EN|RU|UK
Теми дня: Записи Труби Коронавірус із Китаю Записи Гончарука Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Убивство Шеремета Ринок землі Обирай свідомо
 Суспільство, За кордоном
  3584  11
Матеріали за темою:
Все про:Нідерланди (481) екстрадиція (254) Цемах (82)

 ЄСПЛ відмовився накладати заборону на екстрадицію Цемаха в Нідерланди, - адвокат

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовився забороняти екстрадицію в Нідерланди Володимира Цемаха як забезпечувальний захід у рамках його скарги до Страсбурзького суду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це його адвокат Анатолій Кучерена.

"Розчаровані рішенням ЄСПЛ відхилити наш запит на схвалення забезпечувального заходу, який дозволив би заборонити екстрадицію Цемаха в Нідерланди", - сказав Кучерена.

Він зазначив, що, "незважаючи на таке рішення Страсбурзького суду, продовжимо шукати інші шляхи щодо захисту інтересів Цемаха".

Кучерена наголосив також, що особисто не отримував офіційної відповіді від Страсбурзького суду.

Також дивіться: СБУ оголосила Цемаха в розшук. ФОТО

"Не менш дивним видається твердження ЄСПЛ щодо того, що на мою адресу своєчасно направлялися відповіді на всі звернення. Я нічого не отримував від ЄСПЛ, не зрозуміло, куди це все надсилали", - сказав захисник.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172762
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мабуть Помпео буде говорити і про цю проблему. Ми поки маємо лише мінуси.
 показати весь коментар
 
 
Помпео приїде торгуватися з зеленим блазнем за дупу рудого блазня.
Зезе після цього повинен буде виступити на захист трупа, інакше імпічмент стає все більш вірогідним.
 показати весь коментар
 
 
100% привезет нашему ВЕЛИЧАЙШЕМУ ЛИДЕРУ ********** выписки с движением средств по оманским оффшорным счетам...записи сюсюкания ЗЕни с Сурковым...
И вуаля...
ЗЕня бросится на защиту Трампушки отца родного...
 показати весь коментар
 
 
ЦЕМАХ ТО ЕЩЕ ЖИВОЙ ПАДЛО.... а ЕСПЧ как гарно вставило пистон прямо в астрал Цемаху аж до гланд достало маладца... брависимо!!!! убийца должен висеть на перекладине...
 показати весь коментар
 
Імпічмент Траму не загрожує.
Йому загрозує проліт фанерою на виборах 03.11.20
 показати весь коментар
 
вродь как республиканцы решили пожертвовать общим рейтингом партии ради неотстранения рыжего идиота от должности.
 показати весь коментар
 
а оно хоть живое ещё? по идее уже должен проведать чуркина и чечетова
 показати весь коментар
 
 
Цемаху бы не в ЕСПЧ а в БАССМАННЫЙ СУД с жалобой бежать!)))
Идиот...оно уже труп ходячий...
 показати весь коментар
 
 
Странный адвокат. Радоваться должен. Какие гонорары можно "поднять" на том цемахе в Нидерландах.
 показати весь коментар
 
Ага, тепер зрозуміла тактика касапів: не видавати Цемаха в Гаагу через "небезпеку життя".
 показати весь коментар
 
В ящик его из-под телевизора и шмальнуть ракетой по ящику, может идиотская улыбочка с лица сойдет, когда о сбитых с его участием детях вспоминать снова будет! Иш, мразь, Нидерландов оно испугалось...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору