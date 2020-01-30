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 Політика України
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Все про:Рябошапка Руслан (268) злочини проти Майдану (86) ДБР (827) Бабіков (16)

 Думаю, він розуміє проблему і не втручатиметься в розслідування справ Майдану, - Рябошапка про Бабікова

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка вважає, що задля уникнення конфлікту інтересів перший заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Бабіков буде максимально дистанційований від проваджень, у яких розслідуються злочини під час Революції Гідності в 2014 році.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Є загальне правило, точніше принцип: не можна ідентифікувати адвоката з його клієнтом, оскільки тоді адвокат просто перестане захищати клієнтів, думаючи про своє майбутнє. Власне, людина виконувала свою роботу адвоката, і це не означає, що вона не може працювати на іншій посаді", - сказав Рябошапка.

При цьому він звернув увагу на той факт, що для уникнення будь-якого, навіть потенційного конфлікту інтересів, т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова відсторонила Бабікова від керівництва розслідуванням "майданівських справ".

"Думаю, цього буде достатньо", - зазначив Рябошапка.

При цьому генпрокурор звернув увагу, що є неприпустимим з точки зору закону передання Бабіковим як колишнім адвокатом будь-якої інформації слідству.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перелізла через паркан, спробувала кинути телефон в Бабікова, чинила спротив, - ДБР розслідує "факт можливого порушення громадського порядку" Чорновол. ВIДЕО

"Думаю, що він розуміє проблему і, з огляду на конфлікт інтересів, дистанціюватиметься від цих справ. Принаймні, на нарадах, які проводимо, ми з ним не обговорюємо справи, пов'язані з Майданом", - підсумував Рябошапка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.

Пізніше Бабіков заперечував, що представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича.

А ексгенпрокурор Юрій Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що Бабіков справді був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича.

Також дивіться: Нардеп Павленко на акції протесту біля ДБР: Призначати адвоката Януковича управляти в Бюро і вести справи Майдану неприйнятно. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3172748
 
