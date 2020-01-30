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Все про:Волинь (377) земля (498) Міноборони (3039) полігон (196) Офіс генерального прокурора (61)

 Офіс Генпрокурора відстояв унікальний військовий полігон на Волині, який хотіли передати підприємству під лісове господарство

Завдяки зусиллям Офісу Генпрокурора Міноборони зберегло єдиний в Україні авіаполігон для бомбометання, стрільби ракетами по наземних цілях та повітряної розвідки.

Про це повідомила пресслужба ОГП, передає Цензор.НЕТ.

Йшлося про майже 7000 гектарів землі на території Камінь-Каширського району на північному сході Волинської області вартістю понад 151 млн грн.

Справа розглядалася в касаційному суді Верховного Суду. Він відхилив скаргу підприємства і підтвердив незаконність розпорядження Волинської ОДА про дозвіл на розробку техдокументації із землеустрою на цю територію для ведення лісового господарства.

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Таким чином, полігон залишається в розпорядженні авіаполку "Повурськ" (в/ч А1547).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172763
 
   
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В принципе он бы и так превратился в полигон. Когда вырубили бы все деревья.
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Приємна новина, буде місце для випробовування зброї, міжнародні авіа.навчання проводити, наприклад Польща запросто погодиться із своїми F 16, а там і янкі підтягнуться. Цікаво як фантоми з мігами і су будуть взаємодіяти ?
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а к тебе скотчем мишень примотать и пустить зайцем по полю - проверим точность оружия!
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только это не Камень-Каширский р-н ,а Ковельский.... Всего в 60 километрах от Луцка расположен знаменитый Повурский полигон, специально подготовленный для отработки учебных бомбометаний.
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Интересно а полигон в Подо-Калиновке Олешковского района еще действует? Знатоки?
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