как раз сопровождал Ермак.
Причем, тогда тоже засветился «российский след»:
- Зачем Зеленский тайно летал в Оман и при чем здесь Москва - мнение
- Или воздушное пространство было ограничено только для Зеленского, или Ермак врет: данные радаров
Однако после того, как журналисты выявили ту поездку Зеленского в Оман, он принялся откровенно врать на сей счет, пытаясь выдать частный визит за официальный. Возможно, послушался советов того же Ермака.
И этот факт - вранье Зеленского насчет Омана - известен абсолютно всем. Как в Украине, так и за рубежом.
Только за один данный позорный случай Зеленский обязан подать в отставку! Не так ли?
Но ведь он натворил еще кучу разного:
- СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО на 10.01.20
Так что, на мой взгляд, Зеленскому пора уже извиниться перед украинцами и свалить в отставку. Поскольку, мало ли, народ и сам его отправит куда подальше - причем, абсолютно заслуженно…
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Це вже в минулому.Зараз всі гнилі депутати вперше потрапили в Раду через "слугу народу".
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Рейтинг Зеленского по данным "опросов" его кореша Разумкова стабильный. Падает только рейтинг оманского ишака. Законы о рынке земли, труде и отмене адвокатской монополии обвалят рейтинг Зеленского, - нардеп от "Батькивщины" Волынец - Цензор.НЕТ 7253
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так зеленскому все равно..он на 5 лет всего лишь Законы о рынке земли, труде и отмене адвокатской монополии обвалят рейтинг Зеленского, - нардеп от "Батькивщины" Волынец - Цензор.НЕТ 9055
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индюк федорович тоже думал, что на 5 лет пока в суп ростов не попал Законы о рынке земли, труде и отмене адвокатской монополии обвалят рейтинг Зеленского, - нардеп от "Батькивщины" Волынец - Цензор.НЕТ 9916
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Зеленський виконує розпорядження тіньової світової влади, так само, як це робили всі попередні президенти. Янукович вирішив, що він самостійна фігура, перестав виконувати накази з верху, за що і поплатився - йому влаштували майдан. Зе не відхиляється від заданого курсу, з усіх сил старається перетворити життя українців на рай.
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Ахаха... Свята Моника!! Але,все ж таки... Що за свiтова тiньова влада? Масоны, жиди чи рептилоїди?)))
Це ж вiрити як потрiбно?

Нажаль мiй попереднiй комент выдалили...
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сороси, ротшильди - це ті, що на слуху, про їхню націон. самі здогадайтесь
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Борьба за рейтинг у Зелемойского и ЮВТ это - всё!!!
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Рейтинг Зеленского по данным "опросов" его кореша Разумкова стабильный. Падает только рейтинг оманского ишака.
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Батьківщина- розсадник мразоти. Всі гнилі депутати вперше потрапляли у раду через юлю.
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Це вже в минулому.Зараз всі гнилі депутати вперше потрапили в Раду через "слугу народу".
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Это правда . Зеля под своим именем , завёл в парламент откровенных ублюдков , сепаров и коллаборантов . Фактически это тот же мудачуковский заЖОП .. Вот что пишет в фб ,гнида из "слуг "- Брагар , который наехал на девушек волонтёров ,, - До самого Закону України «Про функціонування української мови як державної» я ставлюсь різко негативно "....... Закони про ринок землі, праці і скасування адвокатської монополії обвалять рейтинг Зеленського, - нардеп від "Батьківщини" Волинець - Цензор.НЕТ 839 .. .https://www.facebook.com/yvbragar/posts/
Ну вот как тут бл.... не материться .? Закон ему не такой , видите ли - не такой , слишком дискриминацийный ....Русьгий языг видите ли , дискриминирует .
Кому , какой стране служит это дерьмо , если говорит такое , да ещё и украинской мовой . ??
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А как ты Максим относишься до Риднои мовы?Она у тебя какая? На какой пишешь?
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Родная та , название которой происходит от страны проживания . Русьгий изыг исключительно бытовой , и то не всегда ,, всё же вырос в русскоязычной среде . Привычка ,, будь она не ладна .. Да и писать на нём удобней , по причине отсутствия на ноутбуке украинского алфавита . Когда печатаю на украинской раскладке быстро , делаю ошибки , а это отвлекает ..
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Об отмене монополии адвокатов только увеличит...А обвалит украинофобская политика,и ваших поэтому не выбирают.
