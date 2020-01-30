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 Політика України, Події
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Все про:хабар (2873) ОПЗ (80) ФДМ (87) Сенниченко Дмитро (4)

 ""Рєшатєлі" - заспокійтеся та зупиніться! Ваш час пройшов", - глава ФДМ Сенниченко про спроби "купити" посади в державному секторі

Глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко прокоментував затримання на частині хабаря в $5 млн трьох людей, які пропонували її за призначення "своєї людини" директором Одеського припортового заводу.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Всім, хто дзвонить з проханням про якийсь конкретний об'єкт, повідомляю - стежте за сайтом, вся інформація про об'єкти приватизації, графіки, тизери - на сайті, який через тиждень буде оновлено.

Про призначення на ту чи іншу посаду, в тому числі і в Фонді держмайна - я призначив собі заступників, яким довіряю, далі вони проводять конкурси та конкурсна комісія та заступники вибирають собі свою команду. Тому не намагайтеся влаштувати когось в ФДМУ через мене", - повідомив Сенниченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Директору Фонду держмайна запропонували $5 млн за призначення "своєї людини" директором ОПЗ: хабарників затримано, - НАБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Отже "рєшатєлі" - заспокійтеся та зупиніться! Ваш час пройшов!", - додав він.

Рєшатєлі - заспокійтеся та зупиніться! Ваш час пройшов, - глава ФДМ Сенниченко про спроби купити посади в державному секторі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172751
 
   
 Топ коментарі
 
надіюсь і цього загребли рєшалу з команди зеленої шмарклі

"Решатели", успокойтесь и остановитесь! Ваше время прошло, - глава ФГИ Сенниченко о попытках "купить" должности в госсекторе - Цензор.НЕТ 4672
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Эра решателей прошла, наступила эра нянь.
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Могут и не выпустить. Судя по пленкам Гончарука, Трубы и Баканова - "решалы" сейчас перебрались на самый высокий уровень. А им конкуренция снизу совсем не нужна.
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Не здивуюся, якщо сам Сенниченко спровокував цих хабарників
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Эра решателей прошла, наступила эра нянь.
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В наше время мы можем смеяться только беззубыми ртами.
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как ты вставляешь картинки? у меня не получается...
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Через контекстное меню в диалоговом окне "ответить" нажимаешь правой кнопкой иконку "изображение" и вставляешь скопированный url (адрес) изображения. Если картинка из твоего устройства, её нужно сперва загрузить на хостинг картинок, а затем уже скопировать адрес.Иногда картинка не вставляется, тогда нужно сменить хостинг или взять другой адрес этой же картинки в интернете.
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надіюсь і цього загребли рєшалу з команди зеленої шмарклі

"Решатели", успокойтесь и остановитесь! Ваше время прошло, - глава ФГИ Сенниченко о попытках "купить" должности в госсекторе - Цензор.НЕТ 4672
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зачетный прикид) Олег Попов нервно курит сторонке)
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Ну, даааа!
Сейчас всем рулят не "решатели", а НЯНИ!!!

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Это шо ж получается, а? Патриоту уже и взятку дать неможно? Так не пойдёт, ***! Верните стране мародёра!!! Хотим вновь как при мародёре!!! Усе на Майдан - хунта прессует патриотов! Низабудим-нипрастим!!!
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це той самий випадок, коли в 14му , після Майдану, "Небесної сотні", знову вибирають рига в президенти, а потім дивуються, чому за 5ть років не посадили жодного вагомого сєпара, та ригівського побратима президента.
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та ладно,кацапня,кто бы говорил...ты уже двадцать лет одно и то же ***** выбираешь ""Рєшатєлі" - заспокійтеся та зупиніться! Ваш час пройшов", - глава ФДМ Сенниченко про спроби "купити" посади в державному секторі - Цензор.НЕТ 3818.а сюда прискакал украинцев выборам учить
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Подлее этого времени в Украине не было. Всегда было лучше. Или было трудно и интересно. Были благородные примеры для подражания. Сейчас полный упадок нравов, этики, морали и экономики.
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Время лозунгов тоже прошло ! Харе с плакатами лазить. Делайте молча свое дело.Надоели болтовней. Попривыкали вместо зарплат еще и многомиллионные премии себе начислять. - За свою же работу.
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Аліса, ані мєня питалі... но я ім... нічєво нє сказал!..
грьобане шапіто!
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шо,уже все места квартальнім раздали?и просто криворожцам?
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Это фейк, расходимся. Дядя поиграл в честного чиновника.
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Должность уже продана - решалы АСТАНАВИТЕ-С!
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Вот падло, догадалось! Никому больше не говори.
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Взятка- Одесский припортовый- Богдан, восставший аки Феникс, из пепла именно в Одесском припортовом, в компании новых хозяев... Какой, .лядь, может быть новый директор этого ОПЗ?! Тут какая ахинея!
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Обидели 5 млн, разве это деньги, старт от 45млн.
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"Решатели", успокойтесь и остановитесь! Ваше время прошло, - глава ФГИ Сенниченко о попытках "купить" должности в госсекторе - Цензор.НЕТ 763
как по мне,после слова,,рекордний хабар"уместно слово ,,БЫЛ"чтоб все понимали что ставки подняты!!господа!! "Решатели", успокойтесь и остановитесь! Ваше время прошло, - глава ФГИ Сенниченко о попытках "купить" должности в госсекторе - Цензор.НЕТ 6579 "Решатели", успокойтесь и остановитесь! Ваше время прошло, - глава ФГИ Сенниченко о попытках "купить" должности в госсекторе - Цензор.НЕТ 8467
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хотели чтобы взял, да не получилось...
пронюхал где-то...
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там Бєня уже все оптом рєшив... а з ним не побалуєш
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Сросята уже все продали оптом. И не мешайте им оформлять все это в консесии,упрвление,
приватизацию.
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будут сидеть в сосдней камере с брилиантовыми прокурорами
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