 Думаю, він розуміє проблему і не втручатиметься в розслідування справ Майдану, - Рябошапка про Бабікова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Є загальне правило, точніше принцип: не можна ідентифікувати адвоката з його клієнтом, оскільки тоді адвокат просто перестане захищати клієнтів, думаючи про своє майбутнє. Власне, людина виконувала свою роботу адвоката, і це не означає, що вона не може працювати на іншій посаді", - сказав Рябошапка.

При цьому він звернув увагу на той факт, що для уникнення будь-якого, навіть потенційного конфлікту інтересів, т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова відсторонила Бабікова від керівництва розслідуванням "майданівських справ".

"Думаю, цього буде достатньо", - зазначив Рябошапка.

При цьому генпрокурор звернув увагу, що є неприпустимим з точки зору закону передання Бабіковим як колишнім адвокатом будь-якої інформації слідству.

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"Думаю, що він розуміє проблему і, з огляду на конфлікт інтересів, дистанціюватиметься від цих справ. Принаймні, на нарадах, які проводимо, ми з ним не обговорюємо справи, пов'язані з Майданом", - підсумував Рябошапка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.

Пізніше Бабіков заперечував, що представляв інтереси президента-втікача Віктора Януковича.

А ексгенпрокурор Юрій Луценко оприлюднив документи, які підтверджують, що Бабіков справді був адвокатом президента-втікача Віктора Януковича.

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