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 Політика України, Події, Суспільство
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Все про:Беркут (363) ГПУ (3298) Рябошапка Руслан (268) ДБР (827)

 Слідство у "справах Майдану" дотепер було організовано так, що не вдалося вийти на замовників, - Рябошапка

Передача "справ Майдану" Державному бюро розслідувань (ДБР) дасть імпульс розслідуванню, зокрема щодо встановлення замовників злочинів, скоєних під час Революції Гідності в 2014 році

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Генпрокурор розповів, що видача бійців спецпідрозділу "Беркут" російській стороні в межах обміну не перешкоджає розслідуванню "майданівських справ". "Проблема з "беркутівцями" і той факт, що вони не в Україні, далеко не ключові в цих справах. Справа слухається в суді, немає просто самих підсудних", - сказав Рябошапка.

"Є ще інше питання: чому ці підсудні ("беркутівці". - Ред.) чотири роки були під вартою без рішення суду, скільки б ще цей процес тривав і скільки б ще вони сиділи без визнання судом їхньої вини", - зазначив він.

Генпрокурор назвав дуже складною ситуацію з розслідуванням злочинів, скоєних під час Революції Гідності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рябошапка повернув попередню групу прокурорів у справу ексберкутівців

"Ми маємо усвідомити, що те, як велося слідство, на жаль, не дало суспільству відповіді на ключові питання. До якості проведення слідства у нас виникають величезні питання. Частина матеріалів просто зникла, щодо інших моментів слідство просто саботувалося", - зауважив Рябошапка.

"Проблема в тому, що слідство дотепер було таким чином організовано, що не вдалося вийти на цих керівників або замовників. Тому ми бачимо справи переважно щодо рядових виконавців, міліціонерів, суддів або прокурорів, а власне доказів того, хто був замовником, хто ухвалював ці рішення, ми поки що суспільству надати не можемо", - додав він.

Читайте: Слідчі ДБР готують до передачі в суд одну зі справ Майдану, - пресслужба

Генпрокурор висловив сподівання на те, що передача справ для розслідування ДБР дасть результати, зокрема щодо встановлення замовників.

"Той факт, що справи передані в ДБР, буде саме поштовхом у розслідуванні, інші люди оцінять, що було зроблено, що не було, намагатимуться довести справи до суду", - сказав Рябошапка.

Нагадаємо, 28 грудня 2019 року під час судового засідання стало відомо, що генпрокурор Руслан Рябошапка змінив групу прокурорів у цій справі. Олексія Донського, Яніса Симонова, Ігоря Земскова і Дениса Іванова, які 5 років представляли звинувачення у справі, остаточно відсторонили від участі в цьому кримінальному провадженні. У той же день Апеляційний суд Києва відпустив ексберкутівців під особисті зобов'язання. 29 грудня в Донецької області відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і представниками ОРДЛО. Україні повернули 76 осіб в обмін на 124 людини зі списку ОРДЛО. В рамках обміну Україна передала ексберкутівців.

14 січня Святошинський райсуд Києва за клопотанням адвоката сімей Героїв Небесної сотні Євгенії Закревської відвів трьох нових прокурорів у справі проти ексберкутівців - Олександра Шевеленка, Дениса Суботіна і Марину Мазепину. Разом з тим суд не розглядав питання про відвід ще одного нового прокурора у справі - Сергія Куцого, оскільки він був відсутній на засіданні. Суд надав Офісу генпрокурора два місяці на призначення нових прокурорів у справі ексберкутівців та на ознайомлення їх з матеріалами цього провадження.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172764
 
 
 Топ коментарі
 
Вiслюк назначил адвоКАТА заказчика замом ДБР по делу Майдана, а главных убийц-свидетелей отдал в страну, которая укрывает заказчика.
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Штепа в белой шубе гуляет по Киеву, боевики воюющие против Украины ходят по Киеву и расстреливают без суеты мусоров после чего спокойно уходят, часть украинской делегации в ПАСЕ в лице левочкиной голосует против самой Украины, мусора не могут 6 лет найти виновного в расстреле сотни человек в центре Киева, президент поздравляет главного врага и убийцу с новым годом, холопы продолжают ездить на окупированную территорию на отдых... Скажите как называется ета страна? Ато меня все время банят, утверждая что я наговариваю неправду....
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заказчик - это "система"....- что не понимать
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Рябой да по шапке истинно ... ЦЕНЗУРА... ему жялько мусаров убийц почему сидели в ШИЗО а не Зеосел их Оленеводу подарил в Кремлядск.. ЗАКАЗЧИКА ОН НЕ МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ РЯБОШАПКИ клоун по ПО НАИТИЮ ИЛИ ПО СОСТОЯНИЮ ГОЛОВКИ.. тебе адресок подсказать Россия Москва Серый Дом Крмлевуское кубло Ху..лоста всеея Фидерашки... во Овпанный прокурор всем прокурорам... осел...
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Ага. І керував безпосередньо стрілками, вжививши тим непомітно чіпи в мозок, про які навіть їх командири рот і батальйону не знали (не кажучи вже про решту керівників по службовій гілці)!
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рябадупка, що тобі не зрозуміло: головний замовник - *****, перший виконавекць - януковощ, потім захарченко і т.ін.
Але, головне те, що деяки особи, причетні до нападів на майданівців, й надалі служать в "органах".
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Вiслюк назначил адвоКАТА заказчика замом ДБР по делу Майдана, а главных убийц-свидетелей отдал в страну, которая укрывает заказчика.
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Я думаю замовник - Ріффман, Пума або Поярков. 100%.
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А на фронте сейчас еще сколько потенциальных виновных...
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Ой, список розширяється...
Там нижче Луценка і Порошенка ще нема? Чи вже є?
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Чикатило два раза арестовывали и он "гулял" до второго ареста лет десять, а не сидел в СИЗО...
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смотрю каждый день то Сн то новая власть выходит и несет открытую ересь сегодня день Рябошапки опять громкие заявления потом опять спрятаться просто напомнил о себе новая власть столько наобещала и теперь врет безбожно ничего она не делает перераспределили потоки и сидят дальше
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Рябошапка, когда будет открыто уголовное дело в отношении убийц Романа Беспалого, воина ВСУ, зверски запытанного обдрочецами?
Когда сядут на скамью подсудимых те, кто "шьет" дело Антоненко?