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Зеленский заменит мудаков на еще больших мудаков? А не пора ли самому сваливать? Январь 30, 2020Без рубрикиКомментарии
Законы о рынке земли, труде и отмене адвокатской монополии обвалят рейтинг Зеленского, - нардеп от "Батькивщины" Волынец - Цензор.НЕТ 2061В последнее время ходит много слухов о грядущих отставках и перестановках в ближайшем окружении Зеленкого. Поскольку он, по-видимому, осознает, что его деятельность в последние месяцы является сплошной чередой провалов по всем направлениям…
Вот и политолог Юрий Романенко дал свежий прогноз на эту тему:
- Зеленский в ближайшее время начнет кадровую бойню
При этом обратите внимание на такую деталь: почти все предсказатели пророчат, что Зеленский заменит на посту главы ОП Богдана на Ермака.
Да, Богдана давно надо было гнать поганой метлой, поскольку это отпетый негодяй:
- Подлый Богдан помог посадить Тимошенко и выиграть России суд против Украины - BIHUS.info. Видео
- «Богдан очень опасен» - в Европарламенте предупредили Зеленского
- Баканов: Богдан стоит на вершине коррупционной пирамиды в судебной системе. Аудио
Но тут ведь вот какая штука. Ермак наверняка еще хуже Богдана.
Потому что Ермак, в отличие от Богдана, откровенно работает на Путина.
В этом уверены многие эксперты и политики:
- Советник Зеленского работает на Кремль - Пионтковский привел доказательства предательства Ермака
- Президент Зеленский - дурак, а его помощник Ермак работает на Путина, - экс-министр. Видео
- Совещание у Гончарука «писала» Маркарова по заказу Ермака - источник
Кстати, одним из недавних мощных провалов Зеленского стала его тайная поездка в Оман, где его как раз сопровождал Ермак.
Причем, тогда тоже засветился «российский след»:
- Зачем Зеленский тайно летал в Оман и при чем здесь Москва - мнение
- Или воздушное пространство было ограничено только для Зеленского, или Ермак врет: данные радаров
Однако после того, как журналисты выявили ту поездку Зеленского в Оман, он принялся откровенно врать на сей счет, пытаясь выдать частный визит за официальный. Возможно, послушался советов того же Ермака.
И этот факт - вранье Зеленского насчет Омана - известен абсолютно всем. Как в Украине, так и за рубежом.
Только за один данный позорный случай Зеленский обязан подать в отставку! Не так ли?
Но ведь он натворил еще кучу разного:
- СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО на 10.01.20
Так что, на мой взгляд, Зеленскому пора уже извиниться перед украинцами и свалить в отставку. Поскольку, мало ли, народ и сам его отправит куда подальше - причем, абсолютно заслуженно…
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Стоит посмотреть по статье и "список Порошенко", сравнив "зрады" со "списком Зелемойского", и как Экономический пророк агитировал против Порошенко и какая "зрада" была у Порошенко.
На 90% нельзя верить экономическому пророку, потому он манипуляции и разбавляет фактами, чтобы его пророчества выглядели правдоподобно...
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От смены вывески и перестановки кроватей в бордели суть заведения не меняется если тот был ПИ и этот ПИ то о чем можно спорить

Власть ведет войну против собственного народа на уничтожение до последнего человека используя внешний и внутренний фактор
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И чем был "тот" ПИ? Если откинуть то, что "этот" ПИ рассказывал про "того" ПИ, останется что-нибудь против "того" ПИ?
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(Об этом заявил проживающий в США аналитик Андрей Пионтковский, сообщает сегодня Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.)======

==== Не цитируйте кацапов, даже бывших .... Пионтковский, на мой взгляд, мутненькая личность со своим интересом Закони про ринок землі, праці і скасування адвокатської монополії обвалять рейтинг Зеленського, - нардеп від "Батьківщини" Волинець - Цензор.НЕТ 7108
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Скажу больше - что рейтинг поддержки Зеленского сейчас это не равно что за него готовы проголосовать. Рейтинг голосов за Зеленского падает и думаю если б выборы были через месяц то гдето 15% за него отдали голос.
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Много разочаровавшихся готовых или не пойти или просто за другое. В такой ситуации качественная реклама-агитация может как новое чтото вытянуть так и старых политиков подтянуть.Но кстати реклама за Зеленского с такими же ресурсами не даст такой же результат как за других.