 
 Топ коментарі
 
а я думаю нет, и я такой не один!
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Думаю, не думаю... Нахрена доводить ситуацию до кипения, вы конченные идиоты? Пригласите еще Азирова в премьеры...
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кАзёл всё понимаете и не будет трогать капусту на огороде. он мне обещал Думаю, он понимает проблему и не будет вмешиваться в расследования дел Майдана, - Рябошапка о Бабикове - Цензор.НЕТ 5069
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Зачем назначать руководство ГБР такими кислотными персонажами -- блин непонимаю достойных патриотов море . так нет тянут как умалишенные этого бобикова Думаю, он понимает проблему и не будет вмешиваться в расследования дел Майдана, - Рябошапка о Бабикове - Цензор.НЕТ 3764
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целый набор патриотов!.. козломордии... ну ладно... на крайняк "малоросии"
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Дефицит кадров- остались фотографы, аниматоры и маникюрщицы... Или накчатся? Думаю, он понимает проблему и не будет вмешиваться в расследования дел Майдана, - Рябошапка о Бабикове - Цензор.НЕТ 2547
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Ты забыл ещё стриптизеров и проституток с обьездной
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Думаю, не думаю... Нахрена доводить ситуацию до кипения, вы конченные идиоты? Пригласите еще Азирова в премьеры...
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они его для реформы украинского языка берегут
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Такими темпами уже скоро и вернется, половина жуликоватого овощного окружения уже вернулась и безнаказанно грязью Майдан поливают.
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Вот что-что...а думать у тебя не получается....
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кАзёл всё понимаете и не будет трогать капусту на огороде. он мне обещал Думаю, он понимает проблему и не будет вмешиваться в расследования дел Майдана, - Рябошапка о Бабикове - Цензор.НЕТ 5069
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Так а навіщо жвін тоді там здався? Його туди не для того туди щапєали, щоб "розумів проблему", а для того, щоб вирішував. На користь свого клієнта.
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И нах на той должности тело, которое не может исполнять свои обязанности, он, плять, один такой умный на всю страну?
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официально-нет...а неофициально?путем давления на тех же следователей.ненавязчивого такого...ну там,отпуск не тогда,когда хочется,непродвижение по службе и прочие чиновничьи заготовочки.
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Призначили педофіла директором дитячого садочка, а начальник управління освіти роз'яснює, що він буде "максимально дистанціюватися" від дітей "аби запобігти конфлікту інтересів".
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Думаю после плёночного скандала с Трубой такие умозаключения Рябошапки не имеют под собой логического обоснования. ЗЫ Админы, оцените! Ни одного мата! Думаю, он понимает проблему и не будет вмешиваться в расследования дел Майдана, - Рябошапка о Бабикове - Цензор.НЕТ 8091
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Мой пост сегодня удалили только за упоминание о невыплатах 4000 евро вчителям. Видимо Цензор потихоньку готовится к новым законам про "дезинформацию". Теперь матами смогут крыть токо зебилы. Все остальные-на выход.
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Ряба кіпа, з дипломом недержавного зразка від міжнародного Слолмлнова університету (створеного "для відродження єврейсько цивілізвції") думає....
Ну-ну! Думаю, он понимает проблему и не будет вмешиваться в расследования дел Майдана, - Рябошапка о Бабикове - Цензор.НЕТ 8988
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Думаю Чикатило тоже знал что поступает нехорошо....
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а потом янукович такой подаст в ЕСПЧ, а тот возьмет и не поверит в честное благородное слово этого адвоката и скажет, что засудили дона батона несправедливо, что тогда Рябошапка делать будет?
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Ну прямо всі кинулись відмазувати "недоторканного" кадра. Чому він такий цінний? "Смотрящий" портова
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А нах это недоразумение вообще в прокуратуре???
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гнати сраними тряпками бобиків, разом з кобилой фенітіктовай!
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факты не думают а указывают на противоположное тому,что думает ,думающий
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Думаю !!!!
Дурень думкой багатіє
Вся спільнота каже що це жах та неподобство
алеж цього поца Мертвечук **********
А Г прокурор думає..
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Рябошапці: Думати - це не твоє, займись чимось іншим.
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Бабікова призначили, бо він The Бабіков.
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Я не вірю ні вам,ні вашим словам Рябошапка.Ви вже себе дискритували в період заміни прокурорів під час судового засідання що стосувались вбивць Небесної сотні.
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Рябошапка,от кротов избавляются,а не просят их не вмешиваться, и тихо посидеть послушать Думаю, він розуміє проблему і не втручатиметься в розслідування справ Майдану, - Рябошапка про Бабікова - Цензор.НЕТ 7983
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Кращого спеціаліста ніж зашкварентй Бабіков не знайшли по всій країні?
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"Маразм крепчал" - кинули лисицю в курятник, але попередили її щоб вона до курей не лізла. А ви, клоуни зелені, не задумувались "а на хрена взагалі цей адвокат зека в ДБР на роботу поперся?" Мабуть справедливість відновлювати, правда?
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Успокаивают население Украины вместо того чтоб вышвырнуть сцаной тряпкой его с должности..
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Зеленский в ближайшее время начнет кадровую бойню - политолог Январь 30, 2020Без рубрикиКомментарии
Думаю, він розуміє проблему і не втручатиметься в розслідування справ Майдану, - Рябошапка про Бабікова - Цензор.НЕТ 1223Зеленский из кожи вон будет лезть, чтобы получить мир от России. Со всеми вытекающими…
Политолог Юрий Романенко анонсировал в Фейсбуке значительные кадровые перестановки в ближайшем окружении президента и правительстве.
1. Богдана поменяют на Ермака.
На протяжении последних недель между Богданом и Зеленским коммуникация была прохладная.
Рокировка на Ермака логична в свете его позиций в переговорах с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Приход Ермака усилит позиции голубей в окружении Зеленского.
В тему:
- Фрейлины президента Богдан и Ермак пребывают в перманентном конфликте - УП
- Зеленский может уже в самое ближайшее время выгнать Богдана - источник
Это будет означать, что базовая ставка президента в 2020 - мир. И он из кожи вон будет лезть, чтобы получить его от России. Со всеми вытекающими…
2. Гончарука поменяют Дубилета.
Хотя бы потому, что у Дубилета нет косяков вроде большой зарплаты. И он провёл спорную, но громкую электронную перепись.
Я больше склоняюсь, что Гончарука поменяют спустя несколько месяцев.
3. Кирилла Тимошенко заменит Никита Потураев.
В свете перманентных медийных провалов офиса президента вполне логичная рокировка.
Безграмотность офиса уже стала причиной международных проблем. Например, с Румынией.
4. Макса Нефедова вытурят за срыв поступлений с таможни.
Решение готово давно, но необходим был нужный контекст.
Судя по всему, в начале февраля он будет.
Источники разные, но, как говорит Соня Кошкина, вы запомните этот пост
P. S. Я не верю, что перестановки что-то изменят кардинально.
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Если дела в борделе не идут, надо менять девочек, а не переставлять кровати. Давно и не мной сказано. Ну и присоединяюсь к Романенко. Эти перестановки ничего не изменят.
А Романенко отдельное спасибо, он так яростно и долго агитировал за Зеленского и уничтожал Порошенко, что оказал влияние на выбор избирателя. А теперь вдруг понял, что ошибся и кричит караул. Плохой он аналитик, хоть это и его специальность.
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Б...., ну невже не можа було найти нормального, порядного, професійного адвоката-патріота на цю посаду, РЯБОШАПКА????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Якби хотіли мати , справді, результат в боротьбі з корупцією, то взяли би когось з адвокатів Героїв Небесної Сотні!
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Думаю, он понимает проблему и не будет вмешиваться в расследования дел Майдана, - Рябошапка о Бабикове/ "Я не представлял интересы Януковича ", Бабиков. / Бабиков был адвокатом Януковича - прокурор Симонов.Т.е. Бабиков нагло соврал.Но для выпускника университета Соломона это не важно. Для него авторитет Рабинович. Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо
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Так його туди і встромили тільки для того щоб заважав. Задовбали вони зі своєю лапшою.
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Что за фигня на грани фантастики? А для чего его туда засунули тогда?
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А как же проблема что конкурс был фейковым, с нарушениями? А то что это мурло пыталось еще врать на брифинге?
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"Думать" - это одна из тех вещей, которая очень хреново у зебилов получается.
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"Думаю, этого будет достаточно" - пустить козла в огород (Ряба шапка)
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Что этот Шапка несет ???? Этого "зама" в.р.и.о ГБР Венедиктова назначили втихую, почти без конкурса(потому как он знакомый ее мужа) - и он как особо "понятливый" не будет интересоваться делами Майдана - плять, вы когда садитесь на "высокие посады" мозги отключаете или че за хрнь с вами происходит, шо вы такую ахинею нести начинаете???
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Проблема есть единственная - после публичного вранья этот кадр максимум на следующий день должен был подать в отставку. Вместо этого его Генпрокурор отмазывает и несет бред.
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