 18-річний хлопець загинув від удару струмом у Львові, намагаючись зробити селфі на вагоні потяга, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львова.
Про подію в поліцію повідомили медики.
Правоохоронці встановили особу загиблого - ним виявився 18-річний львів'янин. Також встановлено, що разом зі своїм братом і другом хлопець ходив по залізничних коліях і вирішив зробити селфі на вагоні-цистерні. Він виліз на вагон і був уражений електричним струмом. Від травм хлопець помер на місці події.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "нещасний випадок". Правоохоронці встановлюють обставини події.
(але прочитати детальні умови челленджу якось не задалося)
а вот за курс - ОБЖ - неуд
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мои соболезнования родителям...
(не дай Бог хоронить детей!!)
разве мы были не такие? конечно не такие... (но " а так слабо" не одну шею сломало)
(ну гаджетов не было...так на улице во всякую халепу лезли...правда не в таком возрасте...но каждый с детством прощается по разному: одни - никогда, другие навсегда..третьи - навечно!)
***
жую гудрон и наблюдаю
как в луже пенится карбид
и солнце светит в оба глаза
и десять пальцев как бы есть...
(хотя однажды...я видел как моя меньшая доця, лет в 7-8...ехала на "колбасе" трамвая... я умер! ..я ей ничего не сказал - но своей выел мозг чайной ложкой, чтоб она проработку устроила)))
разметало пламя
косы рыжие
классным будет селфи
если выживем
что это? пофигизм или долбо.....м ???
Про фізику ось ще вискочило:
и днём и ночью ток включённый
все ходит по цепи кругом
читал внучатам сказку на ночь
дед ом
водицу ковшиком черпая
вскричал однажды архимед
придёт соседей ровно столько
затопишь сколько этажей
хочу повеситься на мокрых
высоковольтных проводах
чтобы потом убило током
тех кто пойдет снимать мой труп
глеб умер от удара током
и от удара током встал
а вот олега монтировкой
врачам спасти не удалось
не понимая технологий
ты здесь мозги мне не морочь
сказал монтёр сажая люстру
на скотч
от сталевара до врача
есть то что крепится посредством
скотча
путь проверенный,
летит на на землю обгоревший труп...
вчера меня убило током
на этом хватит о жестоком
Будут фоткаться, лежа на рельсах, перед дизельными поездами (ведь круто же)!
Вот и объявились первые претенденты на Премию Дарвина 2015 года. Четверо студентов из Индии отправились в автомобильное путешествие в Агру, чтобы воочию увидеть знаменитый Тадж-Махал. Они были молоды (самому старшему исполнилось 22 года) и, как им казалось, очень умны
История умалчивает, кому из четырех друзей пришла в голову идея сделать селфи на железнодорожных путях. Да не просто на путях, а на фоне приближающегося поезда. Увы, следует признать, что мода на экстремальные «самострелы» добралась и до Индии.
Друзья остановились у железной дороги. Трое встали на путях в ожидании поезда. Четвертый остался в сторонке, чтобы запечатлеть процесс на камеру. Поезд не заставил себя долго ждать. Чтобы снимок получился действительно уникальным, дуралеи дали поезду возможность приблизиться максимально ближе…
- Все пошло совсем не так, как мы рассчитывали, - позже расскажет выживший студент в полиции. - Поезд ехал слишком быстро и сбил их. Он убил их прежде, чем они успели отскочить с путей.
Дурні діти, заради чого загинув? Заради однієї ідіотської фотки, на яку навіть уваги ніхто не зверне.. Не для того, щоб наприклад мільон грошей дістати, або чиєсь життя врятувати.. А просто заради дурнуватої фотки... Немає слів!
Хіба ж ідіоти розуміють що навіки зробили нещасними батьків, які самі можливо не доїдали, а все свому синочку тяглись віддавали, частинку свого життя, своєї душі, чекали, що в майбутному синочок допоможе їм стареньким жити.. А воно взяло та з дуру вбилося отак по ідіотськи.. Немає слів..