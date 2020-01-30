 ""Рєшатєлі" - заспокійтеся та зупиніться! Ваш час пройшов", - глава ФДМ Сенниченко про спроби "купити" посади в державному секторі

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Всім, хто дзвонить з проханням про якийсь конкретний об'єкт, повідомляю - стежте за сайтом, вся інформація про об'єкти приватизації, графіки, тизери - на сайті, який через тиждень буде оновлено.
Про призначення на ту чи іншу посаду, в тому числі і в Фонді держмайна - я призначив собі заступників, яким довіряю, далі вони проводять конкурси та конкурсна комісія та заступники вибирають собі свою команду. Тому не намагайтеся влаштувати когось в ФДМУ через мене", - повідомив Сенниченко.
"Отже "рєшатєлі" - заспокійтеся та зупиніться! Ваш час пройшов!", - додав він.
Сейчас всем рулят не "решатели", а НЯНИ!!!
грьобане шапіто!
как по мне,после слова,,рекордний хабар"уместно слово ,,БЫЛ"чтоб все понимали что ставки подняты!!господа!!
пронюхал где-то...
приватизацию.