 Закони про ринок землі, праці і скасування адвокатської монополії обвалять рейтинг Зеленського, - нардеп від "Батьківщини" Волинець

Про це він сказав Українським Новинам.
"Прийшли до влади з певними обіцянками, зокрема побороти бідність і дбати про покращення життя українців, а роблять зовсім нелогічні речі. Я думаю, що станеться обвал рейтингів вже не тільки виконавчої влади та парламенту, а й самого президента Зеленського", — вважає Волинець.
Він зазначив, що в нинішньому вигляді всі ці законопроєкти обмежують права громадян, а на окремих законах влада маніпулює.
"Вони заявляють, що хочуть ліквідувати тіньову зайнятість, але насправді будуть втрачені робочі місця, хоча вони кажуть, що збільшать робочі місця на 1 млн. Але це неправда, брехня і маніпуляція", — зазначив Волинець.
Як повідомляли Українські Новини, депутат Ілля Ківа ("Опозиційна платформа - За життя") упевнений, що за допомогою прийняття законів про ринок землі, нового Трудового кодексу та скасування адвокатської монополії, влада хоче відібрати у громадян останнє, що у них залишилося - землю, трудові права і право на захист.
Тим часом, депутат Ради Скороход допускає підкуп нардепів при голосуванні за закон про скасування адвокатської монополії.
индюкфедорович тоже думал, что на 5 лет пока в супростов не попал
Це ж вiрити як потрiбно?
Нажаль мiй попереднiй комент выдалили...
Ну вот как тут бл.... не материться .? Закон ему не такой , видите ли - не такой , слишком дискриминацийный ....Русьгий языг видите ли , дискриминирует .
Кому , какой стране служит это дерьмо , если говорит такое , да ещё и украинской мовой . ??
В последнее время ходит много слухов о грядущих отставках и перестановках в ближайшем окружении Зеленкого. Поскольку он, по-видимому, осознает, что его деятельность в последние месяцы является сплошной чередой провалов по всем направлениям…
Вот и политолог Юрий Романенко дал свежий прогноз на эту тему:
- Зеленский в ближайшее время начнет кадровую бойню
При этом обратите внимание на такую деталь: почти все предсказатели пророчат, что Зеленский заменит на посту главы ОП Богдана на Ермака.
Да, Богдана давно надо было гнать поганой метлой, поскольку это отпетый негодяй:
- Подлый Богдан помог посадить Тимошенко и выиграть России суд против Украины - BIHUS.info. Видео
- «Богдан очень опасен» - в Европарламенте предупредили Зеленского
- Баканов: Богдан стоит на вершине коррупционной пирамиды в судебной системе. Аудио
Но тут ведь вот какая штука. Ермак наверняка еще хуже Богдана.
Потому что Ермак, в отличие от Богдана, откровенно работает на Путина.
В этом уверены многие эксперты и политики:
- Советник Зеленского работает на Кремль - Пионтковский привел доказательства предательства Ермака
- Президент Зеленский - дурак, а его помощник Ермак работает на Путина, - экс-министр. Видео
- Совещание у Гончарука «писала» Маркарова по заказу Ермака - источник
Кстати, одним из недавних мощных провалов Зеленского стала его тайная поездка в Оман, где его как раз сопровождал Ермак.
Причем, тогда тоже засветился «российский след»:
- Зачем Зеленский тайно летал в Оман и при чем здесь Москва - мнение
- Или воздушное пространство было ограничено только для Зеленского, или Ермак врет: данные радаров
Однако после того, как журналисты выявили ту поездку Зеленского в Оман, он принялся откровенно врать на сей счет, пытаясь выдать частный визит за официальный. Возможно, послушался советов того же Ермака.
И этот факт - вранье Зеленского насчет Омана - известен абсолютно всем. Как в Украине, так и за рубежом.
Только за один данный позорный случай Зеленский обязан подать в отставку! Не так ли?
Но ведь он натворил еще кучу разного:
- СПИСОК ЗЕЛЕНСКОГО на 10.01.20
Так что, на мой взгляд, Зеленскому пора уже извиниться перед украинцами и свалить в отставку. Поскольку, мало ли, народ и сам его отправит куда подальше - причем, абсолютно заслуженно…
На 90% нельзя верить экономическому пророку, потому он манипуляции и разбавляет фактами, чтобы его пророчества выглядели правдоподобно...
Власть ведет войну против собственного народа на уничтожение до последнего человека используя внешний и внутренний фактор
==== Не цитируйте кацапов, даже бывших .... Пионтковский, на мой взгляд, мутненькая личность со своим интересом
Нельзя, фактически голосуя против себя и интересов народа, всякому дерьму отдавать голоса во вред тем на кого есть надежда. Голосование это не только право, но и ответственность перед другими, которые ответственно подходят к голосованию.
Поэтом если кто четко не знает за кого голосовать, лучше уж испортить бюллетень вычеркнув всех. Второй вариант похуже, это вообще не идти на выборы.
Испортить таким образом бюллетень это достойная альтернатива пункту - не поддерживаю никого (который ранее присутствовал в бюллетене), так как количество испорченных бюллетеней документируется.
Такое "голосование" может пойти на пользу. Если так сделают 50% избирателей, то выборы будут вынуждены отменить, не по закону, а по скандалу. И назначат новые выборы.
А далі вже не рейтінг буже вирішувати долю України, а, нажаль, свинособаче *****.
Дрєвнэй мєня лішь вєчниє прєданья
І с вєчностью прєбуду на равнє.
ВХОДЯЩІЄ, ОСТАВЬТЄ УПОВАНЬЯ!
Його виборець не помытить цоього, бо їм по Г+Г того не скажуть!
Ці 45% відриваються від котиків у фісбуку та рецептів жрачки за 3 тижні до виборів, ошаліло оглядаються навколо за кого б кинути бамажку в урну, вирішують під впливом випадкової емоції, а потім на 5 орків повертаються до котиків та рецептів жрачки.
Ліквідація ж адвокатської монополії, введеної в Україні в жовтні 2017 року, лише розширить можливості громадян нашої держави у виборі правової допомоги.
Коли на захист адвокатської монополії стають такі маргінали як Ківа та Волинець, які "так близько до права України як земляни до Марса", то стає зромілим, це стара система та її представники хапаються за будь-кого, щоб продовжити паразитувати на проблемах українців.
ДУЖЕ ДОБРЕ, ЩО НАШ ПРЕЗИДЕНТ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СПОВІДУЄ ФІЛОСОФІЮ ЛІКВІДАЦІЇ МОНОПОЛІЙ У ВСІХ СФЕРАХ НАШОГО ЖИТТЯ. !!! ЦЕ НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА, ЯКУ НАША КРАЇНА ЧЕКАЛА ДОВГІ ДЕСЯТИЛІТТЯ !!!
Українська земля по конституції це власність всього народу. І кожен нормальний українець має захищати народну власність, а не сидіти по принципу "Моя хата зкраю".
І земля це не тільки кукурузне поле, але й територія. 73% всієї території країни це земля сільгосппризначення. Вам це про щось говорить?
дехто напевне непогано з цього харчується, раз так сьози лиють.
тут і юліки і зажо-пинці...