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Все про:Нацполіція (8903) Правоохоронні органи (706) Клименко Ігор (16)

 Рівень довіри українців до поліції становить близько 48% - Клименко

У 2019 році рівень довіри до поліції становив близько 48%. Такі дані надані Центром стратегічного розвитку територій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління комунікації Національної поліції України, про це Голова Національної поліції України повідомив сьогодні, 30 січня, під час підбиття підсумків роботи поліції.

У своєму виступі Клименко підкреслив, що основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції залишається довіра населення.

"Це той показник, який є визначальним у нашій роботі. І в кінці минулого року громадяни надали свою оцінку - рівень довіри до поліції був 48%. Це непогано, але працювати однозначно є над чим", - зазначив голова Нацполіції.

Також Клименко підкреслив, що основна мета поліцейських - це не просто протидія злочинності або охорона правопорядку. Основна мета - це постійна взаємодія поліції з населенням і створення простору безпеки, в якому кожна людина почуватиметься захищеною.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172753
 
 
 Топ коментарі
 
Предлагаю ему одному прогуляться по Борщаге часиков с 23 до 1. Желательно в форме.
Он и про доверие узнает из первых рук, и с анатомией своей поближе познакомится.
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Йому б фантастичні романи писати з його багатою уявою.
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Майже чотири роки тому міліція перетворилася на поліцію, а на заміну ДАІ та патрульно-постовій службі прийшли нові патрульні в оновленій формі, з ********* авто та престижними зарплатами.
Що змінилося за ці роки журналістка Житомир.info дізнавалася у самих копів.
Лілія Онищенко вступила до лав патрульної поліції в 2016 році.
Проте за чотири роки ставлення оточуючих до патрульних в цілому змінилось, каже Лілія Онищенко.
«Люди втратили «боязнь» патрульних. Тобто спочатку, ‎тільки їхала патрульна машина з мигалками - вони не порушували, намагалися тримати себе у рамках, хто тримав телефон, той клав його для того, аби не сплачувати штраф. То зараз я помічаю, що люди стали такі, що їх не залякати так одразу патрульними», - сказала Лілія Онищенко.
Змінилася й кількість обов'язків. На чергування по місту заступає менше патрулів, але тепер поліцейські працюють на трасах в області.
«‎Раніше виїжджало 20 патрулів на місто. Місто було поділено на квадрати і кожен екіпаж знав свій квадрат досконало, знав місця, де люди порушують громадський порядок, і ось так була налагоджена робота. Втім, зараз місто не поділено на квадрати, сьогодні виклик може бути на Крошні, а завтра поїдемо на Богунію, та, навіть, у цей же день. Зараз виїжджає 20 від батальйону, але 12 з них - це траса і 8 екіпажів працює на місто. З апарату також виїжджає 5 екіпажів - це патрулі, які допомагають оформлювати ДТП», -‎ говорить лейтенант поліції.Они переживают,шо их не боятся.
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Тобто опитування проводилось серед деградованих мусорів і то вони собі довіряють на 48 %...Геніально..
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Де проводили опитування? На Богомольця і в райвідділках)))
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Йому б фантастичні романи писати з його багатою уявою.
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Предлагаю ему одному прогуляться по Борщаге часиков с 23 до 1. Желательно в форме.
Он и про доверие узнает из первых рук, и с анатомией своей поближе познакомится.
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Только при Хатии я больше доверял патрульным, но эти уроды не пустили ее на должность министра, отдав ее этому черту Авакову, который от Хатии поспешно избавился, как избавились от Сакварелидзе за дело прокуроров, и всё это иза импотенции и пассивности народа, которому события в сериале Сваты важнее чем в политической жизни страны.
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А я лично - о Хатии Деканоидзе другого мнения! Всё равно, какой бы ни был Аваков - у него больше профессионализма, он сделал куда больше, чем сделала бы она.
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Уровень доверия украинцев к полиции составляет около 48% - Клименко