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Надо не зацикливаться на тех кто уже был и ничем себя не показал, кого раскручивают зомбоящиками и другими технологиями. Надо выбирать тех, на кого есть надежда, даже если через мошеннические опросы им предрекают непроходняк.
Нельзя, фактически голосуя против себя и интересов народа, всякому дерьму отдавать голоса во вред тем на кого есть надежда. Голосование это не только право, но и ответственность перед другими, которые ответственно подходят к голосованию.
Поэтом если кто четко не знает за кого голосовать, лучше уж испортить бюллетень вычеркнув всех. Второй вариант похуже, это вообще не идти на выборы.
Испортить таким образом бюллетень это достойная альтернатива пункту - не поддерживаю никого (который ранее присутствовал в бюллетене), так как количество испорченных бюллетеней документируется.
Такое "голосование" может пойти на пользу. Если так сделают 50% избирателей, то выборы будут вынуждены отменить, не по закону, а по скандалу. И назначат новые выборы.
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муха зезе не опікується рейтингом, тому що головною метою його президентства є суцільний дерибан країни на користь бородаьої бабусі та зміна зовнішнього курсу на мишебратський лаптєстан.
А далі вже не рейтінг буже вирішувати долю України, а, нажаль, свинособаче *****.
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... Бил правдою мой зодчій вдохновлен.
Дрєвнэй мєня лішь вєчниє прєданья
І с вєчностью прєбуду на равнє.
ВХОДЯЩІЄ, ОСТАВЬТЄ УПОВАНЬЯ!
Його виборець не помытить цоього, бо їм по Г+Г того не скажуть!
Ці 45% відриваються від котиків у фісбуку та рецептів жрачки за 3 тижні до виборів, ошаліло оглядаються навколо за кого б кинути бамажку в урну, вирішують під впливом випадкової емоції, а потім на 5 орків повертаються до котиків та рецептів жрачки.
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Как у нас говорили - Колбасу возле прилавка дольше рассматривают, чем избирательный бюллетень...
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Йулина тысяча его сильно в свое время подняла, да ахметовская прокладка?
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Нафіга ви нам тут придурка сабаковського Ківу цитуєте?
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"Как сообщали Українські Новини, депутат Илья Кива ("Оппозиционная платформа - За життя") уверен, что посредством принятия законов о рынке земли, нового Трудового кодекса и отмены адвокатской монополии, власть хочет отобрать у граждан последнее, что у них осталось - землю, трудовые права и право на защиту"
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Мнение шахтёра о земле и труде нам давно известно. Учтём в следующий раз Закони про ринок землі, праці і скасування адвокатської монополії обвалять рейтинг Зеленського, - нардеп від "Батьківщини" Волинець - Цензор.НЕТ 5552
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Оппозиционным партиям уже сейчас необходимо заявить на весь мир (лучше еще до голосования, но можно и сразу после голосования), что украинцы считают продажу земли преступлением против народа и если зеленая плесень примет такой закон, то чтобы никто не спешил покупать землю. Так как скоро вся земля будет возвращена государству без компенсации покупателям. Слуги хотят продать имущество хозяина (народа) без разрешения хозяина. Будут наказаны и продавцы и покупатели краденного. И пусть тогда не воют, что у них забирают неприкосновенную частную собственность.
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Ліквідація будь-якої монополії є позитивом, оскільки монополія є гальмом розвитку нашої країни.
Ліквідація ж адвокатської монополії, введеної в Україні в жовтні 2017 року, лише розширить можливості громадян нашої держави у виборі правової допомоги.
Коли на захист адвокатської монополії стають такі маргінали як Ківа та Волинець, які "так близько до права України як земляни до Марса", то стає зромілим, це стара система та її представники хапаються за будь-кого, щоб продовжити паразитувати на проблемах українців.
ДУЖЕ ДОБРЕ, ЩО НАШ ПРЕЗИДЕНТ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СПОВІДУЄ ФІЛОСОФІЮ ЛІКВІДАЦІЇ МОНОПОЛІЙ У ВСІХ СФЕРАХ НАШОГО ЖИТТЯ. !!! ЦЕ НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА, ЯКУ НАША КРАЇНА ЧЕКАЛА ДОВГІ ДЕСЯТИЛІТТЯ !!!
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Когда в пик своей популярности на Украине осенью 2017 саакашвили заикнулся за распродажу украинской земли - я написал, что саакашвили от ныне политический труп. Саакашвилесосы меня чуть не сожрали, но я оказался прав. Попытка распродажи украинской земли не просто обвалит рейтиг зе, а зделает из него политический труп.
