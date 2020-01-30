 Під Києвом побудують три нові транспортні розв'язки, - "Укравтодор"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодор".
Відзначається, що виконання зазначених робіт передбачено в рамках реалізації Проєкту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва" за рахунок коштів позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)/Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
"Укравтодор" запрошує підрядників подати тендерні пропозиції на виконання робіт, які повинні фінансуватись за рахунок кредиту, за такими лотами:
- Будівництво транспортної розв’язки на автомобільній дорозі M05 Київ – Одеса: Лот 1, км 15+390;
- Будівництво транспортної розв’язки на автомобільній дорозі M05 Київ – Одеса: Лот 2, км 21+847;
- Будівництво транспортної розв’язки на автомобільній дорозі M06 Київ –Чоп: Лот 3, км 21+767.
Процедура закупівлі буде відбуватися відповідно до принципів і правил закупівель товарів, робіт і послуг Європейського банку реконструкції та розвитку.
"Будівництво вказаних транспортних розв’язок забезпечить розвантаження транспортних вузлів на зазначених міжнародних автомобільних дорогах, а також поліпшить безпеку руху в місцях концентрації транспорту на підходах до міста Києва, що, в цілому, позитивно вплине на розвиток дорожньої інфраструктури", - сказано в повідомленні.
Если к тому времени ЗЕня твою землю пейсунам не продаст!)))
Титул БАРЫГИ плавно переместился ЗЕленке...
Да 73% дурныков?
Или вашему солнцеликому лилипуту еще надо дать 100 миллионов дней?))))
На Чайку развилка канешно просится аж пыщщить
На Стоянку развилка разгрузит разве шо пятничный "день освобождения".
А на Одесской трассе одна в Чабанах, а вторая я так понимаю поворот на Боярку
где вы обьездную дорогу строить собрались, в районе Белой Церкви?
Житомирская трасса - Фастов - Белая Церковь - Ржищев- -, Переяслав- -, Яготин?