 ""Рєшатєлі" - заспокійтеся та зупиніться! Ваш час пройшов", - глава ФДМ Сенниченко про спроби "купити" посади в державному секторі

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Всім, хто дзвонить з проханням про якийсь конкретний об'єкт, повідомляю - стежте за сайтом, вся інформація про об'єкти приватизації, графіки, тизери - на сайті, який через тиждень буде оновлено.

Про призначення на ту чи іншу посаду, в тому числі і в Фонді держмайна - я призначив собі заступників, яким довіряю, далі вони проводять конкурси та конкурсна комісія та заступники вибирають собі свою команду. Тому не намагайтеся влаштувати когось в ФДМУ через мене", - повідомив Сенниченко.

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"Отже "рєшатєлі" - заспокійтеся та зупиніться! Ваш час пройшов!", - додав він.