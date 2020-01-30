 Думаю, він розуміє проблему і не втручатиметься в розслідування справ Майдану, - Рябошапка про Бабікова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Є загальне правило, точніше принцип: не можна ідентифікувати адвоката з його клієнтом, оскільки тоді адвокат просто перестане захищати клієнтів, думаючи про своє майбутнє. Власне, людина виконувала свою роботу адвоката, і це не означає, що вона не може працювати на іншій посаді", - сказав Рябошапка.
При цьому він звернув увагу на той факт, що для уникнення будь-якого, навіть потенційного конфлікту інтересів, т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова відсторонила Бабікова від керівництва розслідуванням "майданівських справ".
"Думаю, цього буде достатньо", - зазначив Рябошапка.
При цьому генпрокурор звернув увагу, що є неприпустимим з точки зору закону передання Бабіковим як колишнім адвокатом будь-якої інформації слідству.
"Думаю, що він розуміє проблему і, з огляду на конфлікт інтересів, дистанціюватиметься від цих справ. Принаймні, на нарадах, які проводимо, ми з ним не обговорюємо справи, пов'язані з Майданом", - підсумував Рябошапка.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.
Пізніше Бабіков заперечував, що представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича.
А ексгенпрокурор Юрій Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що Бабіков справді був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича.
Ну-ну!
Дурень думкой багатіє
Вся спільнота каже що це жах та неподобство
алеж цього поца Мертвечук **********
А Г прокурор думає..
Зеленский из кожи вон будет лезть, чтобы получить мир от России. Со всеми вытекающими…
Политолог Юрий Романенко анонсировал в Фейсбуке значительные кадровые перестановки в ближайшем окружении президента и правительстве.
1. Богдана поменяют на Ермака.
На протяжении последних недель между Богданом и Зеленским коммуникация была прохладная.
Рокировка на Ермака логична в свете его позиций в переговорах с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18). Приход Ермака усилит позиции голубей в окружении Зеленского.
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Это будет означать, что базовая ставка президента в 2020 - мир. И он из кожи вон будет лезть, чтобы получить его от России. Со всеми вытекающими…
2. Гончарука поменяют Дубилета.
Хотя бы потому, что у Дубилета нет косяков вроде большой зарплаты. И он провёл спорную, но громкую электронную перепись.
Я больше склоняюсь, что Гончарука поменяют спустя несколько месяцев.
3. Кирилла Тимошенко заменит Никита Потураев.
В свете перманентных медийных провалов офиса президента вполне логичная рокировка.
Безграмотность офиса уже стала причиной международных проблем. Например, с Румынией.
4. Макса Нефедова вытурят за срыв поступлений с таможни.
Решение готово давно, но необходим был нужный контекст.
Судя по всему, в начале февраля он будет.
Источники разные, но, как говорит Соня Кошкина, вы запомните этот пост
P. S. Я не верю, что перестановки что-то изменят кардинально.
А Романенко отдельное спасибо, он так яростно и долго агитировал за Зеленского и уничтожал Порошенко, что оказал влияние на выбор избирателя. А теперь вдруг понял, что ошибся и кричит караул. Плохой он аналитик, хоть это и его специальность.
Где конкурс?!...