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Все про:Львів (1155) Нацполіція (8903) смерть (3796) вагони (54)

 18-річний хлопець загинув від удару струмом у Львові, намагаючись зробити селфі на вагоні потяга, - Нацполіція

Попередньо встановлено, що хлопець виліз на вагон-цистерну, щоб зробити селфі, і помер від травм, зазнаних від ураження електричним струмом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Львова.

Про подію в поліцію повідомили медики.

Правоохоронці встановили особу загиблого - ним виявився 18-річний львів'янин. Також встановлено, що разом зі своїм братом і другом хлопець ходив по залізничних коліях і вирішив зробити селфі на вагоні-цистерні. Він виліз на вагон і був уражений електричним струмом. Від травм хлопець помер на місці події.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "нещасний випадок". Правоохоронці встановлюють обставини події.

Також читайте: Двоє пішоходів загинули в ДТП у Харкові, - поліція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172756
 
 
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Мабуть, десь почув, що в Британії є містер Дарвін, що дає за такі селфі премію
(але прочитати детальні умови челленджу якось не задалося)
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Або оппоблоку (там теж геноцид... тьху, генофонд)
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І я не сумніваюся, що він ховався від армії. А може краще б служити пішов?
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У юної порослі в більшості відсутня клепка, відсоток трохи більший 70, десь 73% з хвостиком.
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У юної порослі в більшості відсутня не тільки клепка, а і сумління, відсоток трохи більший 70, десь 73% з хвостиком.
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Чи то у шкільні, чи то у студентські роки гуляв на чиємусь новосіллі (Русанівка). Двоє пацанів вилізли на дах і вирішили справити велику потребу через край даху. Я їх врятував, крикнувши "Сюди йдуть баби!" Цікаво, чи пам'ятають вони той епізод?
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він коли шось своє пише, то така дурня.. а от копіпастить чуже професійно 18-летний парень погиб от удара током во Львове, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 782
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А ти не хочеш відкопіпастити його сина - тобто обутися і сходити в армію? 18-летний парень погиб от удара током во Львове, пытаясь сделать селфи на вагоне поезда, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8224
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Мій товариш ДМБ-89, загинув під Дебальцевим - я кожного дня ходжу по вулиці, яка названа в честь нього.
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в 18 лет...курс физики должен был ...прослушать
а вот за курс - ОБЖ - неуд
///
мои соболезнования родителям...
(не дай Бог хоронить детей!!)
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были бы у него родители он бы на поезде селфи не делал а так забили хер на пацана, вот он сам и по себе
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та есть у него родители...
разве мы были не такие? конечно не такие... (но " а так слабо" не одну шею сломало)
(ну гаджетов не было...так на улице во всякую халепу лезли...правда не в таком возрасте...но каждый с детством прощается по разному: одни - никогда, другие навсегда..третьи - навечно!)
***

жую гудрон и наблюдаю
как в луже пенится карбид
и солнце светит в оба глаза
и десять пальцев как бы есть...
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У меня даже в мыслях не было залезть на движущийся поезд который под напругой. И в трансформаторную будку тоже посещать не хотелось...
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не-не...даже не интересовался что там)))
(хотя однажды...я видел как моя меньшая доця, лет в 7-8...ехала на "колбасе" трамвая... я умер! ..я ей ничего не сказал - но своей выел мозг чайной ложкой, чтоб она проработку устроила)))
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Ось ще знайшов (дівки теж ********** екстремальні селфі):

разметало пламя
косы рыжие
классным будет селфи
если выживем
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а вообще...столько обгорелых и убитых на тех вагонах...а они лезут...
что это? пофигизм или долбо.....м ???
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І пофігізм, і довбоящуризм, і ще серія причин... серед яких - фатальне незнання елементарних правил безпеки та практичної фізики...
Про фізику ось ще вискочило:

и днём и ночью ток включённый
все ходит по цепи кругом
читал внучатам сказку на ночь
дед ом
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***
водицу ковшиком черпая
вскричал однажды архимед
придёт соседей ровно столько
затопишь сколько этажей

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Теж на Поеторії:


хочу повеситься на мокрых
высоковольтных проводах
чтобы потом убило током
тех кто пойдет снимать мой труп
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І ще, пошук за словом "током"... так, електрострум може й оживити - а от дефібрілляція монтировкою... сумнівна медична практика:

