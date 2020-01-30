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 Суспільство
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Все про:пам'ятник (555) Чернігівщина (386) вандалізм (279) військовослужбовці (2649)

 Суд відправив на примусове лікування до психіатричної лікарні вандала, який пошкодив надгробки на могилах воїнів АТО на Чернігівщині

У Чернігівській області суд відправив на примусове психіатричне лікування чоловіка, який пошкодив надгробні пам'ятники учасникам АТО в м. Мена у вересні минулого року.

Відповідне рішення 27 січня ухвалив Менський районний суд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Згідно з рішенням, суд задовольнив клопотання прокурора про застосування до обвинуваченого у вандалізмі примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу зі звичайним наглядом.

Зазначається, що за висновком судово-психіатричного експерта, обвинувачений має хронічний розлад психічної діяльності.

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"Внаслідок цього він не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними на період часу, до якого належить кримінальне правопорушення. За своїм психічним станом на теперішній час чоловік позбавлений здатності правильно сприймати обставини та давати про них свідчення", - йдеться в рішенні суду.

Як повідомлялося, у вересні 2019 року невідомий зловмисник на центральному цвинтарі міста Мена замалював фарбою обличчя на п’ятьох пам’ятниках загиблим бійцям АТО. Підозрюваним виявився тричі раніше судимий житель Сновська, який притягувався до кримінальної відповідальності через спричинення тяжких тілесних ушкоджень, замах на вбивство та підпал церкви. У приватних розмовах він неодноразово висловлював зневагу до Революції Гідності та АТО, а загиблих героїв називав зрадниками. Зловмиснику було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою).


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172755
 
 
 Топ коментарі
 
За вандализм срок, а так через месяц выпишут со справкой и вандаль дальше, бо порешали.
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тоесть, сейчас рецидивиста отправят в психушку, потом дадут справку и выпустят. со справкой он безнаказанно будет делать все свои грязные вещи. оуительное правосудие. да здравствует наш суд.
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Кива с Рабиновичем тому яркие примеры , которые тоже со справками с дурочки
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За вандализм срок, а так через месяц выпишут со справкой и вандаль дальше, бо порешали.
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Кива с Рабиновичем тому яркие примеры , которые тоже со справками с дурочки
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Лучше бы родственникам отдали, те быстро вылечат.
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В США надо сперва сделать оценку убытков- физических и моральных. А потом суды берут на себя взыскание этого, и себя тоже не забывают при этом. Пострадавшему дают в зубы деньги на памятник не хуже, на оплату установки и на новых плакальщиц. Хуже не будет. Доволен, тебя удовлетворили- свободен. Но разборки с государством у него на этом не заканчиваются. Если он чего-то не додаст тебе- посадят. Но если чего-то не додаст им самим- тоже посадят.
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Xe-xe. Так он в США ничего и не ломал- зачем он им? США чужого не надо- своё бы сохранить.
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Так нечего описывать как в США. У нас яйца открутят и на этом все кончится.
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С нашими законами им и члена не достанется.
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Тогда Ваш вопрос- зачем я рассказал об американских законах- выглядит глуповато. Но всё равно спасибо- мы оба сказали то что знаем.
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О карательная психиатрия к новоросам... одобряю.
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дурне-дурне та хитре!
а чего ж так избирательно его клинило - исключительно на памятники воинам АТО ???
(хотя... раз уже и церковь поджигал - тут экзорцисту пора включаться в работу...)
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Та не, походу, и церковь делал избирательно. Поди, сатанистскую не тронул...
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Скоріш за все цей кацап підпалював храм УПЦ .
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Лучше к инквизиторам и на костер, огонь очищает Суд відправив на примусове лікування до психіатричної лікарні вандала, який пошкодив надгробки на могилах воїнів АТО на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 5595
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Это его личные проблемы- ДЕНЬГИ пусть сперва вернёт нормальным.

А на то что останется- пусть лечится.
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Действительно- вы же и без него можете разломать.
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не я, а вы же и без него можете разломать. и снова сразу поедете на принудительное лечение.
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Нет- у меня 2-го шанса не будет. Только раз бывает в жизни счастье!
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Оно отдохнет и полечится за счет Украины за то, что повредил надгробия на могилах воинов АТО.
Хорошо пристроили...
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Дык, зэки - мастаки косить под дурачка..
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тоесть, сейчас рецидивиста отправят в психушку, потом дадут справку и выпустят. со справкой он безнаказанно будет делать все свои грязные вещи. оуительное правосудие. да здравствует наш суд.
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следующая ходка на дурку будет уже по строгому режиму.
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лікарі , поясніть чому психичнохвора людина вибирала могили воїнів ? мені здається що псих нищив би все підряд!
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Полностью поддерживаю Ваш коммент! Просто он все порешал...
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а можливо його просто найняли ,або ним прикрилися!
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Пусть сперва торнадо выметет у него полную денежную компенсацию за всё.
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Как- БЕСПЛАТНО?? А кто же будет платить за всё это- и за новые надгробья, и за лечение? Родственники плхороненных?
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Обратите внимание идеи русского мира как магнитом тянут всех отягощённых комплексом неполноценности, неадаптирующихся в современном мире, всех опустившихся и просто умалишённых. Потому что главный постулат русской духовности - «это не ты мудло, а мир неправильный». Такой, играющей на самых низменных чувствах, идеологии нелегко противостоять. Так в скором времени вместо «Империи зла» мы увидим «империю ничтожества»… или уже видим.
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в палату его где три наполеона на одного гитлера и лейтенант коломбо..и током его током.. у сраку лечить Суд відправив на примусове лікування до психіатричної лікарні вандала, який пошкодив надгробки на могилах воїнів АТО на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 8807 Суд відправив на примусове лікування до психіатричної лікарні вандала, який пошкодив надгробки на могилах воїнів АТО на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 5795
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