 Російські снайпери прибувають на Донбас через неконтрольовані Україною ділянки кордону, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані Головного управління розвідки.
Противник намагається деморалізувати особовий склад підрозділів Об'єднаних сил, спровокувати у відповідь вогонь і завдати удару по українських воїнах. Командування російсько-окупаційних військ продовжує активно застосовувати снайперів на передових позиціях з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.
Командування ворога залучає додаткові снайперські пари, які не належать до штатних підрозділів 1, 2 АК та прибувають на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону.
Також розвідка повідомляє про планову ротацію передових підрозділів з'єднань і частин 1 та 2 АК.
У ході ротації противник здійснює посилення мотострілецьких підрозділів танками та артилерією. Зокрема, окупанти з порушенням домовленостей про встановлення зон відведення важкого озброєння приховано зосереджують танки, самохідні артилерійські установки і ракетні системи залпового вогню поблизу лінії зіткнення.
Ротації російсько-окупаційних військ передували інтенсивні заходи бойової підготовки батальйонних (ротних) тактичних груп з проведенням стрільб, у т. ч. з відпрацюванням переходу від оборони до наступу.
а,шо в ГУР думали, шо по другому???)))
Стаття 111. Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
http://tt.inf.ua/bloger-aleksandr-pogrebiskij-opublikoval-kopiyu-prikaza-o-nakazanii-oficera-vsu-za-post-s-kritikoj-zelenskog
а жополиз Хомчак ?
ГУР, - вы им пишите укр.почтой....
В частности, оккупанты с нарушением договоренностей об установлении зон отвода тяжелого вооружения скрыто сосредоточивают танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня вблизи линии соприкосновения. Источник: https://censor.net.ua/n3172766
До 2019 года со стороны Украины кольцо ВСУ вокруг Донецка сжималось, а теперь гуляй рванина.
Вражеские дрг пересекают пункты пропуска под видом местных жителей, комплектуются оружием и амуницией из схронов на украинской стороне, совершают диверсии и безнаказанно уезжают в обратном направлении под видом гражданских
Вєдь Зєлєнскій договорілся !!! Он встрєчался ! Он нє мог обмануть ....
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!! Вот это новость!!! Все-то думали, что они через Киев едут.... Не зря ГУР свой хлеб ест и народные миллоны. Если бы не они и их кропотливая работа, то никто и не знал бы, что не через Киев.
Это когда в объезд таможни через полевые дороги.
-Я не бачу в діях влади супротиву російській агресії. Тому я не бачу над країною прапора України…
-А бачу труси Юзіка, обісрані за час, коли «95 квартал» став керувати країною! Невсеремось.