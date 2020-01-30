 Зеленський і Помпео зустрінуться 31 січня в Києві

Про це повідомляється на офіційному сайті глави Української держави, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, зустріч Зеленського і Помпео з представниками ЗМІ розпочнеться в Офісі Президента України о 12:00.

Нагадаємо, під час перебування в Україні держсекретар США Майк Помпео планує обговорити з українським президентом Володимиром Зеленським питання подолання корупції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зв'язку з візитом Помпео в Києві можуть обмежити рух із 30 січня по 1 лютого, - Держохорона