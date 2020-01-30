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Все про:розвідка (1534) Росія (15288) Донбас (13154) снайпери (148)

 Російські снайпери прибувають на Донбас через неконтрольовані Україною ділянки кордону, - ГУР

Командування російсько-окупаційних військ продовжує активно застосовувати снайперів на передових позиціях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані Головного управління розвідки.

Противник намагається деморалізувати особовий склад підрозділів Об'єднаних сил, спровокувати у відповідь вогонь і завдати удару по українських воїнах. Командування російсько-окупаційних військ продовжує активно застосовувати снайперів на передових позиціях з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Командування ворога залучає додаткові снайперські пари, які не належать до штатних підрозділів 1, 2 АК та прибувають на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Також розвідка повідомляє про планову ротацію передових підрозділів з'єднань і частин 1 та 2 АК.

У ході ротації противник здійснює посилення мотострілецьких підрозділів танками та артилерією. Зокрема, окупанти з порушенням домовленостей про встановлення зон відведення важкого озброєння приховано зосереджують танки, самохідні артилерійські установки і ракетні системи залпового вогню поблизу лінії зіткнення.

Ротації російсько-окупаційних військ передували інтенсивні заходи бойової підготовки батальйонних (ротних) тактичних груп з проведенням стрільб, у т. ч. з відпрацюванням переходу від оборони до наступу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Донбасі облаштовують вогневі позиції поблизу домівок громадян, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172766
 
 
 Топ коментарі
 
Что значит чушь *противник пытаеться спровоцировать ответный огонь*???? А то что ЗСУ каждый день должно накрывать врага огнем из всего чего только можно и наносить максимальный урон противнику в живой силе, технике, беприпасах и ГСМ!!!!??????
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Российские снайперы прибывают на Донбасс через неконтролируемые Украиной участки границы, - ГУР
а,шо в ГУР думали, шо по другому???)))
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побольше бы этих тварей кони здесь двинули... кацапские мрази
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Российские снайперы прибывают на Донбасс через неконтролируемые Украиной участки границы, - ГУР
а,шо в ГУР думали, шо по другому???)))
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я знову ж, в 3337-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Что значит чушь *противник пытаеться спровоцировать ответный огонь*???? А то что ЗСУ каждый день должно накрывать врага огнем из всего чего только можно и наносить максимальный урон противнику в живой силе, технике, беприпасах и ГСМ!!!!??????
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А Ви це попробуйте пояснити зеленим клоунам сивошним. В нас на лінії зіткнення проводиться політика "стойких оловянных мишеней".
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Капитан очевидность! А я все голову ломал, как же они туда пребывают. И вот, о чудо, через 6 лет стало известно!
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головне, що наші снайпери не завжди мають БР.
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рф наш главный, стратегический партнер. БОЙКО И КО!!!!!!!!!!!!!!
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то бишь бойко признал, что он коллаборант и сотрудничает с врагом!
Стаття 111. Державна зрада
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
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а я все думал как они туда попадают? может в шахтах респауняться... а оказывается вот оно как!
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БЛОГЕР АЛЕКСАНДР ПОГРЕБИСКИЙ ОПУБЛИКОВАЛ КОПИЮ ПРИКАЗА О НАКАЗАНИИ ОФИЦЕРА ВСУ ЗА ПОСТ С КРИТИКОЙ ЗЕЛЕНСКОГО
http://tt.inf.ua/bloger-aleksandr-pogrebiskij-opublikoval-kopiyu-prikaza-o-nakazanii-oficera-vsu-za-post-s-kritikoj-zelenskog
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Украине нужно разработать такие модули, к которым будет подключаться снайперская винтовка и будет все подключено к компьютеру на котором будет установлен ИИ, который будет распознавать врага и производить точный выстрел и нужно еще все показатели подключить к компьютеру, как скорость ветра и дистанция и компьютер будет наносить выстрелы лучше человека! Таких кучу моделей со снайперками расставить и они сами будут уничтожать врага!
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Нужно больше беспилотников с тепловизорами запускать и выявлять их и направлять по ним дронов камикадзе!
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а оманский Осел в курсе?
а жополиз Хомчак ?
ГУР, - вы им пишите укр.почтой....

В частности, оккупанты с нарушением договоренностей об установлении зон отвода тяжелого вооружения скрыто сосредоточивают танки, самоходные артиллерийские установки и ракетные системы залпового огня вблизи линии соприкосновения. Источник: https://censor.net.ua/n3172766
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Больше отводов ВСУ - больше неконтролируемых зон. Все логично.

До 2019 года со стороны Украины кольцо ВСУ вокруг Донецка сжималось, а теперь гуляй рванина.
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Что бы мы делали без таких разведчиков? Даже подумать страшно!
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Наглое вранье чтобы снять с себя ответственность за бездействие
Вражеские дрг пересекают пункты пропуска под видом местных жителей, комплектуются оружием и амуницией из схронов на украинской стороне, совершают диверсии и безнаказанно уезжают в обратном направлении под видом гражданских
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Ну нехватало нам їх прибуття через контрольвані участки кордону.
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Этаа.. а как ездют люди пересичны туда сюда, через контролируемые участки?
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необходимо просить возможность закупки м110 и м82 только так можно увеличить количество биатлонистов жмуров-отпускников.....
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У нас должно быть в разы больше снайперских групп, потому как в этой вялотекущей фазе именно их косоглазые стрелки наносят нам сокрушительный урон в рядах защитников. Они за одного нашего должны отвечать как минимум десятью битыми тушками своих...
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От это Украинская разведка разведала, так разведала. Но Украинская разведка из оперативных соображений не разглашает всю столь тяжко добытую разведывательную информацию - оказывается российские снайперы стреляют именно из снайперских винтовок. Представляете? Уму непостижимо...
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Что за ерунду пишут,российские войска 2014 года ведут обычную оккупационную войну на территории Украины и снайперы ездят от Фюрера прямо к нам и отрабатывают стрельбу на живых мишенях,одним словом твари ордынские,которые не работают ,а воюют под разным предлогом чтобы что то стырить у соседей.
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Ну да, непорядок: кацапські снайпери, диверсанти і інші "отпускнички" мають прибувати в Україну тільки через контрольовані нами ділянки кордону - під видом артистів, туристів, бізнесменів, демократів, "родственничков". Але не біда - команда зелених малоросів працює над усуненням цього неподобства не покладаючи рук.
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Надо же. Похоже, в СБУ самое распространённое звание - капитан. Ну а имя вы поняли
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Нє вєрю.
Вєдь Зєлєнскій договорілся !!! Он встрєчался ! Он нє мог обмануть ....
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прибывают на Донбасс через неконтролируемые Украиной участки границы...

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!! Вот это новость!!! Все-то думали, что они через Киев едут.... Не зря ГУР свой хлеб ест и народные миллоны. Если бы не они и их кропотливая работа, то никто и не знал бы, что не через Киев.
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прибывают на Донбасс через неконтролируемые Украиной участки границы...

Это когда в объезд таможни через полевые дороги.
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А нам будуть розповідати про " російських найманців", коли це кацапи і є
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«Треба ще більше намагатися завершити війну…»
-Я не бачу в діях влади супротиву російській агресії. Тому я не бачу над країною прапора України…
-А бачу труси Юзіка, обісрані за час, коли «95 квартал» став керувати країною! Невсеремось.
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