Вы что же думаете, мы об этом забыли, что ли?
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Та він сам шиє Антоненку, Кузьменко та Дугарь!
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Штепа в белой шубе гуляет по Киеву, боевики воюющие против Украины ходят по Киеву и расстреливают без суеты мусоров после чего спокойно уходят, часть украинской делегации в ПАСЕ в лице левочкиной голосует против самой Украины, мусора не могут 6 лет найти виновного в расстреле сотни человек в центре Киева, президент поздравляет главного врага и убийцу с новым годом, холопы продолжают ездить на окупированную территорию на отдых... Скажите как называется ета страна? Ато меня все время банят, утверждая что я наговариваю неправду....
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И это все, внезапно, не при проклятом Порошенко.
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Зеленый биомусор верит, что обмен убийц с Майдана приведет к его полному завершению ))) Зебилье просто уже умывается божьей росой каждый день )))
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Они ее скоро пить и есть будут. Поэтому я за то, чтобы пока все шло своим чередом.
Чем больше треша, чем хуже ватным ублюдкам, выбравшим ЗЕ - тем лучше.

Вопрос в том, как защитить украинцев. За одного посаженного волонтера убивать двух нардепов СН?
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этот клоун забыл уточнить
речь идет о заказчиках майдана?
сейчас вы всех установите... портнов надиктует
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И потому вы отпустили исполителей, наверное. Хотя зебилы и не в такое поверить могут.
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О каг!!!

И кто же эти таинственные заказчики убийства Небесной сотни были, которые могли отдавать приказы целым ротам спецназа МВД?
Наверное опять ветераны АТО и волонтеры. Но точно не Янукович, Захарченко, Левочкин и компания.
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Вот прикукушеная рябая кепка Заливает про заказчиков Ни один исполнитель не посажен за более чем шесть лет а че им ук них все нормально Та офшорная гнида сделала все чтоб ни исполнители ни тем более заказчики на были посажены а ейный слуга маланского народа Продолжает линию \пгокугога\
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Ага, мы уже видели как нынешние рябые шапки "вышли на заказчиков и исполнителей" по делу Шеремета.
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29.01.2020

Марія Іонова: Нинішня ситуація в ДБР щодо розслідування справ Майдану - це плювок в обличчя родинам Небесної Сотні
Все, що зараз відбувається в ДБР навколо розслідування справ Майдану - це плювок у обличчя родинам Небесної Сотні. Про це народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Марія Іонова написала на своїй сторінці в мережі Facebook.
«Вражаюча підлість невідомих осіб у вигляді тітушок, які атакували мене, народного депутата, і Таню Чорновол, (яка була депутатом попередньої ВРУ) нагадало мені період, коли Таню били покидьки з «антимайдану» Януковича. Все, що зараз відбувається в ДБР навколо розслідування справ Майдану - це плювок у обличчя родинам Небесної Сотні, які також були присутні на брифінгу Бабікова й не змогли почути відповіді на свої запитання», - написала Іонова.
Вона повідомила, що готує депутатський запит щодо незаконного призначення першим заступником керівника ДБР Олександра Бабікова та неправомірних дій щодо Чорновол.
«Схоже, реваншистські настрої комусь із монобільшості дуже піднімають «бойовий дух»… Тому готую депутатський запит і щодо незаконного призначення першого заступника керівника Бабікова , й до керівництва ДБР та Національної поліції щодо неправомірних дій невідомих осіб в ДБР. Сподіваюся , що невідворотність покарання за злочини (яку «слуги» так «солодко» обіцяли цілому світу в Давосі) буде продемонстровано у цій справі, а порушники закону і тітушки, які зламали ногу Тетяні Чорновол в приміщенні ДБР на очах журналістів, будуть покарані», - зазначила депутат.
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