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 Суспільство, За кордоном
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Все про:газ (1136) Онищенко Олександр (432) Антикорупційний суд (536)

 Антикорупційний суд надіслав запит до Німеччини про вручення судової повістки Онищенку

Вищий антикорупційний суд України надіслав до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка.

Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання, йдеться в повідомленні на сторінці ВАКС у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідне рішення колегія ВАКС ухвалила 23 січня. Так само суд очікує на рішення Німеччини щодо видачі затриманого обвинуваченого в Україну", - уточнили в суді.

Як повідомлялося, 21 січня ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Онищенко досі перебуває під вартою в Німеччині, - САП

Нагадаємо, 27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172754
 
 
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он там уже месяц чалится а АКСУ только отошел от праздников)))
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Онищенко на нары с конфискацией --разграбили Украину ТВАРИ
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Если нет дела,значит кому то это выгодно. Тем кто у власти.
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І що, "плвіки Оніщенко" ЩЕ не вилізли?
Чи вже залізли в нужник?
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