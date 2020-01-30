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 Київські новини
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 Під Києвом побудують три нові транспортні розв'язки, - "Укравтодор"

"Укравтодор" оголосив закупівлю робіт з будівництва транспортних розв'язок на автомобільних дорогах М-05 Київ - Одеса км 15 + 390, км 21 + 847 і М-06 Київ - Чоп км 21 767.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Укравтодор".

Відзначається, що виконання зазначених робіт передбачено в рамках реалізації Проєкту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва" за рахунок коштів позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ)/Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Укравтодор" запрошує підрядників подати тендерні пропозиції на виконання робіт, які повинні фінансуватись за рахунок кредиту, за такими лотами:

  • Будівництво транспортної розв’язки на автомобільній дорозі M05 Київ – Одеса: Лот 1, км 15+390;
  • Будівництво транспортної розв’язки на автомобільній дорозі M05 Київ – Одеса: Лот 2, км 21+847;
  • Будівництво транспортної розв’язки на автомобільній дорозі M06 Київ –Чоп: Лот 3, км 21+767.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 тис. км відремонтованих доріг за 85 млрд гривень, - голова "Укравтодору" Кубраков озвучив плани на 2020 рік

Процедура закупівлі буде відбуватися відповідно до принципів і правил закупівель товарів, робіт і послуг Європейського банку реконструкції та розвитку.

"Будівництво вказаних транспортних розв’язок забезпечить розвантаження транспортних вузлів на зазначених міжнародних автомобільних дорогах, а також поліпшить безпеку руху в місцях концентрації транспорту на підходах до міста Києва, що, в цілому, позитивно вплине на розвиток дорожньої інфраструктури", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172750
 
 
 Топ коментарі
 
Развязки строились...оманские оффшоры росли!)))
Титул БАРЫГИ плавно переместился ЗЕленке...
Да 73% дурныков?
Или вашему солнцеликому лилипуту еще надо дать 100 миллионов дней?))))
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Очередная ВЕСНА ПРИДЕ...будеш садить КАРТОШКу...
Если к тому времени ЗЕня твою землю пейсунам не продаст!)))
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Мосты, б*ди, сверху и снизу Киева постройте, и пустите через них весь транзит. Всем сразу легче станет, и не только киевлянам.
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если такие же тупые как возле моста Патона, то лучше не надо....
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Ну хоть шо то собираются делать...А то прямо сил не было на жирную рожу гроси смотреть.- И все у него харашо и все дароги харошие. Когда кстати его посадят ?
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Очередная ВЕСНА ПРИДЕ...будеш садить КАРТОШКу...
Если к тому времени ЗЕня твою землю пейсунам не продаст!)))
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Бо будешь ты тупой ГОЙ у них на подсосе...в хлеву харчеватся))))
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Да, вы правы, рожа нонешнего гидранта всё шире и шире. Скоро, к весне, уже и в телеэкран не поместится.
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Лучше отремонтировать альтернативные дороги, чтобы весь транзит не шел через Киев, а то у нас другие дороги отсутствуют
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Развязки строились...оманские оффшоры росли!)))
Титул БАРЫГИ плавно переместился ЗЕленке...
Да 73% дурныков?
Или вашему солнцеликому лилипуту еще надо дать 100 миллионов дней?))))
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Порох с тобой делился, или по дурости под него легло?
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ЗЕлики начали пилить по крупному?
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Пусть сначала хоть что-то сделают, да еще и не то, что почти построили до них, а потом будут рассказывать, а то обещаний уже немеряно
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Мосты, б*ди, сверху и снизу Киева постройте, и пустите через них весь транзит. Всем сразу легче станет, и не только киевлянам.
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А при чем здесь Кличко? 20 лет мэром его терпеть? И строить 20 лет вещи, которые в Мире строят 2-3 года, а Китай вообще за несколько месяцев? Через 20 лет многих, кому эта лапша опадет на благодарные уши, уже может не быть в живых.
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Интересно которую из двух на Житомирской трассе развилку будут делать, на Чайку, или на Белогородку.
На Чайку развилка канешно просится аж пыщщить
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На Стоянке доделают ту что уже на 35-40% готова, так проще и денег можно хорошо попилить.
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Та я смотрел вроде планы в том году, та шо на Стоянке в третью очередь на 2020 год стояла, а Белогородка и Чайка были уже типа подтверждены на 2019й, но там с землёй какие-то проблемы были.
На Стоянку развилка разгрузит разве шо пятничный "день освобождения".
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Добудова на Стоянці, Мегамаркет у Гатному і кладовище у Віті-Поштовій.
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А не, сорян, точно Стоянка, у них на карте обозначено.
А на Одесской трассе одна в Чабанах, а вторая я так понимаю поворот на Боярку
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уже не только Центр Киева засрали высотками и генделями, а и пригород!!
где вы обьездную дорогу строить собрались, в районе Белой Церкви?
Житомирская трасса - Фастов - Белая Церковь - Ржищев- -, Переяслав- -, Яготин?
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Добрая навіна.Не люблю праз Кіеў ездзіць,калі еду ў Адэсу.
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А вот поясните мне, неразумному - берут кредит, строят развязку, а откуда деньги кредит возвращать? Проезд по развязке будет платным?
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