глеб умер от удара током
и от удара током встал
а вот олега монтировкой
врачам спасти не удалось
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***
не понимая технологий
ты здесь мозги мне не морочь
сказал монтёр сажая люстру
на скотч
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в любой профессии буквально
от сталевара до врача
есть то что крепится посредством
скотча
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На крыши поездов
путь проверенный,
летит на на землю обгоревший труп...
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На гаджети як на цигарки треба наклеювати надпис "Селфі вбиває"
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премию Дарвина посмертно ему и фото с цистерны на гробничку.
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Я тут на Поеторії навіть епітафію знайшов йому на гробничку:

вчера меня убило током
на этом хватит о жестоком
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Пора уже в школах вводить предмет, что такое селфи и в чем его опасность для жизни. Неужели этот пацан не слышал про десятки смертей у нас в Украине на электропоездах, при попытке сделать селфи?
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Номінант на премію Дарвіна (посмертно).
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Может, стоит сделать поезд имени Дарвина и пускай он ездит до крематория, чтоб такие любители селфи организованно и заранее приобретали билеты и не мешали движению на других ветках?
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незважаючи на знання, теж продовжуються спроби вкрутити лампочку в рота..((
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Зато на фотовспышке успел сэкономить...
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Нагадайте нашому преЗЕденту, що в нього тоже відсутнє селфі з вагона-цистерни (і з високовольтної лінії тоже ще нема).
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ужасная смерть! ток больше, чем в электрическом стуле! но по ходу смерть мгновенная и без мучений!
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нет мозгов - это беда! лезть туда, где высоковольтные провода сфоткатся - это отсутствие мозга и полное отсутствие инстинкта самосохранения! Блогеры должны все блокироваться ютубом, которые на поездах ездят, потому что они пропагандируют и потом дети лезут туда, где может окончиться их жизнь!
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Пропоную рехверендум за відміну потягів на ************** тяге!!!
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Робитимуть селфі на паротягах... і теж в процесі знайдуть шляхи самовистругування...

18-річний хлопець загинув від удару струмом у Львові, намагаючись зробити селфі на вагоні потяга, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7604
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лазо вспомнил )) только эти, следуя его примеру, будут селфиться ))
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Так дебилы ж не привязаны к электрической тяге!
Будут фоткаться, лежа на рельсах, перед дизельными поездами (ведь круто же)!

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Январь, 2015. Индия

Вот и объявились первые претенденты на Премию Дарвина 2015 года. Четверо студентов из Индии отправились в автомобильное путешествие в Агру, чтобы воочию увидеть знаменитый Тадж-Махал. Они были молоды (самому старшему исполнилось 22 года) и, как им казалось, очень умны

История умалчивает, кому из четырех друзей пришла в голову идея сделать селфи на железнодорожных путях. Да не просто на путях, а на фоне приближающегося поезда. Увы, следует признать, что мода на экстремальные «самострелы» добралась и до Индии.

Друзья остановились у железной дороги. Трое встали на путях в ожидании поезда. Четвертый остался в сторонке, чтобы запечатлеть процесс на камеру. Поезд не заставил себя долго ждать. Чтобы снимок получился действительно уникальным, дуралеи дали поезду возможность приблизиться максимально ближе…
- Все пошло совсем не так, как мы рассчитывали, - позже расскажет выживший студент в полиции. - Поезд ехал слишком быстро и сбил их. Он убил их прежде, чем они успели отскочить с путей.
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пара наушников, при прогулке по рельсам, дают точно такой же эффект! )
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В 18 лет пора бы уже научиться думать о последствиях своих поступков.
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немає слів. Сівчуття батькам.
Дурні діти, заради чого загинув? Заради однієї ідіотської фотки, на яку навіть уваги ніхто не зверне.. Не для того, щоб наприклад мільон грошей дістати, або чиєсь життя врятувати.. А просто заради дурнуватої фотки... Немає слів!
Хіба ж ідіоти розуміють що навіки зробили нещасними батьків, які самі можливо не доїдали, а все свому синочку тяглись віддавали, частинку свого життя, своєї душі, чекали, що в майбутному синочок допоможе їм стареньким жити.. А воно взяло та з дуру вбилося отак по ідіотськи.. Немає слів..
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