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ви про рейтинги,чи про те,що країна 28 років мичить,а караван цивілізованих країн вже давно попереду.скільки можна слухати мантри політиків,які наживалися на країні,бо все і так безкоштовно мають?
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Пока у власти высокие рейтинги она болт клала на народ. А в остольном я с тобой, Наталка, соратник.
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Во-о-о сравнил, Кивасик: "отмена маратория на продажу земли и (!!!) ... отмена адвокатской монополии"... Капец, "однопорядковые вещи"! Первое - "ни зя"! Второе - зя ! зя! зя! Сволочи - верхушка адвокатская, и тут "побегали"... Приравняли отмену своего "корыта" с отменой монополии на продажу земли!
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Нічого не обвалить, бо для 73% (чи зараз вже 45%?) - "какая разніца"
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В своё время земельный вопрос обвалил рейтинг Чаушеску... Так обвалил!
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Сильно не перживайте ! ИЗ 73% зедебилов всегда найдется довольные политикой ЗЕЛИ!
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про адвокатскую монополию точно не обвалит. многие юристы не имеют свидетельств.
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Оппозиционным партиям уже сейчас необходимо заявить на весь мир (лучше еще до голосования, но можно и сразу после голосования), что украинцы считают продажу земли, по любому закону (тем более без референдума) преступлением против народа и если зеленая плесень примет такой закон, то чтобы никто не спешил покупать землю. Так как скоро вся земля будет возвращена государству без компенсации покупателям. Слуги хотят продать имущество хозяина (народа) без разрешения хозяина. Будут наказаны и продавцы и покупатели краденного. И пусть тогда не воют, что у них забирают неприкосновенную частную собственность.
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И еще. Но конечно следует всеми силами не допустить и принятия закона о продаже земли.
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звичайно.ви ж,я так розумію,трудитесь на ній до поту.може хватить мантру повторювати?
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Ви абсолютно неправильно розумієте прості речі, які знають всі, чи прикидаєтесь.
Українська земля по конституції це власність всього народу. І кожен нормальний українець має захищати народну власність, а не сидіти по принципу "Моя хата зкраю".
І земля це не тільки кукурузне поле, але й територія. 73% всієї території країни це земля сільгосппризначення. Вам це про щось говорить?
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Волынец ето такая личность мерзская что нельзя никак от корыта оторвать,а что ты зделал что так говориш,а ровным счетом нечего,а от корыта оторвать нельзя.
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Если отталкиваться от здравого смысла, то ни Януковича, ни Зеленского и близко не должны были избрать (один ворюга-гопник, второй клоун-членограй). Однако ж избрали. Тем более, ну каким боком зацепит большинство рядовых лохмандеев, например, отмена адвокатской монополии? Бред! Земля и труд - другое дело, но там важен будет конечный результат. Если у лохмандея житуха станет проще и сытнее, то он забьёт болт и на землю, и на труд.
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і кругом приплітають адвокатську монополію...
дехто напевне непогано з цього харчується, раз так сьози лиють.
тут і юліки і зажо-пинці...
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дивіться,щоб ваші спонсори не обвалились.десятками років наживаються
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Иногда кое кто из зеботов пишет, что надо уважать Зеленского, ведь он же президент. А этот хитрый, брехливый и подлый, уважает нас (народ), которому он обещал прямое народное управление через референдумы? А сам "слуга" подло хочет запустить разворовывание собственности своего хозяина народа - земли, притом без всякого референдума. Никак не заслуживает, чтобы люди к нему относились уважительно.
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Волынец слишком хорошего мнения о народонаселении Неньки. Печально, но факт!
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Полный бред, как раз все наоборот, внедрение нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии как раз многие поддерживают. Следовательно рейтинг партий кто проголосует за эти законопроекты только вырастет. А эта сволочь из Батькивщины Волынец явно выступает за сохранение коррупции в адвокатском направлении и не только, ведь за получение адвокатского свидетельства нужно платить круглую сумму, иначе не сдашь. Батькивщина эта самая коррумпированная партия, они просто так не голосуют, только за бабло, примером есть этот коррупционер Волынец.
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Коломой вове дол охренительную лопату) Тот уже пол года копает, все надеется что коломой ему и лестницу в яму опустит)ну ну)
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