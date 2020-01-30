 Слідство у "справах Майдану" дотепер було організовано так, що не вдалося вийти на замовників, - Рябошапка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.
Генпрокурор розповів, що видача бійців спецпідрозділу "Беркут" російській стороні в межах обміну не перешкоджає розслідуванню "майданівських справ". "Проблема з "беркутівцями" і той факт, що вони не в Україні, далеко не ключові в цих справах. Справа слухається в суді, немає просто самих підсудних", - сказав Рябошапка.
"Є ще інше питання: чому ці підсудні ("беркутівці". - Ред.) чотири роки були під вартою без рішення суду, скільки б ще цей процес тривав і скільки б ще вони сиділи без визнання судом їхньої вини", - зазначив він.
Генпрокурор назвав дуже складною ситуацію з розслідуванням злочинів, скоєних під час Революції Гідності.
"Ми маємо усвідомити, що те, як велося слідство, на жаль, не дало суспільству відповіді на ключові питання. До якості проведення слідства у нас виникають величезні питання. Частина матеріалів просто зникла, щодо інших моментів слідство просто саботувалося", - зауважив Рябошапка.
"Проблема в тому, що слідство дотепер було таким чином організовано, що не вдалося вийти на цих керівників або замовників. Тому ми бачимо справи переважно щодо рядових виконавців, міліціонерів, суддів або прокурорів, а власне доказів того, хто був замовником, хто ухвалював ці рішення, ми поки що суспільству надати не можемо", - додав він.
Генпрокурор висловив сподівання на те, що передача справ для розслідування ДБР дасть результати, зокрема щодо встановлення замовників.
"Той факт, що справи передані в ДБР, буде саме поштовхом у розслідуванні, інші люди оцінять, що було зроблено, що не було, намагатимуться довести справи до суду", - сказав Рябошапка.
Нагадаємо, 28 грудня 2019 року під час судового засідання стало відомо, що генпрокурор Руслан Рябошапка змінив групу прокурорів у цій справі. Олексія Донського, Яніса Симонова, Ігоря Земскова і Дениса Іванова, які 5 років представляли звинувачення у справі, остаточно відсторонили від участі в цьому кримінальному провадженні. У той же день Апеляційний суд Києва відпустив ексберкутівців під особисті зобов'язання. 29 грудня в Донецької області відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і представниками ОРДЛО. Україні повернули 76 осіб в обмін на 124 людини зі списку ОРДЛО. В рамках обміну Україна передала ексберкутівців.
14 січня Святошинський райсуд Києва за клопотанням адвоката сімей Героїв Небесної сотні Євгенії Закревської відвів трьох нових прокурорів у справі проти ексберкутівців - Олександра Шевеленка, Дениса Суботіна і Марину Мазепину. Разом з тим суд не розглядав питання про відвід ще одного нового прокурора у справі - Сергія Куцого, оскільки він був відсутній на засіданні. Суд надав Офісу генпрокурора два місяці на призначення нових прокурорів у справі ексберкутівців та на ознайомлення їх з матеріалами цього провадження.
Але, головне те, що деяки особи, причетні до нападів на майданівців, й надалі служать в "органах".
Там нижче Луценка і Порошенка ще нема? Чи вже є?
Когда сядут на скамью подсудимых те, кто "шьет" дело Антоненко?
Вы что же думаете, мы об этом забыли, что ли?
Мы строили, строили, и наконец построили!
Чем больше треша, чем хуже ватным ублюдкам, выбравшим ЗЕ - тем лучше.
Вопрос в том, как защитить украинцев. За одного посаженного волонтера убивать двух нардепов СН?
речь идет о заказчиках майдана?
сейчас вы всех установите... портнов надиктует
И кто же эти таинственные заказчики убийства Небесной сотни были, которые могли отдавать приказы целым ротам спецназа МВД?
Наверное опять ветераны АТО и волонтеры. Но точно не Янукович, Захарченко, Левочкин и компания.
Марія Іонова: Нинішня ситуація в ДБР щодо розслідування справ Майдану - це плювок в обличчя родинам Небесної Сотні
Все, що зараз відбувається в ДБР навколо розслідування справ Майдану - це плювок у обличчя родинам Небесної Сотні. Про це народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Марія Іонова написала на своїй сторінці в мережі Facebook.
«Вражаюча підлість невідомих осіб у вигляді тітушок, які атакували мене, народного депутата, і Таню Чорновол, (яка була депутатом попередньої ВРУ) нагадало мені період, коли Таню били покидьки з «антимайдану» Януковича. Все, що зараз відбувається в ДБР навколо розслідування справ Майдану - це плювок у обличчя родинам Небесної Сотні, які також були присутні на брифінгу Бабікова й не змогли почути відповіді на свої запитання», - написала Іонова.
Вона повідомила, що готує депутатський запит щодо незаконного призначення першим заступником керівника ДБР Олександра Бабікова та неправомірних дій щодо Чорновол.
«Схоже, реваншистські настрої комусь із монобільшості дуже піднімають «бойовий дух»… Тому готую депутатський запит і щодо незаконного призначення першого заступника керівника Бабікова , й до керівництва ДБР та Національної поліції щодо неправомірних дій невідомих осіб в ДБР. Сподіваюся , що невідворотність покарання за злочини (яку «слуги» так «солодко» обіцяли цілому світу в Давосі) буде продемонстровано у цій справі, а порушники закону і тітушки, які зламали ногу Тетяні Чорновол в приміщенні ДБР на очах журналістів, будуть покарані», - зазначила депутат.