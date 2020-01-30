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 Політика України
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Все про:Зеленський (4297) Київ (6893) Помпео (198)

 Зеленський і Помпео зустрінуться 31 січня в Києві

У п'ятницю, 31 січня, відбудеться зустріч президента Володимира Зеленського з державним секретарем США Майком Помпео.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави Української держави, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, зустріч Зеленського і Помпео з представниками ЗМІ розпочнеться в Офісі Президента України о 12:00.

Нагадаємо, під час перебування в Україні держсекретар США Майк Помпео планує обговорити з українським президентом Володимиром Зеленським питання подолання корупції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зв'язку з візитом Помпео в Києві можуть обмежити рух із 30 січня по 1 лютого, - Держохорона

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172749
 
   
 Топ коментарі
 
Напомним, во время пребывания в Украине госсекретарь США Майк Помпео планирует обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос преодоления коррупции. Источник: https://censor.net.ua/n3172749
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Хто тепер головний корупціонер?
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Много ваЗЕлина понадобиться Янелоху. Зеленский и Помпео встретятся 31 января в Киеве - Цензор.НЕТ 3546
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Напомним, во время пребывания в Украине госсекретарь США Майк Помпео планирует обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос преодоления коррупции. Источник: https://censor.net.ua/n3172749
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Хто тепер головний корупціонер?
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Ось і будуть вияснювати. Зразу на думку спала хороша книга хорошого кацапського єврея. Розумного, але надто незалежного, через що видавленого кацапами у еміграцію. Сєргжй Довлатов "Встрєтілісь - поговорілі." Якщо ж без філософії, то є хороше українське прислів'я: "біг пес через овес - не шкодило псові, мабудь шкоди не буде і тому вівсові."
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Побачимо, але треба буде про цю розмову читати у різних джерелах інформації.
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Головне - не прокладати на неї надто багато очікувань. Щоб не розчаровуватись.
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Очікувань щодо цієї розмови нема. Народ хоче знати хто тепер корупціонер Зеленський і Помпео зустрінуться 31 січня в Києві - Цензор.НЕТ 1617
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Боюсь, народ почне рвати на голові волосся, коли дізнається. Маю на увазі тих 73 відсотки.
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Привезет нашему солнцеликому Ишаку МАЛЯВУ от Рыжего?!)))
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Кто еще...и в каких позах....не крутил нашего ВЕЛИЧАЙШЕГО ЛИДЕРА **********?)))
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У якості "свідка жертви" корупції запросять...ПОПа
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Не розумію. 🤔 Хто з цих двох - православний? 🤭
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А в какую синагогу ходит солнцеликий малыш ЗЕня? И чтит ли он заветы ТОРЫ?)))
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Перестройка закончилась,Леонид Данилыч по прежнему Папа Украины.Начинается Ускорение.Потм финальный аккорд.СССР.Хи
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Ох і встряла Моніка в мериканські розборки. Тепер не скигли.
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