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Правильно написали заголовок, что не уточнили к какой полиции. Например к американской, все правильно написано.
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К полиции США побольше доверия будет. А во-вторых, доверие к нашему МВД больше, чем когда-то было, пару лет назад. Это действительно факт!
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Ларчик открывается просто у оборотней в погонах появилась своя социологическая институция и теперь нужные цифры будут всегда, особенно для зё.
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Хорошо. А если так, по факту? Если откровенно? Я, например, вижу разницу между ментами Януковича и сегодняшними полицейскими. Во-вторых. Методы их работы. Сильно поменялись. Кто бы что ни говорил.
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А правовая защищённость маленького украинца как была нулевой так и осталась. Аварийность на дорогах увеличилась - ГАИ хоть и клали штрафы в свой карман, но порядок на дорогах был выше. А расстрел мусоров мусорами - такого ни при ком не было. А дело Шеремета? Та о чём говорить. Я сразу написал - одна реформа это мусорское дно не очистит, дай Бог шоб третяя помогла. Но тут конечно дело не только в авакове или ком-то другом - нет политической воли и решительности президентов. Вот в чём ответ.
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Завышено . Как можно доверять полиции,если их шеф чмо и придурок ? Ему же даже вопроса задать невозможно - может кинуть стаканом. - Псих. Значит и подчиненные такие.
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следовательно из 10 , 4.8 верят...? совковый подсчет всегда ошибался на 90%
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4,8 %-это правда. Набрали бандюков,проституток да наркоманов одних. Полицаи а не полицейские. Псы бешенные Авакова.
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ну ведь наглое же вранье....

наглое....
в 8 % я бы может и поверил....
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Судя по фото к статье, Клименко сам еле от смеха сдерживается
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Крышевание всего незаконного, это за это у них такой рейтинг.
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Рейтинг высокий потому, что раньше ведомство возглавлял мерзкий коррупционер Рюкзаков, но с приходом "новых лиц" на должность был назначен настоящий профессионал и "чесна людина" Аваков Арсен Борисович
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бандиты были и бандиты остались в полиции!
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а зачем так мрачно? Полиция не идеальная, но к системе мусоров времен Януковича - я не хочу, чтобы всё возвратилось. Те были погаными, а нынешние - плохие. Кого выбирать? Из всех зол выбираем меньшее.
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опрос проводился среди работников полиции
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Да надоели со своими фейковыми опросиками) зешобла, вы просто жалкие в своих потугах нае...
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Сейчас люди так доверяют палюции что даже когда их ограбили стараются не афишировать чтобы мусора не узнали
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я, лично много общаюсь с разными людьми, ниодного доброго слова о полицейских не слышал. и сам ничего хорошего не скажу. кроме конечно тех ментов которые реально воевали. и то придя на место службы стают такими же сборщиками дани с водил и т.д.
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Аваков намалює такий рівень довіри людей до поліції,який йому треба,що в черговий раз залишитись в своєму кріслі.
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Це був рейтинг ще в 2016, а новий рейтинг довіри до поліції, як і до Авакова 0,5%!!!
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Это как лизать самому себе зад )) Нет никакого доверия ни к полиции ни к судам ни к прокуратуре. Ничего не изменилось за 5 лет, ничего!
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Брехня...полицыи никто не доверяет...)как оно было так по сути и осталось...потому что...и не нужно спрашиват что...(полиция та же самая ментовка осталась...только не с уазиками и буханкали...а теперь покруче...(МЕНТОВ НУЖНО ЛИШИТЬ ВСЕХ ПРЕФЕРЕНИЙ...ТОЛЬКО ЕДЕНИЦЫ ИЗ НИХ ПЫТАЮТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ СВОЙ ДОЛГ...ОСТАЛЬНЫЕ ПРОСТО НИЧТОЖИСТВА БСЛУЖИВАЮЩИЕ ВЛАСТИ...( и главное...ЛЮДИ ЧАСТО НЕ ПОНИМАЮТ СВОЮ ЗНАЧИМОСТЬ...ИЗ ЗА ТРУСОСТИ...ТРУСОСТЬ СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРЕХ...КУШАЙТЕ НЕ ОБЛЯПАЙТЕСЬ...)))
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Правильніше буде 4,8%, та я поставив би ще меньше 0,48%.
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Кто не доверяет мусорам получит
Переломы рёбер и пневматорокс,
Мусорские стебутся с лохов
Голосовавших за зеленского,
У которых он обвинителем недорого
Подвизается от нехер делать ...
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Офицер и брехло в одном флаконе, честь мундира,
Опта ...
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