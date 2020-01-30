 Слідство у "справах Майдану" дотепер було організовано так, що не вдалося вийти на замовників, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Генпрокурор розповів, що видача бійців спецпідрозділу "Беркут" російській стороні в межах обміну не перешкоджає розслідуванню "майданівських справ". "Проблема з "беркутівцями" і той факт, що вони не в Україні, далеко не ключові в цих справах. Справа слухається в суді, немає просто самих підсудних", - сказав Рябошапка.

"Є ще інше питання: чому ці підсудні ("беркутівці". - Ред.) чотири роки були під вартою без рішення суду, скільки б ще цей процес тривав і скільки б ще вони сиділи без визнання судом їхньої вини", - зазначив він.

Генпрокурор назвав дуже складною ситуацію з розслідуванням злочинів, скоєних під час Революції Гідності.

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"Ми маємо усвідомити, що те, як велося слідство, на жаль, не дало суспільству відповіді на ключові питання. До якості проведення слідства у нас виникають величезні питання. Частина матеріалів просто зникла, щодо інших моментів слідство просто саботувалося", - зауважив Рябошапка.

"Проблема в тому, що слідство дотепер було таким чином організовано, що не вдалося вийти на цих керівників або замовників. Тому ми бачимо справи переважно щодо рядових виконавців, міліціонерів, суддів або прокурорів, а власне доказів того, хто був замовником, хто ухвалював ці рішення, ми поки що суспільству надати не можемо", - додав він.

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Генпрокурор висловив сподівання на те, що передача справ для розслідування ДБР дасть результати, зокрема щодо встановлення замовників.

"Той факт, що справи передані в ДБР, буде саме поштовхом у розслідуванні, інші люди оцінять, що було зроблено, що не було, намагатимуться довести справи до суду", - сказав Рябошапка.

Нагадаємо, 28 грудня 2019 року під час судового засідання стало відомо, що генпрокурор Руслан Рябошапка змінив групу прокурорів у цій справі. Олексія Донського, Яніса Симонова, Ігоря Земскова і Дениса Іванова, які 5 років представляли звинувачення у справі, остаточно відсторонили від участі в цьому кримінальному провадженні. У той же день Апеляційний суд Києва відпустив ексберкутівців під особисті зобов'язання. 29 грудня в Донецької області відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і представниками ОРДЛО. Україні повернули 76 осіб в обмін на 124 людини зі списку ОРДЛО. В рамках обміну Україна передала ексберкутівців.

14 січня Святошинський райсуд Києва за клопотанням адвоката сімей Героїв Небесної сотні Євгенії Закревської відвів трьох нових прокурорів у справі проти ексберкутівців - Олександра Шевеленка, Дениса Суботіна і Марину Мазепину. Разом з тим суд не розглядав питання про відвід ще одного нового прокурора у справі - Сергія Куцого, оскільки він був відсутній на засіданні. Суд надав Офісу генпрокурора два місяці на призначення нових прокурорів у справі ексберкутівців та на ознайомлення їх з матеріалами цього провадження.