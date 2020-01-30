 Зеленський і Помпео зустрінуться 31 січня в Києві

Про це повідомляється на офіційному сайті глави Української держави, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, зустріч Зеленського і Помпео з представниками ЗМІ розпочнеться в Офісі Президента України о 12:00.
Нагадаємо, під час перебування в Україні держсекретар США Майк Помпео планує обговорити з українським президентом Володимиром Зеленським питання подолання корупції.
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Хто тепер головний корупціонер?
Про діджиталізацію від Зєлєнского буде ?
ОФІЦЕРУ ЗСУ ОГОЛОСИЛИ ДОГАНУ ЗА КРИТИКУ ЗЕЛЕНСЬКОГО: ОПУБЛІКОВАНО ДОКУМЕНТ